Blocul operator poate funcţiona în intervalul 8:00-20:00

Modificările vizează regândirea serviciilor medicale oferite în regim de spitalizare de zi și a mecanismului de organizare a gărzilor, dar și flexibilizarea activităţii chirurgicale în blocul operator.

„Am pus în transparență decizională o nouă modificare legislativă care completează reașezarea sistemului de sănătate și modul în care sunt oferite serviciile medicale pentru oameni. Principalele modificări ale ordinului de ministru aflat în transparență vizează: regândirea serviciilor medicale oferite în regim de spitalizare de zi; flexibilizarea activității chirurgicale în blocul operator; regândirea mecanismului de organizare a gărzilor”, a precizat, miercuri, Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății arată că „blocul operator poate funcţiona în intervalul 8:00-20:00, prin organizarea în ture succesive”, iar „a doua tură nu înlocuieşte garda, ci prelungeşte activitatea programată”. De asemenea, „medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenţii şi timpi de aşteptare mai mici. Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient”, a mai adăugat ministrul.

Serviciile pot fi organizate în două ture

Și în ambulatoriu, respectiv spitalizarea de zi, serviciile pot fi organizate în două ture.

„Aceeaşi logică se aplică şi în ambulatoriu, şi în spitalizarea de zi, unde serviciile pot fi organizate în două ture, în funcţie de adresabilitate şi de echipele disponibile. Decizia de organizare aparţine medicului şef de secţie, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare şi cu nevoia reală de servicii”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Modul de organizare a gărzilor

Va fi introdusă o nouă categorie de gărzi: cea intervențională.

„Totodată, clarificăm modul de organizare a gărzilor: gardă de urgenţă, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu şi, ca element nou, introducem o a patra categorie de gărzi – garda intervenţională, pentru specialităţile cu acest specific (cardiologie intervenţională, neurologie intervenţională, radiologie intervenţionalǎ etc.)”, anunţă ministrul.

El mai precizează că, suplimentar faţă de această nouă organizare şi flexibilizare a modului în care se desfăşoară gărzile în spitale, a ţinut cont de solicitările colegilor şi ale corpului medical.

„Odată cu aprobarea acestui ordin, spitalele îşi vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcţie de specificul spitalului, al secţiei, de disponibilitatea resursei umane şi de adresabilitate. Am făcut aceste modificări pentru că modul de organizare a activităţii medicale şi al timpului de lucru din spitale avea nevoie de o ajustare echilibrată, adaptată anului 2026, care ţine cont de resursa umană, de evoluţia tehnologiei şi a industriei farmaceutice şi de nevoile oamenilor”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

De asemenea, el a mulțumit profesioniştilor din sănătate, manageri de spitale, societăţi profesionale şi sindicatelor reprezentative care au participat la acest proces „pentru a ajunge la o formulă echilibrată de reaşezare a sistemului”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE