Michał Fedorowicz, președinte al Colectivului Analitic European Res Futura, specializat în cercetarea tendințelor online și analiza comunicării în noile media, afirmă că Rusia a reușit să schimbe percepția polonezilor despre ucraineni, transformându-i din victime în agresori lacomi.

Expertul critică lipsa de acțiune a guvernului polonez în combaterea dezinformării și avertizează că partidele populiste de extremă dreapta profită de situație pentru a câștiga capital politic.

Războiul informațional al Rusiei împotriva Occidentului a intrat într-o nouă fază, iar experții avertizează că Moscova își atinge obiectivele fără să tragă un foc de armă.

Specialistul în securitate informațională Michał Fedorowicz afirmă că Rusia a câștigat deja bătălia pentru opinia publică în ceea ce privește relațiile polono-ucrainene.

„Din perspectiva obiectivelor strategice rusești de comunicare, războiul împotriva unității polonezilor și ucrainenilor a fost câștigat. Și acest lucru a fost realizat fără să se tragă un singur foc”, spune Fedorowicz.

Expertul spune că Rusia folosește rețelele sociale pentru a manipula emoțiile oamenilor și a-i îndrepta către forțe politice care profită de stările lor psihice.

Algoritmul de război constă în utilizarea acestor platforme pentru atingerea unor obiective politice și strategice.

Potrivit lui Fedorowicz, următorul obiectiv al Rusiei este să submineze încrederea polonezilor în NATO. Scopul este de a convinge 30-40% dintre internauții polonezi să scrie că „NATO nu ne va ajuta, suntem singuri, NATO nu valorează nimic”.

Acest lucru ar putea duce la alegerea unor partide populiste care resping Uniunea Europeană și au o atitudine vasală față de Statele Unite.

„Pentru alegătorii lor, NATO va deveni în curând tot răul. Și exact asta vor rușii”, avertizează expertul.

Fedorowicz critică lipsa de acțiune a guvernului polonez în fața acestei amenințări.

Punerea sub semnul întrebării a NATO de către polonezi este visul umed al Kremlinului, visul umed al lui Putin. Și în curând acest vis va deveni realitate.

Expertul consideră că Polonia a pierdut deja lupta împotriva dezinformării rusești în ceea ce privește Ucraina. El estimează că aproximativ 38% dintre comentariile online despre dronele rusești care au intrat în spațiul aerian polonez promovează narațiuni antiucrainene.

Fedorowicz îndeamnă autoritățile să ia măsuri urgente pentru a contracara această amenințare informațională, avertizând că altfel Polonia riscă să piardă și următoarea etapă a războiului hibrid purtat de Rusia.

Săptămâna trecută, Polonia a doborât patru drone rusești care au intrat în spațiul său aerian. Premierul Donald Tusk a avertizat că țara sa este mai aproape ca oricând de un conflict deschis de la Al Doilea Război Mondial încoace. În urma incidentului, NATO a activat Articolul 4, care prevede consultări între aliați pe teme militare. Kremlinul a refuzat să comenteze situația.