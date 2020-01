De Diana Meseșan,

ATENȚIE! Textul cuprinde citate extremiste, care pot afecta emoțional



“Am citit recent ‘Pentru Legionari [o carte autobiografică a lui Corneliu Zelea Codreanu, publicată mai întâi în 1936, n.r.]. I-am și făcut o copertă. M-a ajutat să devin un antisemit adevărat. Înainte doar mă opuneam scopurilor politice evreiești, acum sunt mult mai extremist. Ce om genial a fost Codreanu!”, a scris pe forum un bărbat din New York în mai 2015.



Baza de date Iron March cuprinde discuțiile pe care extremiștii le purtau între ei pe forum, mesajele private pe care și le dădeau, dar și adrese de mail sau de IP. Leak-ul dă posibilitatea de a identifica sute de teroriști de extremă dreapta din întreaga lume, prin analiza încrucișată a acestor date, dar și de a studia modul lor de organizare, felul în care gândesc și în care oamenii ajung să se radicalizeze.



Un tânăr din Marea Britanie, cu părinți imigranți din Polonia, vrea să organizeze grupări paramilitare și să facă traininguri cu neofasciști din Estul Europei, inclusiv din România.



Corneliu Zelea Codreanu

O tânără de lângă Seattle, crescută într-o familie conservatoare, în care nu și-a găsit locul, povestește cum Codreanu și alți eroi fasciști sunt adevărata ei familie.



Un român din zona Moldovei se plânge de cât de greu le e civililor să facă rost de arme în România și despre faptul că ai putea să ajungi în felul ăsta în vizorul autorităților.



Am analizat postările care fac referire la Corneliu Zelea Codreanu, dar și la România, pentru a înțelege cum se raportau extremiștii de pe forum la liderul legionar român, cum i-au recuperat imaginea și ce rol joacă figura acestuia în procesul lor de radicalizare. De asemenea, am analizat discuțiile românilor de pe forum. Am identificat patru utilizatori logați din România, trei dintre ei din zona Moldovei și unul din Oradea.



În România sunt interzise prin lege organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.

“Vestul degenerat”

Mulți membri de extremă dreapta din SUA, dar și din alte țări, care comentează pe forumul Iron March se plâng de “degenerarea Vestului”. Vesticii sunt văzuți ca decadenți, “pierduți în brațele homosexualității”, invadați de migranți, incapabili de a conduce. În mod paradoxal, o parte dintre cei care fac aceste comentarii vin chiar ei din familii de migranți.



Corneliu Zelea Codreanu este recuperat de către acești extremiști în opoziție cu “Vestul degenerat”, ca un simbol de spiritualitate estică.



“Am fost crescut ca rasist și Romano-Catolic. Am 45 de ani și tiparele de comportament și de gândire sunt greu de schimbat. Această degenerare occidentală despre care vorbești pornește de la Vatican, Roma este o fântână fără fund de otravă, am petrecut decenii luptând pentru interesele ei și l-am pierdut pe Cristos între timp. (…) Dar Codreanu și Ortodoxia au început să schimbe asta pentru mine și m-au ajutat să recapăt conștiința existenței lui Dumnezeu”, scria un utilizator din Denver, Colorado, în 15 aprilie 2014, într-o discuție cu un ucrainean.



“Am crescut lângă un mare oraș degenerat (E vorba de Seattle, îl știi?) Tatăl meu și familia lui erau foarte conservatori. Așa că am devenit tot mai extremistă, cred. (…) La școală ne-au arătat filmulețe despre națiuni fasciste, care ar fi trebuit să ne sperie, dar mie mi s-au părut extrem de interesante. Am căutat pe net și am descoperit că mai sunt oameni cărora le place asta. Apoi am citit Codreanu, am dat de utilizatori de Tumblr fasciști, am ajuns pe Iron March. Cam asta-i versiunea scurtă. Tu cum ai ajuns la ideologia asta?”, scria în 25 iunie 2014 o tânără de 21 de ani, din zona New York.



