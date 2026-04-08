Emisiuni precum „Asta-i România!”, „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, „Casa iubirii”, precum și grupajele informative ale stației vor aduce telespectatorilor ediții de colecție și reportaje memorabile, în care gesturile frumoase, cuvintele cu har, solidaritatea și generozitatea vor face casă bună cu poveștile de viață, cu tradițiile și nevoia de relaxare a românilor de pretutindeni.

La Kanal D2, un interviu emoționant realizat de Mihai Ghiță la „În oglindă” va introduce publicul într-o atmosferă de sărbătoare, în care iubirea este cuvântul de ordine.

Echipa „Asta-i România!”, emisiunea prezentată de Mihai Ghiță la Kanal D, se întoarce de Paște la oamenii cu povești de viață tulburătoare, care au emoționat o țară întreagă.

Telespectatorii vor putea urmări duminică, de la ora 14.30, o ediție specială a emisiunii, dedicată tradițiilor, gesturilor simple și puternice, care ne reamintesc cât de frumoasă poate fi viața atunci când alegem să dăruim. Oameni care, odinioară, păreau lipsiți de orice speranță, își regăsesc astăzi zâmbetul datorită celor care le-au întins o mână de ajutor, după ce le-au aflat povestea prin intermediul reportajelor emisiunii „Asta-i România!”.

O reîntâlnim astfel pe Alexandra, fetița cu zâmbet molipsitor, crescută doar de tatăl ei după plecarea mamei. Dacă altădată locuiau într-o colibă modestă, astăzi ea trăiește într-o casă nouă, pregătindu-se de Paște cu bucurie și încredere într-un viitor mai bun.

Altă poveste emoționantă este cea a unui tată care și-a crescut cu greu cei trei copii în sărăcie. Acum visul lor prinde contur: o casă nouă, construită de la zero cu ajutorul donațiilor venite din partea telespectatorilor. Printre destinele impresionante se află și cel al unui tânăr preot care a ales să se întoarcă acasă, pe meleagurile natale, unde duce mai departe valorile care unesc generații.

Vorbe de duh rostite de preoți la „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”

Tot în prima zi de Paște, Dan Negru intră în casele românilor cu o ediție de sărbătoare a celui mai iubit și ușor de înțeles quiz-show cu și despre cuvinte. Duminică, de la ora 23.30, patru preoți foarte iubiți de publicul larg intră în cea mai frumoasă competiție și rostesc vorbe cu har în ediția specială a emisiunii.

Părintele Vasile Ioana, părintele Bogdan Cristian Danu, părintele Francisc Doboș și părintele Dan Damaschin aduc aproape de inimile telespectatorilor umor duhovnicesc și îndrumare spirituală, printre soluțiile la definițiile amfitrionului emisiunii.

Cele mai frumoase cuvinte, rostite de patru dintre cei mai îndrăgiți preoți, îi vor îmbogăți sufletește pe telespectatori într-o ediție de colecție „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

Andreea Mantea este alături de concurenții de la „Casa iubirii”

Andreea Mantea sărbătorește alături de public și de concurenții de la „Casa iubirii”, într-o ediție specială a emisiunii cu și despre dragoste, difuzată duminică, de la ora 16.00 și de la ora 19.00. Într-o atmosferă plină de bucurie și de generozitate, concurenții se bucură de o zi memorabilă.

Unul dintre cele mai frumoase obiceiuri este pus în practică în platoul emisiunii. După ce vor fi vopsit chiar ei ouăle de Paște, le ciocnesc în prima zi a marii sărbători creștine.

În prima zi de Paște, la Știrile Kanal D de la ora 12.00 și de la ora 18.00, telespectatorii vor putea urmări reportaje de sărbătoare din întreaga Românie și vom afla cum celebrează românii Paștele. Reporterii vor transmite, la cald, din toate colţurile tării, cum se simte emoția celei mai mari sărbători a creștinătății.

Lavinia Goste și Marius Zorilă, invitații lui Mihai Ghiță la Kanal D2

La Kanal D2, emisiunea „În Oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, îi aduce în fața telespectatorilor, sâmbătă, 11 aprilie 2026, de la ora 22.00, pe Lavinia Goste și Marius Zorilă, unul dintre cele mai longevive cupluri din folclorul românesc.

Două destine pline de încercări s-au intersectat și au continuat pe același drum pavat cu provocări, cântec, credință, minuni și tradiții. Cei doi invitați vor face dezvăluiri din viața lor într-o zi în care inimile sunt deschise pentru lumină și iubirea desăvârșită învinge orice.

