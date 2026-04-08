Schimbările de orar sunt impuse de o serie de intervenții la infrastructura feroviară din Ungaria și vor rămâne în vigoare până la finalul acestui an.

„Urmare a unei avizări primite din partea administrației feroviare ungare MÁV-START, până în data de 12 decembrie 2026, trenul internațional IR 346 „Dacia” București Nord – Viena va circula cu modificări de orar pe teritoriul Ungariei”, a transmis CFR Călători.

Unde au loc lucrările și cât durează

Conform notificării oficiale transmise de administrația feroviară maghiară, șantierul a fost deschis marți, 7 aprilie, și vizează modernizarea tronsonului cuprins între stațiile Ferencváros și Budapesta Kelenföld.

Din cauza acestor reparații, orarul trenului „Dacia” va fi ajustat pe teritoriul Ungariei până la data de 12 decembrie 2026.

Mai mult, reprezentanții CFR atrag atenția că modificările de trafic de pe secțiunea maghiară ar putea avea un efect de domino, generând schimbări de parcurs și pe rețeaua feroviară din Austria.

Recomandări pentru pasageri

Pentru a preîntâmpina orice neplăceri cauzate de aceste devieri și ajustări de program, CFR Călători a emis o serie de recomandări pentru cei care și-au planificat călătorii pe această rută internațională.

Astfel, călătorii sunt sfătuiți să consulte din timp orarul actualizat al trenului IR 346.

Informațiile la zi pot fi obținute de pe platformele online ale companiei sau prin solicitarea detaliilor direct la casele de bilete și birourile de informații din gări, înainte de data plecării.

