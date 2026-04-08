Ascensiunea firmei Training Private Group

Înainte de a face pasul spre antreprenoriat, Andrei Bicuți și-a început parcursul profesional la Craiova, fiind editor de montaj pentru clubul de fotbal patronat de Adrian Mititelu, potrivit G4Media. Ulterior, acesta s-a stabilit la Ploiești, unde a debutat în afaceri în 2021 prin firma Inovative Training Studio SRL, alături de tatăl său, Liviu Bicuți.

Start-upul a înregistrat cifre record încă de la debut: dintr-o cifră de afaceri de 4,5 milioane de lei, profitul a fost de 4,4 milioane. Succesul a continuat și în anii următori, cu profituri de 3,5 milioane de lei în 2022 și 2,2 milioane în 2023. Din 2025, controlul total al companiei i-a revenit lui Bicuți jr, în calitate de unic acționar.

De asemenea, firma Training Private Group SRL, care este implicată în scandalul fotografiilor trucate, este deținută tot de Andrei Bicuți, obținând diverse contracte publice.

Înființată în 2023 de Andrei Bicuți, firma s-a remarcat prin diversitatea activităților: „servicii suport pentru întreprinderi”. În primul an, firma a raportat o cifră de afaceri de 1,9 milioane de lei și un profit de 1,7 milioane. În 2025, afacerile au crescut semnificativ, ajungând la o cifră de afaceri de 8 milioane de lei.

Totuși, compania are datorii de 15 milioane de lei, dar și creanțe de încasat de 9,4 milioane de lei.

Contracte publice câștigate de firma lui Andrei Bicuți

Vă prezentăm, în continuare, mai multe contracte publice pe care le-a obținut firma lui Andrei Bicuți.

În noiembrie 2024, Training Private Group SRL a semnat un contract de 100.000 de lei cu Primăria Capitalei, pe atunci condusă de Nicușor Dan, pentru servicii media.

De asemenea, Primăria Mogoșoaia a atribuit în aprilie 2025 un contract de 65 de milioane de lei pentru extinderea canalizării în orașul Măgurele, precizează G4Media. Training Private Group SRL a participat într-o asociere de cinci firme, liderul fiind Provimed SRL, o companie cu activitate principală în comercializarea produselor farmaceutice. Licitația, lansată în decembrie 2024, a avut o singură ofertă depusă, aceasta fiind desemnată câștigătoare. Într-o coincidență care ridică semne de întrebare, fotografiile trucate utilizate de Elena Lasconi în campania electorală, operațiune finanțată de familia Bicuți, au fost realizate la doar trei săptămâni după atribuirea contractului de la Mogoșoaia.

Firma lui Andrei Bicuți a câștigat și un contract pentru un parc fotovoltaic în comuna Crucea, Constanța, în februarie 2026. Proiectul, finanțat prin PNRR, a fost realizat într-o asociere cu Electra Smart GSM și Nuovo Concept Nairam SRL.

În localitatea Gheorgheni, din județul Harghita, firma Training Private Group SRL a adjudecat în martie 2026 două contracte pentru mobilier medical și echipamente IT destinate spitalului local. Licitațiile au fost contestate, dar CNSC a respins obiecțiile, invocând lipsa cerințelor clare în documentația de atribuire.

Justiția a autorizat percheziția informatică a telefoanelor lui Liviu și Andrei Bicuți

O ordonanță recentă a procurorilor DIICOT relevă că, la un an de la demararea anchetei privind fotografiile cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, nu se știe încă clar identitatea celor care au comandat și plătit campania de dezinformare. Imaginile au fost lansate de Elena Lasconi cu doar trei zile înainte de primul tur al prezidențialelor din 2025.

Prin ordonanța emisă la data de 3 aprilie 2026 s-a pus în executare hotărârea Curții de Apel București din 31 martie, care autorizează percheziționarea informatică a dispozitivelor mobile aparținând suspecților Liviu și Andrei Bicuți.

Cei doi sunt investigați pentru finanțarea operațiunii prin care au fost realizate fotografiile în care s-a pretins că apar în aceeași locație Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, acțiune despre care se consideră că a influențat decisiv deznodământul scrutinului electoral din 2025.

Liviu și Andrei Bicuți urmează să fie audiați de procurori.

Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire

Fotograful oficial al Elenei Lasconi, Dragoș Ciolac, a fost martor la momentele ulterioare declarației publice și a relatat pentru Cotidianul.ro cum s-a luat decizia de a publica fotografiile controversate.

„… Am intrat în sediul de campanie. Era deja 9 seara. Patru oameni – Elena Lasconi, Liviu Popescu, Ioana Răduca și eu – erau acolo. Am cerut să văd pozele, dar mi s-a spus că totul este sub control și am fost scos afară din birou”, a povestit Ciolac.

El a adăugat că a văzut imaginile odată cu restul publicului, când au fost publicate pe Facebook.

„Când le-am văzut, mi-am dat seama că sunt o captură dintr-un film. Rezoluția era prea mică. În plus, am observat că personajele nu păreau autentice. Coldea, de exemplu, semăna mai mult cu Lucian Pahonțu”.

