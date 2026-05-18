Dispozitivul costă sub 50.000 de dolari, un preț considerat extrem de competitiv pe piața tech, și promite să reducă la jumătate cheltuielile cu forța de muncă.

Noul robot, prezentat de Dr. Cihan Cobanoglu rectorul Universității Virscend din Irvine, California, SUA, pe pagina sa de Facebook, a fost proiectat special pentru a se mișca și a acționa în spații gândite pentru oameni.

Datorită algoritmilor avansați de inteligență artificială și a brațelor articulate cu precizie înaltă, umanoidul poate manipula obiecte delicate, cum ar fi cearșafurile sau piesele de îmbrăcăminte.

Pe lângă faptul că te poate aștepta seara cu masa pusă și hainele gata spălate, robotul reprezintă o miză uriașă pentru sectorul comercial.

Dezvoltatorii subliniază că implementarea acestui robot umanoid reduce costurile operaționale la aproximativ jumătate din echivalentul muncii umane, oferind în același timp disponibilitate 24/7, fără pauze sau concedii medicale.

Cea mai rapidă adopție a acestor roboți este estimată în industria ospitalității. Hotelurile mari și proprietarii de locuințe în regim Airbnb se confruntă global cu o criză acută de personal de curățenie și cu standarde tot mai stricte din partea clienților.

Un robot care costă 15.000 de dolari își poate recupera investiția în mai puțin de două luni, dacă înlocuiește un angajat plătit cu 41 de dolari pe oră. Iar în unele cazuri, perioada de amortizare scade sub 10 săptămâni, arată un raport publicat de CNBC.

Primii 110 roboți de poliție umanoizi de la AiMOGA Robotics, parte a grupului chinez Chery, au fost livrați Poliției din orașul Wuhu, provincia Anhui, China, pentru a reglementa traficul, monitoriza și asista cetățenii.





