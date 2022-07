Dumitru Dorin Prunariu, 69 de ani, este singurul român care a călătorit în spațiu. Premiera s-a petrecut pe 14 mai 1981. Prunariu a participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos” și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Brașoveanul are și un asteroid ce-i poartă numele.

În cadrul misiunii „Soiuz 40”, Dumitru Prunariu a zburat în spațiu alături de cosmonautul sovietic Leonid Ivanovici Popov, cu o mai mare experiență în domeniu. Misiunea a bifat un detaliu ce putea compromite totul! O zgârietură ar fi putut schimba destinul misiunii, al membrilor echipajului, al lui Prunariu. A suferit un accident la deget chiar înainte de călătoria istorică în spațiu. Prunariu a povestit la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, acel episod.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Ce i-a transmis Popov

„Nu știu dacă acel lucru care s-a întâmplat acolo a fost considerat trișat. Și acum mai simt furnicături în locul în care am avut acea crestătură.

Îmbrăcasem costumul de scafandru cosmic, când m-am așezat în acel suport, cu o cataramă, mi-am tăiat degetul. Sângera și l-am prins cumva. I-am spus lui Popov și mi-a zis să nu spun nimic că vor schimba echipajul. N-am spus nimănui, mi-am pus mănușa, nu se vedea cât sânge aveam sub ea. Am zburat în Cosmos, după 3 zile s-a cicatrizat acea rană. Nu pot spune că am trișat, am stabilit de comun acord cu comandantul ce trebuie făcut ca să ne îndeplinim misiunea, s-o ducem la bun sfârșit. Nu cred că aș fi fost dispus să trișez să ajung în spațiu. Dacă era vorba de pregătire fizică n-aș fi putut să trișez fiindcă de asta depindea viața mea în spațiu. Dacă aș fi trișat undeva s-ar fi rupt ceva în viața mea”, a spus Dumitru Prunariu pentru sursa citată.

Recomandări LIVE VIDEO | Ministrul Educației prezintă rezultatele finale la BAC 2022. „120 de lucrări cu peste două puncte diferență”

4 secunde cât o viață

La revenirea pe pământ a capsulei cosmice, parașuta nu s-a deschis la 9.600 de metri altitudine, așa cum e prevăzut, ci la 7.000 de metri. Au fost 2.500 de metri de cădere liberă, în gol, neștiind dacă se va mai deschide vreodată! Au fost aproximativ 4 secunde cât o viață! „Nu mă gândeam la moarte, dar ne-au trecut transpirații reci. Ne uitam unul la celălalt, undeva în mintea mea a apărut ideea că dacă nu se deschide parașuta, o să avem un monument unde căzătura noastră va face gaură în pământ. Au fost momente tensionate. Așteptam cu sufletul la gură să se întâmple ceva, în sfârșit, s-a deschis parașuta, am auzit în cască, din centrul de comandă, un «Uraaa, sunt salvați» și am respirat ușurați”.

GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară! ATENȚIE, IMAGINI SENSIBILE

Playtech.ro ȘOC! Porecla pe care a primit-o Carmen Iohannis după dineul NATO. Mulți au râs de soția președintelui

Observatornews.ro "E plin de sânge, i-a aruncat cu bordura în mașină". Doi șoferi s-au luat la bătaie pe o șosea din Galați, sub privirile îngrozite ale trecătorilor

HOROSCOP Horoscop 1 iulie 2022. Capricornii primesc o mână de ajutor de mare preț de la cineva din familie, sub forma unei disponibilități

Știrileprotv.ro Cât costă astăzi un litru de benzină și motorină. Noaptea trecută au intrat în vigoare măsurile de reducere a prețurilor stabilite de Guvern

Orangesport.ro INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea