Operatorul feroviar de stat a transmis, joi, printr-un comunicat, că lucrările asupra infrastructurii feroviare între stațiile Brașov și Hărman, efectuate la solicitarea CNCF CFR SA – managerul căii ferate, vor determina schimbări în circulația trenurilor.

Astfel, în perioada 6 – 10 octombrie 2025:

Trenul IR 1543 Brașov – Iași va circula sub numărul IR 12543, pe ruta: Brașov (plecare ora 12.02) – Brașov Triaj – Hărman – Siculeni – Adjud – Ramificația Pașcani – Iași (sosire ora 19.32).

Trenul IR 12407 Dej Călători – Brașov va circula sub numărul IR 12409, pe ruta: Dej Călători (plecare ora 03.04) – Deda – Miercurea Ciuc – Sfântu Gheorghe – Hărman – Brașov Triaj – Brașov (sosire ora 09.50).

Pasagerii care dețin bilete pentru trenurile afectate pot solicita rambursarea contravalorii acestora, fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată, conform Regulamentului de transport feroviar. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.cfrcalatori.ro, secțiunea „Trafic intern/Renunțarea la călătorie”.

Informații despre circulația trenurilor pot fi obținute prin:

Personalul din stații;

Telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern) sau prin numerele de telefon ale stațiilor, publicate pe cfrcalatori.ro, secțiunea „INFORMAȚII TELEFONICE” (https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/);

Aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), unde se introduce numărul trenului și se accesează „Informații tren” pentru detalii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staționare și timpul estimat de sosire;

Camerele web funcționale și actualizate permanent de pe site-ul cfr.ro din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța;

Site-ul cfrcalatori.ro, la „Mers tren trafic intern”.