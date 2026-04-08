Torino, noua capitală a ciocolatei din Europa

Torino a fost desemnat drept cel mai important oraș pentru iubitorii de ciocolată din Europa, potrivit unui raport realizat de Avis și citat de Travel Tomorrow. Orașul din nordul Italiei a depășit destinații consacrate precum Paris și Bruxelles, considerate de mult timp repere în industria ciocolatei.

Experții au analizat mai mulți factori, printre care numărul de producători, atracțiile dedicate ciocolatei, recenziile turiștilor și interesul online. Torino impresionează cu aproximativ 233 de producători de ciocolată, dar și cu o tradiție care datează încă din 1585.

Orașul este cunoscut pentru specialități precum gianduja și băutura bicerin, iar turiștii pot vizita muzee dedicate sau pot participa la festivalul anual CioccolaTò.

Alte orașe din topul „celor mai dulci” destinații

Pe locul al doilea s-a clasat Perugia, celebră pentru ciocolata Baci și festivalul Eurochocolate, care atrage sute de mii de vizitatori. Salzburg ocupă locul trei, fiind cunoscut pentru bomboanele Mozartkugel.

Clasamentul continuă cu York și Anvers, ambele orașe cu tradiții importante în domeniul cofetăriei. Topul complet include și orașe precum Strasbourg, Cracovia, Londra, Amsterdam și Praga.

Deși Bruxelles și Paris rămân simboluri ale ciocolatei, acestea nu au prins topul realizat de experți. Raportul arată că turiștii caută tot mai mult experiențe autentice, locale, în orașe mai puțin aglomerate.

Un nou trend în turism: vacanțele „dulci”

Specialiștii spun că interesul pentru vacanțe tematice, mai ales cele legate de gastronomie, este în creștere. Excursiile dedicate ciocolatei sunt din ce în ce mai populare, mai ales în perioada sărbătorilor de primăvară.

Cu o combinație de tradiție, producție locală și experiențe pentru turiști, Torino a reușit să devină, cel puțin pentru moment, cea mai „dulce” destinație din Europa.

