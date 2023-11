Cum arată noul Duster. A treia generația a SUV-ului a fost prezentată de Renault în Portugalia și vine cu o versiune hibridă

Lansat în 2010 în prezența fostului președinte Traian Băsescu, care a primit atunci un exemplar unicat, Duster s-a vândut în peste 2,2 milioane de exemplare la nivel global până la acest model și este cel mai bine vândut SUV din Europa pe piața de retail, conform companiei.

Design mai dur

Noul model are un design mai puternic, mai dur, fiind omniprezent motivul literei Y, atât la faruri, cât și pe jante.

„Chiar înainte de a începe să lucrăm la stilul noului Duster, i-am perfecționat proporțiile, pentru a găsi o poziție puternică și echilibrată. Atunci când reușești să stabilești proporțiile de la început, nu ai nevoie de artificii pentru a ajusta stilul mai târziu”, a afirmat David Durand, directorul de design al Dacia, într-un comunicat.

Potrivit constructorului, fabrica de la Mioveni produce zilnic circa o mie de exemplare Duster, adică unul la fiecare două minute.

Sursa foto: Dacia

Mai multe motorizări

Însă schimbările vin și sub capotă, noul Duster având acum și o versiune hibridă de 140 de cai-putere, conform site-ului Dacia. Acesta are un motor de 1,6 litri plus două motoare electrice. Compania susține că acesta poate face în mod exclusiv electric 80% din călătoriile din oraș și poate reduce cu 40% consumul de combustibil față de un motor clasic pe benzină.

Alte motorizări noi sunt:

TCe 130 cu motor de 1,2 litri pe benzină

TCe 100 Bi-Fuel, care merge atât pe benzină, cât și cu gaz petrolier lichefiat (GPL).

Versiunea 4X4 vine cu cinci setări:

Auto

Zăpadă

Nămol/Nisip

Off-Road

Eco.

Sursa foto: Dacia

Un nou material

Concomitent, Dacia susține că noul Duster este primul care va folosi Sparkle, un material inventat de inginerii companiei. Acesta este în proporție de 20% polipropilenă reutilizată și nu necesită vopsire, ceea ce înseamnă o amprentă de carbon mai mică.

În interior, mașina are un ecran tactil de 10,1 inchi inclus standard de la versiunea Expression în sus.

Versiunile de echipare sunt Essential, Expression, Extreme și Journey.

Producătorul auto nu prezintă și lista de prețuri.

Sursa foto: Dacia

Renault vrea ca Dacia să fie concurent „serios” pentru Jeep

Anterior, în luna august, Laurens van den Acker – șeful designului la Renault Group – a spus că Dacia ar putea fi primul competitor „serios” pentru Jeep în Europa, conform News.ro.

Jeep este o marcă a concernului Stellantis, care mai include, Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, RAM, Alfa Romeo, Lancia și Maserati.

Sursa foto: Dacia

