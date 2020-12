„Nu vom introduce noi impozite, taxe sau contribuții obligatorii, nu le vom majora pe cele existente, nu vom elimina sau reduce facilități existente. Mediul de afaceri din România este considerat printre cele mai impredictibile și schimbătoare din Uniunea Europeană‟, se arată în Programul de guvernare.

Acesta mai include elaborarea unui studiu de impact în anul 2021 privind eliminarea taxelor pe salariul minim. Din anul 2022 se va implementa un program-pilot pe doi ani în cel mai bine plasat sector, conform studiului de impact respectiv.

„Decizia privind prelungirea si/sau generalizarea măsurii se va lua în funcție de rezultatele înregistrate in urma pilotarii la doi ani de la intrarea in vigoare in condițiile unui deficit sub 3% sau doi ani de creștere economică peste potential‟

Programul de guvernare: