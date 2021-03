Cum e să lucrezi pentru un interlop. „El dorea să aibă un sclav. Mi-a luat telefonul și mi l-a aruncat la gunoi, pentru că nu am mai vrut să-i fac curățenie”

Lucian Gănescu a mai lucrat pentru Manu Bombardieru. „În 2018, am văzut un loc de muncă la mica publicitate. Am dat interviu și am fost acceptat la clubul lui de noapte, ca barman. Pe vremea aceea nici nu știam de Manu, aveam nevoie de loc de muncă și speram că o să fie bine”, povestește Gănescu.

Lucian Gănescu

A lucrat doar două luni, fiindcă, spune el, nu a primit banii.

Anul trecut, în decembrie, în încercarea de a găsi ceva de lucru, a apelat la interlop. Pe Facebook. A primit „ok”-ul și a venit la București special de la Suceava, locul de domiciliu din buletin, unde e luat în spațiu de o mătușă. „Maică-mea nu are discernământ, tata e mort…”, explică Lucian Gănescu. A crezut că va fi bine, de data asta.

Buletinul „s-a pierdut”

A muncit în Ferentari, la cartierul de blocuri pe care, se spune, îl ridică Bombardieru. De fapt, făcea de toate.

Daniel Emanuel Dan, zis Manu Bombardieru

„«Te muți la mine, în anexa de la sala de sport, îți dau mașină. Că ai permis», așa mi-a zis. Ulterior, am înțeles că el dorea să aibă, de fapt, un sclav. I-am cărat tone de gunoi de pe șantier. Am luat «capace», scuipați. Eram în sala lui, el era cu cineva, și mi-a dat una cu o curea, așa, din grădină, cum se spune. Zicea că nu e mulțumit de cum am făcut curat”, afirmă Gănescu.

„Contabila m-a tot amânat cu contractul, la un moment dat, Manu mi-a zis: «s-a pierdut buletinul». Așa am rămas și fără act”, adaugă Lucian.

Telefonul, confiscat

23 ianuarie. Pentru 100 de lei pe zi, bărbatul e tocmit din nou de Manu pentru a-i curăța gunoiul de pe o proprietate. În disperare, fiindcă restaurantele și barurile sunt închise, barmanul acceptă. Spera că-și va recupera și actul de identitate.

La finalul zilei, Manu Bombardieru nu a vrut să-l plătească, pe motiv că nu e totul „lună”. Tânărul îi spune că nu mai vine la lucru. Interlopul însă îi confiscă telefonul: „Dacă nu vii și mâine la 8.00, să termini ce-ai început, ți-l sparg”. Aparatul dispare. „Era un telefon vai de capul lui, ecranul era deja crăpat. Nu cred că făcea mai mult de 70 de lei. Dar era al meu”, spune Gănescu.

Gănescu se duce la Poliție și depune plângere, apoi, dotat cu aparatură tehnică ambientală, îl înregistrează pe interlop. În discuția care e probă la dosar, Manu recunoaște că i-a luat telefonul și l-a aruncat la gunoi, dar a păstrat cartela SIM, să i-o dea dacă vine și ziua următoare la „salubrizare”.

Manu Bombardieru: „Credeai că vorbesc aiurea, nu? Telefonul nu mai e. E la gunoi”

În înregistrarea dialogului dintre cei doi, din 5 februarie, Gănescu spune că, în aceeași seară de 23 ianuarie, s-a întors acasă la Manu, însă nu a dat de interlop. Ar fi vrut să rămână peste noapte, să se apuce de dimineață de curățenie, ca să-și recupereze mobilul.

Lucian Gănescu: Eu am fost în seara aia la dumneavoastră, știți?

Daniel Emanuel Dan:Da

Lucian Gănescu: Și am stat vreo două ore prin fața casei, dar nu ați venit acasă.

Daniel Emanuel Dan:Aha!

Lucian Gănescu: Și voiam să vă întreb dacă mai există telefonul.

Daniel Emanuel Dan:Nu mai e, e la gunoi!

Lucian Gănescu: L-ați aruncat la gunoi?

Daniel Emanuel Dan: Păi da!

Lucian Gănescu: Pentru că nu am venit?

Daniel Emanuel Dan: Da.

Lucian Gănescu: Mamă… și a luat gunoiul, nu?

Daniel Emanuel Dan: Credeai că vorbesc aiurea, nu?

Ulterior, audiat pe 25 februarie, Manu nu a recunoscut că i-a luat telefonul cu forța lui Lucian, a spus că doar „l-a împrumutat” de la barman. L-a pus pe pervaz, apoi nu știe ce s-a mai întâmplat.

„A vrut să se folosească de diagnosticul meu, am fost internat de trei ori la Obregia. A sugerat că n-aș avea discernământ”, nuanțează Lucian Gănescu.

Deși l-a amenințat să-și schimbe declarația, Gănescu n-a cedat: „A trimis un emisar la mine acasă, dar până la urmă nu m-am sucit”.

Ținut la 200 de metri distanță

Manu Bombardieru a fost reținut pe 25 februarie pentru 24 de ore, sub acuzația de șantaj. A fost eliberat a doua zi sub control judiciar de 60 de zile. Între alte măsuri, interlopul nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de barman.

Manu Bombardieru

Miercuri, 16 martie, Gănescu a mai depus o plângere, pentru amenințare și distrugere. Între timp, și Manu a depus o acțiune pentru defăimare, după ce pagini din dosar s-au scurs pe rețele sociale.

„Per total, am luat de la Manu o masă de Crăciun și vreo 100 de lei. Îi transmit că eu am fost și prinț, și boschetar, dar că nu mă las până nu-l văd pedepsit”, spune Lucian Gănescu.

Libertatea l-a contactat pe Daniel Emanuel Dan pentru obținerea unui punct de vedere. Până la ora publicării articolului nu am primit niciun răspuns.

Cine este Manu Bombardieru

Manu a devenit un nume greu în lumea interlopă din Capitală după ce a luat-o de soție, în 2016, pe Nicoleta, fiica lui Vasile Balint, supranumit Sile Cămătaru. Nicoleta și Bombardieru au doi copii, o fetiță și un băiețel, născut în 2019. Pe 19 august 2020, cei doi l-au creștinat pe junior. Botezul nu a respectat regulile de restricție din pandemie, fiind prezente zeci de persoane.

Libertatea a oferit detalii și despre un dosar clasat, după ce, în 2014, Bombardieru a fost acuzat că l-a bătut și l-a deposedat de instalația de sunet pe unul dintre colaboratorii de la clubul de manele.

Numele lui Manu Bombardieru, personaj temut în sectorul 2 din București, a reapărut în prim-plan în urma unei anchete Rise Project, care a arătat că e legat de o rețea clandestină care vindea măști sanitare.



