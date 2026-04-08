Coșul ideal pentru o familie de Paște

Pentru o familie de patru persoane, coșul ideal trebuie să fie generos, dar echilibrat, oferind opțiuni pentru toate gusturile.

Chef Voicu Florin recomandă: „două pulpe de miel (posterioare sau anterioare), ideale pentru o friptură fragedă. Pentru cei care nu sunt fani miel, o alternativă excelentă este curcanul – fie unul mai micuț, fie o jumătate de curcan mare, care ne permite să facem și un borș savuros, și o friptură la cuptor.”

De asemenea, pe masă trebuie să regăsim ouă și drob.

„Nu pot lipsi 15-20 de ouă, drobul (de miel sau de pui, după preferințe) și, ca element de noutate pe platoul rece, o pastramă de oaie afumată. Lângă acestea, aș adăuga câteva mezeluri de calitate și, obligatoriu, legume fresh (ceapă verde, ridichi, usturoi), luate pe cât posibil direct de la producători. Și, desigur, o sticlă de vin roșu pentru a completa masa de sărbătoare”, a mai spus cheful bucătar pentru Libertatea.

Cozonacul și pasca fac și ele parte din tradițiile românilor pentru sărbătorile pascale. Fie că le cumpărăm din supermarket, de la cofetării sau că le pregătim în casă, vom plăti pentru un cozonac între 30 și 150 de lei, în funcție de sortiment, și 40 și 160 de lei pentru o pască.

Mai ales că un studiu Restograf arată că 7 din 10 români petrec Paștele acasă, în familie.

Studiul arată că cei mai mulți bani pentru masa de Paște se duc pe carne (58,2%), apoi urmează ingredientele pentru deserturi (cozonac, pască) cu 10,4%, băuturile alcoolice cu 5,2%, urmate de lactate și ouă – 5,1% și legume și fructe – 4,4%.

„Totul s-a scumpit”

Prețurile ingredientelor de bază au crescut semnificativ. Economiștii estimează că prețurile pentru coșul de Paște au crescut cu 10-15%.

„Este o realitate greu de ignorat: totul s-a scumpit. Recent, făceam o analiză de food cost pentru un aperitiv de eveniment și am observat o creștere de aproximativ 40% față de perioada anterioară. Din păcate, nu este vorba doar despre un singur produs; toate ingredientele de bază – de la carne la lactate și legume – au crescut în aceeași măsură. Este o provocare atât pentru noi, chefii, cât și pentru familiile care vor să păstreze tradiția.”, a subliniat Voicu Florin.

Potrivit unui studiu EY România, un coș mediu pentru o familie de 4 persoane ajunge la 1000–1500 de lei, iar românii urmăresc promoțiile și compară prețurile mai atent ca niciodată.

Reducerea costurilor, fără să sacrificăm calitatea mesei

Pentru ca masa de sărbătoare să nu ne dea bugetul peste cap, chef Voicu Florin ne îndeamnă să cumpărăm direct de la producători locali autorizați.

„Soluția este simplă: întoarcerea la sursă. Recomand cumpărăturile făcute direct de la producătorii locali autorizați. Majoritatea avem cunoștințe sau rude la țară, ori putem identifica ferme și stâne locale. Cumpărând mielul, ouăle sau curcanul direct de la producător, veți avea o surpriză plăcută atât la nivelul calității, cât și la preț. În plus, gătitul acasă rămâne varianta cea mai sigură și economică față de produsele gata preparate din comerț.”, spune chef-ul bucătar.

Cu toate acestea, sondajul Restograf arată că hypermarketul rămâne prima opțiune (83,5%) pentru români, pentru cumpărăturile de Paște. Însă, piețele și producătorii locali câștigă teren: „aproape jumătate dintre respondenți (47%) merg și acolo”.

Dacă planificăm atent lista de cumpărături și evităm risipa alimentară, ne putem încadra într-un buget de 1.000 de lei pentru patru persoane pentru masa de Paște.

Mai mult de jumătate dintre români (51,7%) au un buget sub 900 de lei pentru masa de Paște, iar 3 din 4 români fac cumpărăturile în ultima săptămână, arată mai arată studiul Restograf.

„Cu un buget de 1000 de lei poți pune pe masă tot ce este necesar pentru o sărbătoare îmbelșugată. Totuși, aș face o mențiune importantă: atenție la risipa alimentară. Românii au tendința de a cumpăra și găti mult mai mult decât se consumă. Dacă avem respect față de ingrediente și planificăm meniul cu grijă, acești 1000 de lei sunt mai mult decât suficienți pentru o masă de Paște de foarte bună calitate.”, concluzionează chef Voicu Florin.

Masa de Paște rămâne un simbol al reîntregirii familiilor, însă, în contextul actual, economiștii avertizează că a început „Săptămâna Patimilor financiare pentru români, o perioadă în care vânătoarea de promoții a devenit un fel de sport național”.

Iar scumpirile vor continua și după Paște.

Și directoarea generală a FMI a avertizat că „toate drumurile duc la prețuri mai mari”, din cauza războiului din Iran.

