Rețete de supă-cremă de primăvară

Verdețurile de primăvară, precum spanacul, leurda, urzicile sau sparanghelul, sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți, contribuind la revitalizarea organismului după sezonul rece. Chiar dacă de multe ori se folosesc la salate și alte preparate, sunt minuntate și atunci când le includem în supe-cremă.

Pentru cei atenți la siluetă, supele-cremă reprezintă o opțiune excelentă. Sunt sățioase datorită volumului și fibrelor, dar au un aport caloric redus, mai ales dacă nu se adaugă smântână în exces sau alte ingrediente grele. În același timp, oferă o senzație de confort, fără a crea senzația de greutate după masă.

Pe lângă toate acestea, rețete de supă-cremă de primăvară sunt extrem flexibile. Pot fi adaptate în funcție de preferințe, pot fi aromatizate cu ierburi proaspete sau condimente și pot fi transformate ușor dintr-un preparat simplu într-unul ceva mai rafinat.

Iată, așadar, câteva rețete delicioase de supă-cremă de primăvară care merită încercate.

Supă-cremă de leurdă cu cartofi

Supă-cremă de leurdă cu cartofi (Foto Shutterstock)

Ingrediente:

2 legături mari de leurdă

1 cartof mare

100 g rădăcină de țelină

1 ceapă

2 linguri ulei de măsline

900 ml supă de legume

1 lingură suc de lămâie

sare, piper

Mod de preparare

Începe prin a spăla bine leurda. Curăță cartoful și țelina și taie-le cuburi relativ egale, pentru a fierbe uniform. Ceapa se toacă fin.

Într-o oală, încălzește uleiul la foc mic și adaugă ceapa cu un praf de sare. Las-o să se gătească lent. Adaugă cuburile de cartof și țelină și amestecă 2-3 minute. Acest pas ajută la dezvoltarea gustului înainte de fierbere.

Toarnă supa fierbinte peste legume și lasă să fiarbă la foc mediu aproximativ 20 de minute, până când cartoful și țelina sunt complet fragede.

Abia acum adaugă leurda. Este foarte important, pentru că leurda își pierde rapid aroma dacă este gătită prea mult. Rupe frunzele grosier cu mâna și pune-le în oală. Fierbe doar 3-4 minute.

Ia oala de pe foc și pasează imediat supa până devine fină. Vei observa o culoare verde intens.

Adaugă sucul de lămâie, acesta echilibrează gustul leurdei. Gustă și ajustează de sare și piper. Textura finală trebuie să fie cremoasă, ușor densă de la cartof, cu un gust ușor de leurdă.

Supă-cremă de spanac

Supă-cremă de spanac ( Foto Shutterstock)

Ingrediente:

400 g spanac proaspăt

1 ceapă mică

1 cartof

30 g unt

500 ml supă de legume

250 ml lapte

un vârf de cuțit de nucșoară

sare, piper alb

Mod de preparare

Dacă folosești spanac proaspăt, spală-l foarte bine în mai multe ape. Îndepărtează codițele mai groase.

Într-o oală, topește untul la foc mic și adaugă ceapa tocată fin. Călește-o lent câteva minute până devine moale și dulceagă. Nu trebuie să se rumenească.

Adaugă cartoful tăiat cuburi mici și amestecă 2 minute. Toarnă supa caldă și lasă să fiarbă aproximativ 10 minute, până când cartoful este complet gătit.

Acum adaugă spanacul. Dacă este proaspăt, va părea mult la început, dar se va reduce rapid. Fierbe doar 3-5 minute, suficient cât să se înmoaie, dar să își păstreze culoarea și nutrienții.

Ia oala de pe foc și pasează totul foarte bine până devine fin.

Adaugă laptele cald și amestecă. Pune oala înapoi pe foc mic și încălzește ușor, fără să lași să fiarbă prea tare. Adaugă nucșoara, sare și piper alb.

Supă-cremă de dovlecel cu usturoi verde

Supă-cremă de dovlecel cu usturoi verde ( Foto Shutterstock)

Ingrediente:

4 dovlecei medii

1 ceapă mare

1 legătură usturoi verde

500 ml supă de legume

2 linguri ulei de măsline

6-8 frunze de busuioc proaspăt

sare, piper după gust

Mod de preparare

Începe prin a pregăti toate ingredientele. Ceapa se toacă fin, iar usturoiul verde se taie rondele subțiri, inclusiv partea verde.

Dovleceii se spală bine și se taie cuburi de aproximativ 2-3 cm. Nu este nevoie să îi cureți de coajă dacă sunt proaspeți, coaja contribuie la culoare și conține nutrienți.

Într-o oală încăpătoare, încălzește uleiul la foc mic spre mediu. Adaugă ceapa și las-o 2-3 minute la gătit. Nu trebuie să se rumenească.

Adaugă usturoiul verde și amestecă constant timp de aproximativ 2 minute. Nu îl găti prea mult, pentru că își poate pierde aroma proaspătă și devine ușor amar.

