„În condițiile în care criza din Golf continuă, ceea ce sper să nu se întâmple, în mod evident, creșterea prețurilor la combustibil va avea un impact asupra creșterii ratei inflației. Așa cum vedem, au crescut dobânzile de pe piețele internaționale, și în mod inevitabil vom avea niște efecte în piață. Dacă aceste lucruri se lungesc, indicatorii pe care i-am estimat prin construcția bugetului, prin toate predicțiile care au fost făcute vor fi afectați. Sper să nu se întâmple acest lucru. În funcție de evoluția situației ne vom adapta la lucrurile care se întâmplă în piețe să menținem stabilitatea bugetară și să asigurăm condiții de dezvoltare chiar și în aceste condiții”, a spus premierul, potrivit Antena 3 CNN.

Și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut că scumpirile recente de la alimentele de bază sunt o consecință directă a evoluției prețurilor din sectorul energetic, fenomen observat deja în pieță, acolo unde merge săptămânal pentru a face cumpărături:

„Aproape în fiecare săptămână am lista din partea soției. Da, s-a văzut o creștere în aceste prețuri. Orice creștere a prețurilor carburanților, a gazelor naturale se vede automat în toate produsele și serviciile pe care în momentul de față le consumăm în orice țară de pe mapamond”.

Plafonarea prețului la gaze a fost lăudată de ministrul Energiei. Bogdan Ivan a declarat că această măsură, menținută timp de un an, a fost concepută special pentru a absorbi impactul creșterilor bruște de preț și a oferi predictibilitate consumatorilor casnici.

