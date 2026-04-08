Premierul Ilie Bolojan a trasat, în cadrul unei conferințe de presă, cele cinci direcții strategice menite să reformeze piața energiei din România. Șeful Executivului a explicat că nivelul prețurilor este determinat direct de capacitatea de producție și de cadrul de reglementare, subliniind urgența îmbunătățirii normelor actuale.

„E nevoie să ne creştem capacităţile de producţie”

„Unul din cele mai importante domenii pentru România este energia electrică. Iar preţurile la energie sunt date în principal de două aspecte, pe de-o parte, de capacităţile de producţie şi e nevoie să ne creştem capacităţile de producţie. Pe de altă parte, de regulile din viaţă, de reglementări şi e nevoie să ne îmbunătăţim reglementările, în aşa fel încât cele două măsuri combinate, creşterea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea reglementărilor să ne ducă la preţuri mai mici în energie în perioada următoare şi la îmbunătăţirea siguranţei energetice a ţării noastre”, a spus premierul.

O prioritate zero a planului guvernamental este eliminarea avizelor tehnice de racordare (ATR) speculative, care în prezent blochează rețelele electrice și cresc artificial costurile pentru investitorii reali.

Cinci direcții strategice

Premierul Ilie Bolojan a subliniat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, necesitatea extinderii capacităților de producție pentru a obține, prin reglementări adecvate, o reducere a prețurilor la energia electrică.

Obiectivul, arată șeful Guvernului, necesită un efort cordonat la nivel guvernamental și parlamentar, fiind structurat pe cinci direcții strategice:

Eliminarea speculei din procesul de obținere a avizelor de racordare. Eficientizarea companiilor de stat din sectorul energetic. Corectarea distorsiunilor de piață care scumpesc factura finală a consumatorului. Extinderea capacităților de stocare a energiei. Garantarea investițiilor strategice, cu accent pe interconexiunile transfrontaliere majore.

„Prioritatea noastră este scăderea facturilor prin creșterea producției și reglementări inteligente”, a transmis premierul. Strategia de reformă vizează eliminarea avizelor de racordare speculative și optimizarea performanței companiilor energetice de stat.

Totodată, guvernul urmărește eliminarea blocajelor de pe piață care umflă prețurile, dezvoltarea sistemelor de stocare și finanțarea proiectelor de infrastructură mare, precum conexiunile energetice internaționale.