Acum adaugă dovleceii, lasă-i și pe ei 2-3 minute fără să adaugi lichid, amestecând din când în când.

Toarnă supa fierbinte peste legume. Lichidul trebuie să le acopere complet. Adu totul la punctul de fierbere, apoi redu focul și lasă să fiarbă ușor, timp de 15-18 minute.

Vei ști că este gata când dovleceii sunt complet moi și pot fi striviți ușor cu lingura.

Ia oala de pe foc și las-o 2-3 minute să se liniștească. Adaugă frunzele de busuioc și apoi pasează supa cu blenderul vertical. Mixează pentru a obține o textură cât mai fină și uniformă.

Gustă și ajustează cu sare și piper. Dacă ți se pare prea groasă, poți adăuga puțin lichid cald și mai mixezi câteva secunde.

Supă-cremă de urzici cu usturoi și iaurt

Ingrediente:

400 g urzici

1 ceapă

3 căței usturoi

1 lingură făină

600 ml lichid (apă sau supă)

2 linguri ulei

2-3 linguri iaurt grecesc

sare

Mod de preparare

Spală urzicile în mai multe ape, cu grijă. Opărește-le 2-3 minute în apă clocotită cu sare, apoi scurge-le și toacă-le grosier.

Într-o oală, călește ceapa tocată până devine moale. Adaugă usturoiul zdrobit și gătește doar 1 minut, nu mai mult.

Presară făina și amestecă energic, aceasta va îngroșa supa. Toarnă lichidul treptat, amestecând continuu pentru a evita cocoloașele.

Adaugă urzicile și fierbe 10-12 minute. Pasează supa până devine fină. Dacă e prea groasă, mai adaugă puțin lichid cald.

La final, încorporează iaurtul, dar doar după ce supa s-a răcit puțin, ca să nu se taie.

Supă-cremă de sparanghel cu smântână

Supă-cremă de sparanghel cu smântână (Foto Shutterstock)

Ingrediente:

500 g sparanghel

1 ceapă mică

1 cartof

30 g unt

800 ml supă de legume

100 ml smântână pentru gătit

sare, piper alb

Mod de preparare

Curăță sparanghelul rupând baza mai tare. Taie vârfurile (3-4 cm) și păstrează-le separate, acestea vor fi folosite la final. Restul tulpinilor se taie rondele.

Într-o cratiță, topește untul la foc mic. Adaugă ceapa tocată fin și călește-o puțin. Adaugă cartoful cubulețe și amestecă 2-3 minute.

Adaugă sparanghelul rondele, fără vârfuri, și toarnă supa caldă. Fierbe 20 minute la foc moderat până când tulpinile sunt complet fragede.

Separat, fierbe vârfurile de sparanghel 3 minute în apă cu sare, apoi transferă-le în apă rece, asta le va păstra culoarea verde intens.

După ce supa este fiartă, paseaz-o foarte fin. Adaugă smântâna și încălzește ușor fără să mai fierbi.Servește supa cu vârfurile de sparanghel deasupra.

Supă-cremă de usturoi verde

1 legătură mare de usturoi verde

1 ceapă verde

1 cartof mare

500 ml supă de legume

100 ml lapte sau smântână lichidă

2 linguri ulei de măsline

Sare și piper după gust

1 linguriță zeamă de lămâie

Semințe de susan și/sau crutoane

Mod de preparare

Toacă usturoiul verde și ceapa verde rondele. Curăță cartoful și taie-l cuburi. Într-o oală, încălzește uleiul și sotează ceapa verde și usturoiul verde timp de 3-4 minute, până devin moi, dar fără să se rumenească.

Adaugă cartoful și supa de legume, apoi lasă la fiert 15-20 de minute, până ce cartoful este bine pătruns. Pasează supa până obții o textură fină.

Adaugă laptele sau smântâna și mai lasă la foc mic 2 minute. Condimentează cu sare, piper și zeamă de lămâie pentru prospețime. Presară semințe de susan sau crutoane crocante și servește imediat.

Supă-cremă de mazăre cu mentă

Supă-cremă de mazăre cu mentă (Foto Shutterstock)

Ingrediente:

500 g mazăre (proaspătă sau congelată)

1 ceapă mare

1 cartof mare

1 l supă de legume

2 linguri ulei de măsline

10-12 frunze de mentă

coaja rasă de la jumătate de lămâie + 1 lingură suc de lâmâie

sare, piper

Mod de preparare

Începe prin a toca ceapa. Într-o oală cu fund gros, încălzește uleiul la foc mic și adaugă ceapa. Gătește-o lent, câteva minute, amestecând ocazional.

Taie cartoful cuburi mici și adaugă-l peste ceapă. Adaugă mazărea și toarnă supa fierbinte. Este important ca lichidul să fie deja cald pentru a nu opri procesul de gătire. Fierbe la foc mediu 15 minute, fără capac.

După fierbere, ia oala de pe foc și adaugă menta, coaja de lămâie și sucul. Pasează imediat cu blenderul vertical până devine fină. Ajustează sarea și piperul la final.

Sursă foto – Shutterstock.com

