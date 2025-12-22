Ocuparea orașului Kupiansk, revendicată în mod repetitiv de Putin la sugestia comandanților săi

„Deci, ați terminat totul?”, l-a întrebat Putin în mod insistent. „Afirmativ. Orașul este sub controlul nostru”, a răspuns Kuzovlev. Liderul de la Kremlin i-a acordat ulterior medalia Steaua Aurie, cea mai înaltă distincție militară a Rusiei.

Totuși, la doar trei zile după ceremonie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat o înregistrare video în care poate fi văzut la intrarea în Kupiansk. „Am fost personal la Kupiansk ca să arăt lumii că Putin minte”, a spus el, în timp ce evaluările independente arătau că armata rusă nu deținea controlul asupra orașului Kupiansk.

Afirmațiile contradictorii despre Kupiansk, coroborate cu încrederea manifestată de Putin în privința perspectivelor Rusiei pe câmpul de luptă, au ridicat noi întrebări dacă nu cumva generalii ruși inventează succese pentru a-i spune comandantului lor suprem ceea ce vrea el să audă.

Liderul rus, ținut în bula „victoriei iminente”

Putin continuă războiul în pofida unor condiții de pace aparent favorabile oferite de președintele american Donald Trump – o decizie despre care oficialii occidentali cred că este influențată de informațiile eronate primite de liderul rus.

Serviciile militare și de securitate ale Rusiei îi transmit lui Putin actualizări în care umflă numărul victimelor Ucrainei, subliniază avantajele resurselor țării și minimalizează eșecurile tactice, spun doi oficiali citați de Financial Times.

Deși Putin se întâlnește în mod frecvent și cu confidenți care îi explică cum războiul a devenit o povară din ce în ce mai mare pentru economia rusă, imaginea roz pictată în briefingurile militare îl face totuși să creadă că poate câștiga războiul complet, adaugă cei doi oficiali.

J.D. Vance a făcut aluzie la această dinamică în octombrie, când vicepreședintele american a vorbit despre „o nealiniere fundamentală a așteptărilor (…), în care rușii tind să creadă că se descurcă mai bine pe câmpul de luptă decât se descurcă în realitate”. În opinia lui Vance, acest lucru face și mai dificilă ajungerea la un acord de pace.

O campanie de dezinformare dusă în mod agresiv în străinătate

Totuși, campania de dezinformare a Kremlinului se extinde în mod agresiv în străinătate. Rușii au făcut o „treabă foarte bună” pentru ei convingându-i pe „majoritatea oamenilor din jurul lui Trump că înving rapid”, subliniază Keir Giles, expert în Rusia la Chatham House.

„Există o mare cantitate de dezinformare din partea rușilor”, a subliniat Zelenski în fața presei, săptămâna trecută. „De aceea le-am transmis semnale colegilor noștri din Statele Unite că nu ar trebui să credem tot ce spune Rusia”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Din octombrie încoace, Putin a primit șase informări publice despre război – cele mai multe de la lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina. La trei dintre acestea, liderul rus a ținut să se afișeze în uniformă militară.

Vineri, într-un maraton de presă de patru ore și jumătate, Putin a susținut din nou că Rusia are avantajul pe câmpul de luptă. „Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de front. Inamicul se retrage”, a spus el, asigurându-i pe ruși că vor „asista la noi succese” pe câmpul de luptă până la „sfârșitul anului”.

Valeri Gherasimov, generalul care încă rezistă, în pofida eșecurilor

Principalul om responsabil de informarea lui Putin despre cursul războiului este generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului-Major General al Rusiei și comandantul-șef al invaziei.

Gherasimov, convins de rapoartele precum că Ucraina nu va rezista, a aprobat blitzkriegul inițial al Rusiei asupra Kievului, în 2022 – un eșec dezastruos, care s-a încheiat cu o retragere umilitoare o lună mai târziu.

Pe măsură ce războiul se prelungea, generalul Gherasimov și ministrul apărării de la acea vreme, Serghei Șoigu, au devenit ținta furiei susținătorilor războiului de linie dură, care i-au acuzat că-l țin departe pe Putin de realitate și că se bazează pe tactici de „tocat carne” care au dus la un număr mare de victime.

O buclă de dezinformare care prelungește războiul și omoară oameni

Această „buclă autosusținută de dezinformare” din cadrul sistemului a avut consecințe operaționale directe, notează expertul în Rusia Keir Giles.

Cel mai elocvent caz a fost însăși lansarea unei invazii la scară largă, pe care Putin o vedea încheiată în câteva zile, dar care, în schimb, s-a prelungit timp de aproape patru ani.

În august 2024, Gherasimov i-a raportat lui Putin că Rusia a oprit avansurile ucrainene în regiunea Kursk. Informațiile apărute ulterior de pe câmpul de luptă au arătat că generalul a mințit.

Decalajul dintre rapoartele triumfaliste, inclusiv afirmațiile repetate despre capturarea acelorași așezări, și realitatea de pe teren i-a făcut pe Gherasimov și Șoigu țintele principale ale revoltei eșuate a defunctului șef al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, din vara anului 2023.

Acest lucru ajută acum la explicarea motivului pentru care Rusia continuă să înainteze foarte modest cu pierderi umane enorme, în loc să-și încaseze câștigurile oferite prin acordurile de încetare a focului, afirmă Keir Giles.

Putin a părut să răspundă furiei publice demițându-l pe Șoigu în mai 2024 și trimițându-l în postul de secretar general al Consiliului de Securitate de la Moscova – o mișcare urmată de o amplă campanie de epurare în Ministerul rus de Externe prin scoaterea de la naftalină a unor cazuri de corupție bine știute.

Gherasimov a supraviețuit peste toate valurile de tumult și pare să-și fi consolidat poziția. „Gherasimov oferă predictibilitate, chiar dacă costul menținerii sale este reprezentat de niveluri extreme de victime pe teren și de câștiguri lente”, afirmă Dara Massicot, cercetătoare la Carnegie Endowment for International Peace. „Gherasimov este cel pe care îl păstrezi în funcție atunci când politica internă și preocupările legate de stabilitate sunt mai importante decât operațiunile riscante, dar potențial decisive”, adaugă ea.

Vladimir Putin nu este deranjat de pierderile umane imense ale Rusiei

Deși dependența lui Putin de informații eronate afectează de mult timp operațiunile militare ale Rusiei, puține cazuri au stârnit atât de multă furie în rândul susținătorilor războiului precum Kupiansk.

„Este pur și simplu ridicol cum încercăm să contracarăm încă un videoclip cu Zelenski la intrarea în Kupiansk”, scrie Starshe Eddy, o bloggeriță pro-război. Rybar, unul dintre cei mai proeminenți bloggeri pro-război, s-a referit în mod sarcastic la „Kupianskul lui Schrödinger”. El a criticat exagerarea succeselor din prima linie, spunând că prețul unor astfel de „teritorii luate pe credit” este viața soldaților.

În opinia Dariei Massicot, Vladimir Putin pare să fi ajuns la concluzia că acele vieți sunt un preț care merită plătit pentru obiectivele sale în Ucraina.

„A prelungit calendarul pentru a-și atinge obiectivul final – subordonarea Ucrainei față de Rusia prin mijloace politice sau militare. Este încrezător că, în cele din urmă, vor cuceri restul regiunii Donețk în această fază a planurilor sale mai ample, în timp ce armata rusă se reconstituie. Pierderile necesare pentru a cuceri restul Donețkului – care ar fi foarte mari – nu par să-l deranjeze atât de mult”, conchide Massicot.

