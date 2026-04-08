Cum au pierdut sute de pensionari bani după ce casele lor au fost reevaluate

Conform legislației elvețiene, administrațiile fiscale cantonale reevaluează periodic valoarea proprietăților imobiliare. Deși, pentru unii proprietari, o creștere a valorii locuinței poate fi o veste bună, pentru pensionarii cu venituri mici aceasta poate avea consecințe devastatoare.

Reevaluările recente din cantonul Aargau, demarate în toamna anului 2025, au dus la pierderea sau reducerea ajutoarele sociale pentru sute de persoane.

Peste 250 de pensionari primesc mai puțini bani de la statul elvețian

Aproximativ 270 de pensionari nu mai primesc aceste ajutoare începând din aprilie 2026, iar în alte 340 de cazuri valoarea ajutorului a fost redusă, relatează portalul de știri Blick, parte a grupului Ringier.

În plus, alte 220 de decizii sunt încă pe drum. Autoritățile au explicat că persoanele afectate au fost informate cu privire la modul în care noua evaluare a proprietăților le influențează ajutoarele sociale și suma finală pe care o primesc lunar.

Pensionarii cu venituri mici sunt cei mai afectați

Cea mai afectată categorie, după reevaluarea proprietăților din cantonul Aargau, sunt pensionarii cu venituri mici. Pirmin Kaufmann, reprezentantul unei organizații pentru acordarea sprijinului pentru persoanele în vârstă, spune că aproximativ 20 de seniori l-au contat și i-au solicitat ajutorul.

„În majoritatea cazurilor, este vorba de pensionari care nu au economii sau care dețin mai puțin de 10.000 de franci neinvestiți în proprietăți. Pierderea prestațiilor complementare le provoacă frică de ruină financiară”, a spus acesta.

Prestațiile complementare pe care le primesc seniorii din Aargau sunt o formă de ajutor social pentru persoanele în vârstă ale căror pensii nu acoperă costurile minime necesare traiului.

Pensionarii cu venituri mici riscă să rămână inclusiv fără locuințe

Kaufmann subliniază că, fără economii disponibile, mulți dintre aceștia sunt forțați să apeleze la ajutor social din partea primăriilor, un pas dificil pentru mulți. În lipsa altor opțiuni, precum obținerea unei ipoteci mai mari, vânzarea locuinței devine inevitabilă.

Situația din Aargau nu este un caz izolat. Reevaluările imobiliare și impactul acestora asupra prestațiilor complementare au generat dezbateri similare în alte cantoane, inclusiv în Bern. Problema rămâne una sensibilă, mai ales pentru persoanele vulnerabile, a căror stabilitate financiară este pusă în pericol de schimbările legislative și economice, mai relatează sursa citată mai sus.

Bani mai puțini au primit și 1,8 milioane de pensionari din România în 2026. Seniorii au putut contesta deciziile greșite și au la dispoziție varianta în care să ceară o serie de ajutoare de la stat.

