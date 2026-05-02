Cum poate deveni Cristi Chivu campion în acest weekend, în Italia. Trei scenarii pentru Inter

UPDATE 20.50 Napoli nu a reușit să câștige la Como (0-0), iar Interul lui Chivu mai are nevoie doar de un egal cu Parma pentru a câștiga titlul în Italia.

Victorie cu Parma

Cel mai simplu și de dorit scenariu pentru suporteri este cel al victoriei cu Parma care ar lămuri definitv lucrurile, Inter ajungând la 82 de puncte cu un ecart de 10 sau mai multe puncte față de urmăritoare.

Campioni chiar înainte de a juca

După remiza cu Torino, care i-a dus la cota 79 de puncte, elevii lui Chivu depind de rezultatele rivalelor: dacă Napoli pierde deplasarea de la Como, iar AC Milan se încurcă la Sassuolo (înfrângere sau egal), diferența de 10 puncte ar deveni imposibil de recuperat în ultimele trei etape.

Într-o astfel de situație, cu doar 9 puncte rămase în joc pentru urmăritoare, Inter ar intra pe teren pe Giuseppe Meazza din postura de campioană confirmată, oferind suporterilor ocazia de a celebra trofeul încă de la fluierul de start.

Egal cu Parma, dar Napoli nu câștigă

În situația în care Inter ar ar face doar egal cu Parma (80 de puncte), iar Napoli nu câștigă la Como, diferența va fi de 10 puncte, iar titlul va fi al lui Inter practic, fiind o diferență de 9 puncte. Milan nu ar mai conta.

Dacă Inter ar pierde cu Parma, iar Napoli ar câștiga la Como, bucuria titlului se amână.

Menționăm că în aceste momente se joacă Como-Napoli, scor 0-0. AC Milan o va întâlni duminică pe Sassuolo, în deplasare.