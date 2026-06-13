Cum a fost descoperită frauda

După ce un client a semnalat absența laptopului comandat, angajatorul curierului a verificat sistemul de livrări. Deși produsul figura ca intrat în depozit, acesta lipsea fizic. Chemat să dea explicații, curierul a recunoscut că sustrăgea colete valoroase în timpul procesului de sortare, înainte ca acestea să fie înregistrate oficial. Printre bunurile furate se numără telefoane de ultimă generație, laptopuri și alte produse valoroase, scrie Ora de Sibiu.

Anchetatorii au descoperit că tânărul era ajutat de un prieten care îl însoțea ilegal pe teren și care l-a sprijinit în vânzarea a două laptopuri la un centru de amanet din Cartierul Arhitecților.

Lista bunurilor sustrase

Instanța a identificat opt acte de delapidare comise de curier. Printre obiectele furate se numără:

  • Două laptopuri, Lenovo și Asus, evaluate la aproximativ 3.000 lei în total
  • Trei telefoane: un iPhone 11 (2.847 de lei), un Samsung Galaxy S20 FE (2.000 de lei) și un Huawei P40 Lite (1.186 de lei)
  • Un televizor Samsung de 108 cm (1.604 lei)
  • Anvelope de iarnă și produse cosmetice

Un episod notabil s-a petrecut în perioada Black Friday, când curierul a găsit un televizor trimis în dublu exemplar din depozit. În loc să raporteze greșeala, acesta a dus televizorul acasă la bunica sa, unde a fost instalat și utilizat. Celălalt televizor a fost livrat clientului care îl comandase.

După ce a fost confruntat de superiori, curierul a adus din economiile proprii suma de 6.515 lei pentru a acoperi o parte din prejudiciu. De asemenea, colegii săi au mers la locuința bunicii sale pentru a recupera televizorul, care însă nu a mai putut fi vândut deoarece fusese folosit.

Pedepsele stabilite de instanță

În urma mărturisirii faptelor în fața magistraților de la Judecătoria Sibiu, curierul a fost condamnat la un an și trei luni de închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată. Timp de trei ani, el va fi supravegheat, va trebui să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Avrig sau la Arhiepiscopia Sibiului și să urmeze un curs de calificare profesională.

Complicele său a fost condamnat la nouă luni de închisoare cu suspendare pentru tăinuire, după ce a acceptat un telefon furat și l-a ajutat pe curier să vândă laptopurile. Întrucât acesta mai avea o condamnare din 2023 pentru conducerea fără permis a unei mașini cu numere false, pedepsele i-au fost cumulate, rezultând o sentință finală de un an și șase luni de închisoare cu suspendare, alături de 90 de zile de muncă în folosul comunității, potrivit Ora de Sibiu.

Pe lângă pedepsele penale, instanța a dispus ca cei doi să plătească suma de 9.619,20 de lei firmei de curierat, pentru a acoperi pagubele materiale neacoperite, plus dobânzi penalizatoare calculate din 24 noiembrie 2021. De asemenea, fiecare a fost obligat să achite statului 2.175 de lei drept cheltuieli judiciare. Sentința nu este definitivă, cei doi având posibilitatea de a face apel în termen de 10 zile.

Anul trecut, un curier din Prahova care livra colete la easybox a furat bunuri de 70.000 de euro într-o lună. În loc să livreze coletele la punctele easybox, curierul oprea unele dintre ele, iar din altele fura diverse obiecte. În acest mod a sustras telefoane, electronice şi electrocasnice, dar şi îmbrăcăminte.

Ce înseamnă delapidare potrivit legilor din România

Infracțiunea de delapidare, conform Codului Penal din România, reprezintă însușirea, folosirea sau traficul de către o persoană care are în gestiune sau administrează bani, valori sau alte bunuri, în interesul său sau pentru altul, fără drept. Această persoană poate fi un funcționar public sau un administrator care gestionează bunurile respective.

Elementele esențiale ale delapidării sunt: existența unei persoane cu responsabilitatea gestionării bunurilor, însușirea ilegală a acestora fără consimțământ, și intenția de a folosi bunurile în scopuri proprii sau în alte scopuri nepermise. Ea poate consta în scoaterea definitivă a bunurilor din patrimoniu, folosirea temporară a acestora sau traficul lor în vederea obținerii unui profit ilicit.

Care sunt pedepsele pentru delapidare în România

Pedepsele pentru infracțiunea de delapidare în România sunt prevăzute în articolul 295 din Codul Penal și variază în funcție de gravitatea faptei și valoarea bunurilor delapidate:

  • Închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pentru însușirea, folosirea sau traficul banilor, valorilor sau altor bunuri de către un funcționar public sau administrator.
  • În cazul delapidării unor sume mai mici de 1.200 de lei, pedeapsa poate fi închisoarea de la 1 la 2 ani.
  • Dacă valorile delapidate sunt între 50.000 și 1.000.000 de lei, pedeapsa poate fi de la 3 la 7 ani închisoare, cu amendă și interdicții.
  • Pentru valori delapidate ce depășesc 1.000.000 de lei, pedeapsa poate ajunge până la 10 ani închisoare, cu amendă și interdicții.
  • În cazurile cu consecințe deosebit de grave, pedeapsa poate fi între 10 și 20 de ani închisoare și interzicerea unor drepturi.
  • Dacă delapidarea este însoțită de alte infracțiuni, cum ar fi falsul sau distrugerea de acte, pedeapsa poate fi majorată cu până la 2 ani.

În toate cazurile instanța poate dispune și confiscarea averii obținute prin infracțiune sau ilicit și pierderea dreptului la pensie. Măsurile sunt severe pentru a descuraja această infracțiune care afectează patrimoniul public sau privat administrat.

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