„Am luat o pauză de la telefon ca să trăiesc”

Matt Richards, un tânăr de 23 de ani, a decis anul trecut să șteargă toate aplicațiile de social media de pe telefon.

A crescut cu smartphone-ul în mână, încă de la 11 ani, la fel ca majoritatea celor din generația Z. Cu timpul însă, a început să simtă că rețelele sociale nu mai sunt la fel de atractive. Feedul era dominat de reclame, conținut generat de inteligență artificială și comparații constante cu alții.

„Cred că înainte, oamenii fugeau de realitate pe telefon, dar acum fug de telefon ca să trăiască în realitate”, a spus el pentru CNBC.

După ce a renunțat, spune că a observat imediat schimbări: mai multă încredere în sine, relații mai bune și o conexiune reală cu oamenii din jur.

Trendul care devine viral chiar pe social media

Deși pare paradoxal, trendul renunțării la social media a devenit viral chiar pe aceste platforme. Pe TikTok apar tot mai multe clipuri în care tinerii spun că își șterg aplicațiile și aleg activități simple, precum ieșiri la prânz, hobbyuri creative sau timp petrecut în afara ecranelor.

Jurnaliștii CNBC spun că au primit aproape 100 de răspunsuri de la tineri care au povestit experiențe similare, vorbind despre oboseala digitală și nevoia de a se deconecta. În același timp, tot mai multe țări din Europa interzic accesul copiilor la rețelele de socializare.

Timpul petrecut pe rețelele sociale e în scădere

Un sondaj realizat de Deloitte arată că aproape un sfert dintre consumatori au șters cel puțin o aplicație de social media în ultimele 12 luni. În rândul generației Z, procentul ajunge aproape la o treime. În același timp, o analiză realizată de Financial Times și compania GWI arată că timpul petrecut pe rețelele sociale a scăzut constant după vârful atins în 2022.

Până la finalul anului 2024, utilizatorii petreceau în medie două ore și 20 de minute pe zi pe platforme, cu aproape 10% mai puțin decât înainte. Scăderea este mai vizibilă în rândul adolescenților și tinerilor de peste 20 de ani.

De ce aleg tinerii să renunțe

Specialiștii spun că motivele sunt mai profunde decât pare la prima vedere. Jason Dorsey explică faptul că mediul online a devenit mai agresiv și mai obositor, iar tinerii caută din nou echilibru.

„Observăm că unii aleg să renunțe complet la rețelele sociale, iar alții doar să le folosească mai puțin pentru a-și recăpăta controlul asupra vieții”, a spus el.

Pentru mulți, problema este presiunea constantă care vine de la comparații, reclame și sentimentul că trebuie să demonstrezi mereu ceva.

„Rețelele de socializare sunt acum mai mult o platformă de presiune… ți se vinde totul, peste tot”, a spus Matt Richards.

Efectele asupra sănătății mintale

Mulți dintre cei care au renunțat spun că decizia are legătură directă cu starea lor psihică. Potrivit studiului Deloitte, aproape un sfert dintre cei care au șters aplicațiile spun că acestea le afectau negativ sănătatea mintală și le consumau prea mult timp.

Antreprenoarea Lacy Stace spune că rețelele sociale „diminuează” capacitatea oamenilor de a se asculta pe ei înșiși.

„Suntem inundați cu informații. Creierul nostru nu este făcut să proceseze atât de mult”, a explicat ea.

Offline-ul devine noul „cool”, alături de viniluri și telefoane cu taste

O schimbare interesantă apare și la nivel de percepție. Dacă înainte popularitatea online era un indicator de succes, acum lucrurile se schimbă.

„Oamenii care nu sunt online au un fel de factor cool. Nu au nevoie de validare”, spune Richards.

Tot mai mulți tineri aleg să revină la lucruri fizice și simple. Unii cumpără discuri de vinil și pick-upuri, alții aleg telefoane cu taste, folosite doar pentru apeluri, totul într-o schimbare descrisă ca o „revoluție discretă” împotriva dependenței de ecrane și conținut continuu. Și nu este vorba despre renunțarea totală la tehnologie, ci despre schimbarea relației cu aceasta.

O generație care caută din nou conexiuni reale

Pe fondul singurătății tot mai mari, mulți tineri caută din nou interacțiuni reale, întâlnirile față în față, evenimentele sociale sau networking.

Iar specialiștii spun că această schimbare nu este una temporară, chiar dacă pare a fi o corecție după perioada pandemiei, când oamenii au petrecut foarte mult timp online. Rețelele sociale nu dispar, dar modul în care sunt folosite începe să se schimbe.

„Revoluția liniștită” nu înseamnă că tinerii renunță complet la tehnologie, ci că încearcă să își recâștige controlul asupra vieții lor, control care pentru mulți înseamnă mai puțin timp pe telefon și mai mult timp trăit în lumea reală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE