„Suntem mulțumiți de amândoi”

De familia ei, Neli Lucescu este foarte mândră, mai ales că nepoții sunt ambițioși și dornici să învețe.

„Noi avem un singur băiat, pe Răzvan, și el are doi copii, un băiat și o fată. Am trei strănepoți de la nepoată și doi de la nepot. Încă nu putem ști cu cine seamănă ei, dar nepoții, da. Sunt foarte ambițioși, e spiritul cu care au crescut în familie. Nu că le-a fost impusă atitudinea asta, ei singuri au vrut să fie – ca toți copiii, de fapt, toți vor să semene cu părinții, la început. Știi cum? Își propun idealuri. Nepotul meu este așa, nepoata are, cum să spun?, alte înclinații. Îi place să scrie, să învețe, să învețe, să învețe, să citească, să umble prin lume, să afle. Nu să cerceteze, soțul ei cercetează. Sunt puțin diferiți ei, suntem mulțumiți de amândoi și admir chestia asta la ei – vor să semene cu familia”, a spus ea într-un interviu pentru viva.ro.

Matei, fiul lui Răzvan Lucescu, s-a întors din Olanda pentru a investi în România

Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, și-a dorit musai să revină în România din Olanda pentru a porni aici o afacere. Nu doar că a rebranduit o marcă autentic românească, dar speră să că le va face cunoștință și tinerilor cu berea Grivița.

„Eu am studiat în Olanda, împreună cu soția mea, ne-am întors știind că vrem să ne facem o viață aici, n-am avut niciodată ideea să rămânem în străinătate să lucrăm, fiindcă aici este familia noastră, România e casa noastră”, ne-a spus Matei, completând că ideea i-a venit dintr-o întâmplare.

Matei Lucescu, fondator Bere Grivița, a vorbit, într-un interviu exclusiv la Gala Aniversară de 25 de ani a Camerei de Comerț Elveția-România (CCE-R), despre bere, un produs care poate să ofere, în continuare, surprize românilor, dar și ce a învățat de la tatăl său, Răzvan Lucescu, cât și de la bunicul său, Mircea Lucescu.

„Este o plăcere pentru toți”

Maria Luiza, Marilu, așa cum i se spune, a vorbit într-un material realizat de Orange Sport în decembrie 2025, despre pasiunile sale și despre relația pe care o are cu tatăl ei și cu bunicul ei: „Relația este foarte frumoasă. Copiii se bucură enorm de fiecare dată când îl văd. Este o plăcere pentru toți, inclusiv pentru el, toată această joacă”.

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat oficial că Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.