Analizând alte postări ale acesteia, aflăm că, în afară de decăderea Vestului, problemele ei sunt altele. Mai concrete.



Profilul clasic al extremistului



Nu și-a găsit niciodată un loc al ei, nici în cadrul familiei, nici la școală. “M-am simțit mereu respinsă de cei din jurul meu, pentru că eram constant dezgustată de ei.” E nevoită să-și ia mai multe slujbe ca să își permită să își plătească colegiul, de care se plânge că e foarte scump (10.000$ pe an).



Bărbatul de pe forum cu care conversează se plânge și el de familia lui. Părinții sunt divorțați, mama lui vine mereu cu alți iubiți, cu care nu-i face cunoștință. În plus, nu se simte luat în serios de cei de lângă el. “Mamele au prea multe griji să ne înțeleagă pasiunea. (…) Taică-meu crede că sunt prost că îmi pasă de politică, dar altfel e ok cu asta.”



Liderii de extremă dreapta, ca Hitler, Codreanu sau Strasser sunt priviți ca un fel de familie spirituală. “Ei sunt eroii mei. Sunt profesorii noștri, părinții și sfinții noștri, au început marșul lung și este timpul să îi urmăm.”



Aceștia sunt suficient de îndepărtați în timp și spațiu ca să îi poată idealiza și să nu se simtă respinși de ei, așa cum se simt de societatea în mijlocul căreia trăiesc, sau chiar de propria familie. Codreanu e descris ca un erou care nu ar putea exista în zilele noastre.



Membrii extremei drepte vorbesc foarte mult pe forum despre “demnitatea națiilor”. Un algerian, care e admirator al lui Codreanu, spune că e stupid că unii algerienii vor să le ceară reparații francezilor pentru că au ocupat Algeria. “Doar oamenii inferiori vorbesc de reparații, lacrimi și alte bufonerii”, scrie acesta. “Prefer demnitatea și mândria”.



Profilul acestor admiratori contemporani ai lui Codreanu corespunde celui al studenților români care l-au susținut pe liderul legionar în anii ‘20 și pe care cercetătorul elvețian Oliver Jens Schmitt îi descrie în cartea lui, “Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea și căderea ‘Căpitanului‘”.



“Mulți studenți – deși nu majoritatea – se simțeau din ce în ce mai atrași de această diferențiere netă între prieten și dușman, de acest naționalism agresiv – activist alimentat de sentimente de inferioritate. Acești tineri își derivau respectul de sine din rolul de ocrotitori ai neamului”, scrie Schmitt.

România ar trebui să fie condusă de o asociație militară clerică.

Românii de pe forum:

Una dintre discuțiile de pe forum e între un român, cu username-ul IronFalx, și un maghiar, Vasiszta, ambii fani ai lui Codreanu. Maghiarul sprijină ideea de monarhie, argumentând că și Codreanu a fost adeptul monarhiei. Românul spune că e dezgustat de monarhie.



“România, ca toate țările ortodoxe, ar trebui să fie condusă de o asociație militară clerică (cea mai bună combinație. Putere militară și disciplină + adevărata moralitate creștină)“, scrie IronFalx în 3 ianuarie 2017.



Vasiszta îi trimite două link-uri cu articole românești, să le dezbată: “Political Fiction – Monarhie în România“, publicat pe Contributors.ro în 2016, “România dezmembrată (România izolată)“, publicat pe Evz.ro în același an. Ultimul vorbește de “dezmembrarea morală şi identitară“ urmărită de “vechilii spălaţi pe creier ai axei globaliste“, care ar putea duce la “dezmembrarea teritorială“.



Românul spune că e de acord că politicienii și guvernul sunt proști și corupți. Dar nu e de acord cu “atitudinea lașă și defetistă“ a articolului din Evenimentul Zilei.



