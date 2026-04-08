Nicușor Dan nu a respins varianta să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan

Foarte important, președintele nu a exclus posibilitatea să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi va retrage sprijinul premierului Bolojan pe 20 aprilie.

„Sunt foarte, foarte multe scenarii și nu aș vrea să… Evident că sunt discuții informale pe toate aceste scenarii posibile, dar nu cred că este util să facem în spațiul public analiza tuturor scenariilor”, a spus el.

Cu privire la posibilitatea ca PSD să își retragă miniștrii din Guvern, ca să îl determine pe Bolojan să plece singur, Nicușor Dan a replicat: „Nu vreau să intrăm în scenarii. Dincolo de configurații și de acorduri între partide, noi, ca țară avem niște obiective, adică OCDE, să sperăm vara aceasta, dar și PNRR, care are termen limită sfârșitul lunii august”.

PSD amenință că iese de la guvernare, dar nu este clar dacă doar vrea să îl facă pe Bolojan să plece singur. Grindeanu nu suportă nici USR

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR rămâne extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerea SRI și SIE tot nu a fost schimbată.

De altfel, în privința lui Bolojan și a viitorului coaliției de guvernare, PSD va cere pe 20 aprilie opinia celor aproape 5.000 de membri pe baza unui chestionar scurt. Deocamdată nu s-au stabilit întrebările, acestea urmând să fie decise la următoarea ședință de Birou Permanent Naţional. Se știe doar că întrebarea dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Bolojan nu a fost acceptată și vor fi căutate alte formulări.

Foarte important, nu este clar în acest moment dacă PSD vrea cu adevărat să iasă de la guvernare sau doar să îl determine pe Bolojan să plece singur din fruntea Guvernului.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR-ului, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani buni drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat luna trecută.

Bolojan nu a atacat PSD de când este premier. Doar a răspuns, dar foarte rar

În cele 9 luni de când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar nu dorește să potențeze conflicte.

Abia recent, pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Iar pe 23 martie, liberalii au transmis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliția cu PSD”, formată în iunie 2025.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Unica.ro
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Tvmania.ro
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală

Știri România 21:08
Bogdan Ivan a anunțat, de față cu Ilie Bolojan, că își va da demisia de la Ministerul Energiei dacă PSD iese de la guvernare
Știri România 20:27
Ce a spus Ilie Bolojan despre decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus
Adevarul.ro
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore de la anunțarea armistițiului. Trump, criticat vehement în SUA: „Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”
Fanatik.ro
Cinci decenii de glorie neîntreruptă cu Mircea Lucescu. Din 1986 în 2021, ”Il Luce” a scris istorie. Capitolul unde nimeni nu îl egalează
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Stiri Mondene 18:58
Program TV de Paște 2026 la Kanal D și Kanal D2. Vorbe de duh rostite de preoți în fața lui Dan Negru la „Jocul cuvintelor”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:07
Ce spune Alex Velea despre pasiunile copiilor lui: „Îi susțin”. Cum se simte artistul în rolul lui Doru din serialul „Tătuțu’”
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
ObservatorNews.ro
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
GSP.ro
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Mediafax.ro
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Exclusiv
Politică 21:42
Tradiția căsătoriilor forțate va fi interzisă în România și pedepsită cu închisoarea. Florin Manole: „Mamele minore trebuie să devină o istorie tristă”
Politică 20:34
Nicușor Dan nu a respins varianta să desemneze alt premier de la PNL dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Fanatik.ro
Pe cine preferă România în alegerile de duminică de la Budapesta. „E bine ca acest personaj sinistru, Orban, să dispară din politica europeană”
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit