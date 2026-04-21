Cum funcționează escrocheriile cu locuri de muncă false

O jurnalistă britanică a relatat recent cum a fost abordată de un presupus recrutor care i-a oferit un post „perfect” într-o echipă editorială din SUA. Inițial, oferta părea legitimă: e-mailul era personalizat, iar profilul de LinkedIn al recrutorului părea autentic.

„Focalizarea ta pe impactul real al inteligenței artificiale, culturii digitale și economiei gig se aliniază perfect cu mandatul prioritar pe care îl gestionez”, scria în mesajul presupusului recrutor.

Cu toate acestea, promisiunile păreau prea frumoase pentru a fi adevărate. Salariul era mult peste așteptări, iar descrierea postului părea copiată direct din CV-ul ei, ca și cum ar fi fost generată de un instrument AI precum ChatGPT. Suspiciunile i-au fost confirmate când recrutorul a sugerat să apeleze la un specialist în optimizarea CV-urilor, contra cost, pentru a avea șanse mai mari la postul respectiv.

Instrumentele AI au făcut escrocheriile mult mai ușor de realizat

Conform Report Fraud, serviciul național de raportare a infracțiunilor cibernetice din Marea Britanie, numărul de escrocherii de recrutare raportate s-a dublat în 2024 față de 2022.

Grupul Lloyds Banking a înregistrat o creștere de 237% a acestor fraude între ianuarie și august 2025, în timp ce Monzo a raportat peste 10.000 de victime în același an.

Instrumentele AI au făcut escrocheriile mult mai ușor de realizat, spune Keith Rosser, președintele JobsAware, o organizație nonprofit care ajută lucrătorii să raporteze fraudele.

„Acum poți lansa o escrocherie de recrutare de oriunde din lume, având șanse mari de succes și risc scăzut de a fi prins”, spune Keith Rosser, președintele organizației JobsAware.

Există mai multe tipuri de înșelătorii legate de recrutare

Conform The Guardian, există mai multe tipuri de înșelătorii legate de recrutare. Una dintre cele mai răspândite este „escrocheria cu sarcini”: victimele sunt atrase cu promisiunea unor câștiguri rapide pentru activități simple online, precum aprecierea unor videoclipuri pe TikTok sau recenzii pentru produse.

Inițial, victimele sunt plătite sume mici pentru a le câștiga încrederea, dar ulterior li se solicită bani pentru diverse „taxe” sau „upgrade-uri”, iar în unele cazuri ajung chiar implicate în operațiuni ilegale de spălare de bani.

O altă metodă frecventă este escrocheria cu CV-uri, care vizează lucrători cu mai multă experiență. În acest caz, escrocii se dau drept recrutorii unor companii reale, creând conturi false pe rețelele profesionale.

După ce atrag victimele cu oferte de locuri de muncă, aceștia cer bani pentru diverse servicii, precum optimizarea CV-ului sau acoperirea unor costuri fictive pentru echipamente sau călătorii.

Impactul instrumentelor de inteligență artificială

Instrumentele de inteligență artificială au dus la o creștere semnificativă a nivelului de sofisticare al acestor escrocherii.

„Accesibilitatea tot mai mare la AI le oferă infractorilor mai multe resurse decât oricând”, explică Lisa Webb, expert în dreptul consumatorilor la Which.

„Pot produce escrocherii mult mai rapid, mai relevante și mai convingătoare”.

Oleksandra Lietova, șefa departamentului de marketing al platformei educaționale Ratatype, a observat această schimbare. Ea a primit recent oferte de muncă aparent autentice, de la companii cunoscute, precum Google sau Burberry, care includeau logo-uri reale. Totuși, adresele de email erau suspecte, iar link-urile conțineau posibile amenințări informatice.

Cum să recunoști o escrocherie

„Escrocii speculează vulnerabilitatea și dorința oamenilor de a fi apreciați”, spune Rosser.

Totuși, există semne care pot ajuta la identificarea înșelătoriilor: contact necerut, e-mailuri de la adrese generice (Gmail, Yahoo), solicitări de comunicare prin WhatsApp sau rețele sociale. În plus, verificarea autentică a companiei pe platforme oficiale poate fi utilă.

Lisa Webb avertizează că persoanele vulnerabile, aflate în căutare disperată de locuri de muncă, sunt ținte prioritare pentru escroci.

„Escrocheriile funcționează adesea pentru că vizează persoane care sunt presate de timp, distrase sau deja într-o situație dificilă”, explică aceasta.

Ce să faci dacă ești victima unei escrocherii

Dacă ai fost victima unei escrocherii, primul pas este să contactezi banca folosind numărul de pe spatele cardului pentru a te asigura că vorbești cu echipa autentică de fraude. În unele cazuri, banii pot fi recuperați. De asemenea, este important să raportezi incidentul la poliție, chiar dacă nu ai așteptări mari de la investigație.

„Raportarea poate ajuta autoritățile să descopere tipare ale fraudelor”, subliniază Linda Homewood de la Cyber Helpline.

Totuși, victimele ar trebui să fie conștiente de riscul unor alte escrocherii care să urmeze. Un exemplu este „escrocheria de recuperare”, în care escrocii pretind că sunt avocați sau agenți care pot recupera banii pierduți, dar cer o taxă în avans, o altă înșelătorie în sine.