Cine s-ar ocupa de noul departament de propagandă al AUR

„Departamentul de propagandă” al AUR ar fi coordonat de Mugur Mihăescu și de Robert-Mihail Uleia, membru AUR Tineret și patronul unei firme de transport din București, precizează publicația PressOne. Aceștia au documentat modul în care funcționează acest departament, care face „videouri suveraniste” pentru George Simion din clădirea Parlamentului României.

Totul a plecat de la un tânăr editor video, care a montat clipuri pe TikTok în timpul campaniei prezidențială a lui George Simion din 2025. El acuză acum că n-ar fi fost plătit pentru munca depusă.

„Departamentul” pentru care a lucrat ar cuprinde alți cinci editori video care montează într-un birou din clădirea Parlamentului României, dar și o „armată de influenceri” racolați de pe TikTok, potrivit sursei citate.

Tânărul ajunge să lucreze pentru AUR ca editor video în timpul campaniei prezidențiale pentru a ajuta echipa la conținutul postat pe rețele sociale.

După ce i s-a spus că AUR este dispus să colaboreze cu el, i se dă o filmare în care George Simion participă la o slujbă ortodoxă ținută într-o catedrală din Londra.

„Din folderul biserica (n.r. care conținea varianta brută a filmării) trebuie scoase multe cu George care se roagă”, îi spune Robert Uleia. În uma materialul primit, acesta montează cinci clipuri. „Am mers pe emoție”, explică el. „Am primit aprobare. Sunt bune”, îi răspunde apoi Robert Uleia.

I se cere să-și înființeze un PFA pentru a fi plătit

Editorul este interesat apoi să colaboreze full time, pe termen lung, cu George Simion și AUR. E invitat ca după alegeri să vină la Parlament, pentru a se pune de acord asupra formulei de colaborare și să discute mai pe larg despre salariu.

„Doar că trebuie să muncești la parlament. 10-20 (n.r. clipuri) pe zi e puțin pentru noi (emoticoane de râs n.r.). La noi e volum de 100-200 pe zi, sunt 4-5 băieți care asta fac. Dar trebuie suplimentat, deci ești binevenit. (…) e în funcție și de ce rezultate dai până pe 18 (n.r. mai, ziua votului)”, îl informează Uleia pe acesta.

Trece campania pentru alegerile prezidențiale, iar George Simion pierde alegerile. Editorul a susținut pentru publicația citată că a avut ulterior o discuție în Parlament cu Robert Uleia și Mugur Mihăescu.

Din conversație reiese că cei doi ar coordona un nou departament de propagandă al AUR. Pe lângă editorii video din Parlament, ei ar fi responsabili și pentru dirijarea „armatei de influenceri” a AUR, creatori care au devenit cunoscuți prin alte forme de conținut și care s-au reprofilat spre cel politic, fiind de partea AUR, George Simion și Călin Georgescu, în contextul anulării alegerilor de anul trecut.

Editorului i se dă de înțeles că săptămâna muncită în campanie poate fi plătită (1.800 de lei i s-ar fi cuvenit, spune tânărul) dacă acceptă să-și facă un PFA, forma de colaborare legală pe care partidul este dispus s-o accepte. Primește și un termen limită pentru răspunsul privind colaborarea: seara zilei respective, astfel va fi adus alt editor video în locul lui.

Nu și-a primit banii pentru munca depusă

Tânărul nu acceptă formula impusă de Robert Uleia și Mugur Mihăescu și, astfel, colaborarea se încheie. De asemenea, nu și-a primit niciodată banii.

Conversațiile și probele împărtășite de acesta cu PressOne îi confirmă spusele.

Cu toate acestea, când Robert-Mihail Uleia și Mugur Mihăescu sunt întrebați de situația relatată, cei doi neagă atât că ar coordona departamentul de propagandă menționat de tânăr, cât și că ar avea cunoștință despre un editor video care n-ar fi fost plătit pentru munca depusă.