“Acest jurnalist fătălău uită istoria noastră. Uită cine suntem și cine putem deveni. Indiferent de dificultate, oricare ar fi șansele, și indiferent de cât timp e nevoie, vom supraviețui și vom recupera ceea ce este al nostru. Istoria noastră este testamentul nostru.“



Alte discuții deplâng lipsa de interes a românilor “față de idealurile strămoșilor“.



Un fragment de conversație între doi români de pe forumul neonazist, din 14 iunie 2017

Primul are username-ul TGV, cu semnătura online: “Doamne ocrotește-i pe români“, și e din Suceava. Celălalt are username-ul Jet_Fuel_Cant_Melt_Memes și e din Oradea.



Prima pagină a forumului neonazist

– Esti din Iasi sau Suceava?

– Nu, am observat ca multi romani din forum sunt. Ma si bucur ca spiritul marilor intelectuali a ramas in moldoveni. Eu sunt din Oradea. Tu?

– Suceava. Nu sunt foarte multi romani pe forum din pacate.

– Pai nu ma mir dat fiind lipsa de interes general in țara noastră. Dar dacă ne chinuim în timp poate îşi vor aminti compatrioții nostri de idealurile strămoşilor noştrii. Ar fi fain să avem o organizaţie naţionalā cum au fost cele create de Codreanu dar momentan nu ar fi uşor. Din zona Transilvaniei ai cunoscut români pe grup? Şi am vrut să te intreb cam ce atitudine aveți în regiunea voastră față de Transilvania, Crişana etc.?

– Tot ce e legat de fascism este ilegal la momentul de fata. Nu stiu sigur cum ar trebui procedat. Pe grup?

– Pe forum vream să zic. :)))))))))) sincer este pe aici sentiment anti-moldovean dar e pacat avand in vedere ca moldova e pana la urma zona de unde o provenit un numar mare de nationalisti.

– Din zona Transilvaniei si care sa fie din tara, nu cred. Este un numar de romani (discutabil daca sunt romani sau nu) pe aici care sunt din strainatate. Nu mai stiu exact care si cum daca is doar plecati sau s-o nascut acolo.

Americani care vor să se convertească la românism și Ortodoxie: “Altfel ești doar un alt impostor fără rădăcini din Statele Unite ale Burgerilor.”

Unul dintre membrii de extremă dreapta de pe forum, care locuiește în Los Angeles, cu origini românești (deși nu e clar care e legătura lui cu România), e îngrijorat că nu va fi acceptat ca un român naționalist.



“Credeți că românii m-ar mai accepta ca naționalist român dacă aș reveni acolo?”



Îi răspunde ungurul monarhist Vasiszta. “Nu cred că le pasă de sângele tău, dacă ai ceva rădăcini românești, și, mai ales, dacă ai intenții serioase să te integrezi în nație. Dar va trebui să faci sacrificii pentru asta – dacă ai citit scrierile Căpitanului, știi că România e o țară săracă. Dacă te vei întoarce acasă, toată lumea te va respecta, altfel ești doar un alt impostor fără rădăcini din Statele Unite ale Burgerilor.”



User-ul American_Blackshirt spune că a început să fie atras de Ortodoxia românească, dar că va aștepta puțin până să înceapă procesul de convertire religioasă.



Un alt extremist de pe forum, cu username-ul The Captain, din New York, spune că vrea să facă o călătorie la muntele Athos și că își caută tovarăși de drum. “Codreanu a scris în ‘Pentru Legionari că munca nu doar că reușește să construiască camaraderie, dar, de asemenea, e o experiență care înnobilează, dacă este făcută corect și cu o atitudine bună – nu văd nici un loc în care acest lucru poate fi mai adevărat decât la Muntele Athos”, scrie The Captain.



Una dintre adresele de IP de pe care The Captain s-a logat ulterior acestei postări este chiar din București.



