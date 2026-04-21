Cum funcționează escrocheriile cu locuri de muncă false

O jurnalistă britanică a relatat recent cum a fost abordată de un presupus recrutor care i-a oferit un post „perfect” într-o echipă editorială din SUA. Inițial, oferta părea legitimă: e-mailul era personalizat, iar profilul de LinkedIn al recrutorului părea autentic.

„Focalizarea ta pe impactul real al inteligenței artificiale, culturii digitale și economiei gig se aliniază perfect cu mandatul prioritar pe care îl gestionez”, scria în mesajul presupusului recrutor.

Cu toate acestea, promisiunile păreau prea frumoase pentru a fi adevărate. Salariul era mult peste așteptări, iar descrierea postului părea copiată direct din CV-ul ei, ca și cum ar fi fost generată de un instrument AI precum ChatGPT. Suspiciunile i-au fost confirmate când recrutorul a sugerat să apeleze la un specialist în optimizarea CV-urilor, contra cost, pentru a avea șanse mai mari la postul respectiv.

Instrumentele AI au făcut escrocheriile mult mai ușor de realizat

Conform Report Fraud, serviciul național de raportare a infracțiunilor cibernetice din Marea Britanie, numărul de escrocherii de recrutare raportate s-a dublat în 2024 față de 2022.

Grupul Lloyds Banking a înregistrat o creștere de 237% a acestor fraude între ianuarie și august 2025, în timp ce Monzo a raportat peste 10.000 de victime în același an.

Instrumentele AI au făcut escrocheriile mult mai ușor de realizat, spune Keith Rosser, președintele JobsAware, o organizație nonprofit care ajută lucrătorii să raporteze fraudele.

„Acum poți lansa o escrocherie de recrutare de oriunde din lume, având șanse mari de succes și risc scăzut de a fi prins”, spune Keith Rosser, președintele organizației JobsAware.

Există mai multe tipuri de înșelătorii legate de recrutare

Conform The Guardian, există mai multe tipuri de înșelătorii legate de recrutare. Una dintre cele mai răspândite este „escrocheria cu sarcini”: victimele sunt atrase cu promisiunea unor câștiguri rapide pentru activități simple online, precum aprecierea unor videoclipuri pe TikTok sau recenzii pentru produse.

Inițial, victimele sunt plătite sume mici pentru a le câștiga încrederea, dar ulterior li se solicită bani pentru diverse „taxe” sau „upgrade-uri”, iar în unele cazuri ajung chiar implicate în operațiuni ilegale de spălare de bani.

O altă metodă frecventă este escrocheria cu CV-uri, care vizează lucrători cu mai multă experiență. În acest caz, escrocii se dau drept recrutorii unor companii reale, creând conturi false pe rețelele profesionale.

După ce atrag victimele cu oferte de locuri de muncă, aceștia cer bani pentru diverse servicii, precum optimizarea CV-ului sau acoperirea unor costuri fictive pentru echipamente sau călătorii.

Impactul instrumentelor de inteligență artificială

Instrumentele de inteligență artificială au dus la o creștere semnificativă a nivelului de sofisticare al acestor escrocherii.

„Accesibilitatea tot mai mare la AI le oferă infractorilor mai multe resurse decât oricând”, explică Lisa Webb, expert în dreptul consumatorilor la Which.

„Pot produce escrocherii mult mai rapid, mai relevante și mai convingătoare”.

Oleksandra Lietova, șefa departamentului de marketing al platformei educaționale Ratatype, a observat această schimbare. Ea a primit recent oferte de muncă aparent autentice, de la companii cunoscute, precum Google sau Burberry, care includeau logo-uri reale. Totuși, adresele de email erau suspecte, iar link-urile conțineau posibile amenințări informatice.

Cum să recunoști o escrocherie

„Escrocii speculează vulnerabilitatea și dorința oamenilor de a fi apreciați”, spune Rosser.

Totuși, există semne care pot ajuta la identificarea înșelătoriilor: contact necerut, e-mailuri de la adrese generice (Gmail, Yahoo), solicitări de comunicare prin WhatsApp sau rețele sociale. În plus, verificarea autentică a companiei pe platforme oficiale poate fi utilă.

Lisa Webb avertizează că persoanele vulnerabile, aflate în căutare disperată de locuri de muncă, sunt ținte prioritare pentru escroci.

„Escrocheriile funcționează adesea pentru că vizează persoane care sunt presate de timp, distrase sau deja într-o situație dificilă”, explică aceasta.

Ce să faci dacă ești victima unei escrocherii

Dacă ai fost victima unei escrocherii, primul pas este să contactezi banca folosind numărul de pe spatele cardului pentru a te asigura că vorbești cu echipa autentică de fraude. În unele cazuri, banii pot fi recuperați. De asemenea, este important să raportezi incidentul la poliție, chiar dacă nu ai așteptări mari de la investigație.

„Raportarea poate ajuta autoritățile să descopere tipare ale fraudelor”, subliniază Linda Homewood de la Cyber Helpline.

Totuși, victimele ar trebui să fie conștiente de riscul unor alte escrocherii care să urmeze. Un exemplu este „escrocheria de recuperare”, în care escrocii pretind că sunt avocați sau agenți care pot recupera banii pierduți, dar cer o taxă în avans, o altă înșelătorie în sine.

Parteneri
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

Raed Arafat a fost pus sub acuzare de Parchetul Militar într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD
Știri România 16:41
Raed Arafat a fost pus sub acuzare de Parchetul Militar într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
Știri România 16:00
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
Parteneri
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul.ro
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Clasamentul din Survivor România 2026 devine decisiv. Cine conduce înainte de finală
Stiri Mondene 16:45
Clasamentul din Survivor România 2026 devine decisiv. Cine conduce înainte de finală
Desafio: Aventura 21 aprilie 2026. Tensiuni, strategii și un duel care rupe alianțe: „Nu știe să arunce, nu știe să facă nimic”
Stiri Mondene 15:30
Desafio: Aventura 21 aprilie 2026. Tensiuni, strategii și un duel care rupe alianțe: „Nu știe să arunce, nu știe să facă nimic”
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ObservatorNews.ro
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax.ro
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște
KanalD.ro
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște

Politic

LIVE TEXT - Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Politică 15:20
LIVE TEXT – Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Politică 15:04
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Parteneri
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
ZiaruldeIasi.ro
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Profesorul acuzat că l-a lovit pe fiul Marei Bănică susține că el e, de fapt, victima bullyingului. Declarațiile minorului sunt însă șocante
Fanatik.ro
Profesorul acuzat că l-a lovit pe fiul Marei Bănică susține că el e, de fapt, victima bullyingului. Declarațiile minorului sunt însă șocante
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal