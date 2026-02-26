Cât costă, concret, înlocuirea unui om

„Deja astăzi poți cumpăra un umanoid, ceea ce îți oferă o perioadă de recuperare a investiției față de lucrătorii umani de mai puțin de 10 săptămâni. Oamenii nu pot concura pe această bază”, a declarat Rob Garlick, fost șef al departamentului de inovație și tehnologie la Citi Global Insights, pentru CNBC.

Potrivit datelor citate de CNBC, un robot de 15.000 de dolari ajunge la pragul de rentabilitate:

în 3,8 săptămâni, dacă înlocuiește un job plătit cu 41 de dolari pe oră

în 21,6 săptămâni, dacă înlocuiește un salariu de 7,25 dolari pe oră

Un robot mai avansat, de 35.000 de dolari, se poate amortiza în 8,9 săptămâni la același nivel salarial de 41 de dolari pe oră. Iar pentru companii, diferența este simplă: robotul nu cere salariu lunar, nu are concediu, nu ia pauze și poate funcționa aproape nonstop.

Mai mulți roboți decât oameni activi

Garlick estimează că în următoarele două decenii ar putea exista mai mulți roboți mobili decât oameni aflați în câmpul muncii. Dacă sunt incluși și agenții software bazați pe inteligență artificială, numărul „angajaților artificiali” ar putea exploda.

Un raport Citi din 2024, coordonat de Garlick, estimează că numărul roboților alimentați de inteligență artificială ar putea ajunge la 1,3 miliarde până în 2035, iar până în 2050, cifra ar putea depăși 4 miliarde.

Companiile accelerează deja

Fenomenul nu mai este teoretic. Bob Sternfels, managing partner la McKinsey & Company, a declarat pentru Harvard Business Review că firma are deja 20.000 de agenți AI, pe lângă cei 40.000 de angajați umani. Cu un an înainte, compania avea doar 3.000 de agenți.

Estimarea este că în aproximativ 18 luni, numărul agenților AI ar putea ajunge la egalitate cu cel al angajaților. Un raport Microsoft arată că 80% dintre liderii de companii se așteaptă ca agenții AI să fie integrați masiv în strategia lor în următoarele 12-18 luni.

Tinerii absolvenți încep să se confrunte cu o problemă la nivel mondial. Inteligența artificială le fură joburile înainte ca măcar să apuce să se angajeze.

AI „lovește piața muncii ca un tsunami”

Șefa Fondul Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat recent că inteligența artificială „lovește piața muncii ca un tsunami” și că majoritatea țărilor și companiilor nu sunt pregătite. În SUA, aproape 55.000 de concedieri din 2025 au fost asociate cu adoptarea inteligenței artificiale, potrivit firmei de consultanță Challenger, Gray & Christmas, citată de CNBC.

Dar nu toți liderii văd doar riscuri. Fondatorul Nvidia, Jensen Huang, susține că dezvoltarea infrastructurii AI va crea locuri de muncă bine plătite în domenii precum electricitate, construcții și industrie. Mai mult, Nvidia este în discuții pentru a investi până la 30 de miliarde de dolari în OpenAI, în cadrul unei runde de finanțare care ar putea evalua start-upul de inteligență artificială la 730 de miliarde de dolari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE