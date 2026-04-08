Nicușor Dan nu a respins varianta să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan

Foarte important, președintele nu a exclus posibilitatea să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi va retrage sprijinul premierului Bolojan pe 20 aprilie.

„Sunt foarte, foarte multe scenarii și nu aș vrea să… Evident că sunt discuții informale pe toate aceste scenarii posibile, dar nu cred că este util să facem în spațiul public analiza tuturor scenariilor”, a spus el.

Cu privire la posibilitatea ca PSD să își retragă miniștrii din Guvern, ca să îl determine pe Bolojan să plece singur, Nicușor Dan a replicat: „Nu vreau să intrăm în scenarii. Dincolo de configurații și de acorduri între partide, noi, ca țară avem niște obiective, adică OCDE, să sperăm vara aceasta, dar și PNRR, care are termen limită sfârșitul lunii august”.

PSD amenință că iese de la guvernare, dar nu este clar dacă doar vrea să îl facă pe Bolojan să plece singur. Grindeanu nu suportă nici USR

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR rămâne extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerea SRI și SIE tot nu a fost schimbată.

De altfel, în privința lui Bolojan și a viitorului coaliției de guvernare, PSD va cere pe 20 aprilie opinia celor aproape 5.000 de membri pe baza unui chestionar scurt. Deocamdată nu s-au stabilit întrebările, acestea urmând să fie decise la următoarea ședință de Birou Permanent Naţional. Se știe doar că întrebarea dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Bolojan nu a fost acceptată și vor fi căutate alte formulări.

Foarte important, nu este clar în acest moment dacă PSD vrea cu adevărat să iasă de la guvernare sau doar să îl determine pe Bolojan să plece singur din fruntea Guvernului.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR-ului, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani buni drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat luna trecută.

Bolojan nu a atacat PSD de când este premier. Doar a răspuns, dar foarte rar

În cele 9 luni de când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar nu dorește să potențeze conflicte.

Abia recent, pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Iar pe 23 martie, liberalii au transmis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliția cu PSD”, formată în iunie 2025.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.