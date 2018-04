David Carroll, un profesor universitar asociat de media design la Parsons School of Design din New York, a vorbit cu jurnalista Sorina Matei despre complexitatea datelor pe care firma Cambridge Analytica le-a strâns despre el. El este primul cetăţean american care a obținut înapoi informaţiile colectate fără acordul său. El a deschis un proces împotriva companiei. “Am fost tuburat să văd câte informaţii strânseseră despre mine, informaţii care erau profund personale, intime aş spune, chiar dacă răspunsul pe care mi l-au trimis a fost incomplet”, i-a spus profesorul jurnalistei din România.

David Carroll a rămas şcocat cât a primit un document din partea Cambridge Analytica cu toate datele deţinute despre el.

“Erau informații ce se refereau la toate alegerile în care am votat, incluzând aici şi pentru cine am votat din 2000 până în 2014, informaţii care nu sunt publice în SUA. Şi mai era profilul meu, profilul meu politic. Pe scurt, opiniile mele despre politici publice au fost puse în categorii, pe note, practic 10 variabile, clasate pe ordinea importanţei percepute. În plus opţiunile mele au fost clasificate, atât din preferința mea înregistrată cât şi din cea neînregistrată iar profilul meu conţinea o tendinţă de a vota în alegerile din 2016”, a spus profesorul pentru jurnalista Sorina Matei.

Scandalul privind distribuirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook a luat o nouă amploare miercuri, 4 aprilie, după ce reţeaua socială a estimat la aproximativ 87 de milioane, faţă de 50 evocate până acum, numărul persoanelor ale căror date ar fi putut ajunge, fără cunoştinţa lor, în posesia companiei Cambridge Analytica. De asemenea, peste 112.000 de români sunt victime ale scurgerii de date de la Facebook către Cambridge Analytica.

Mark Zuckerberg a fost audiat marți în Congresul SUA, la Comisia pentru Afaceri Juridice din Senatul SUA. Fondatorul Facebook a dat explicații în fața senatorilor, după scandalul Cambridge Analytica (CA). ”A fost greșeala mea și îmi pare rău. Eu am fondat Facebook, eu conduc compania și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă aici”, a spus Mark Zuckerberg, în fața Congresului.