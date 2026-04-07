Hackerii profită de perioada Paștelui și volumul ridicat de comenzi online

Poliţia Română, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB) trag un semnal de alarmă cu privire la creşterea riscului de fraudă online în perioada Sărbătorilor Pascale, un moment marcat de cumpărături online, donaţii şi livrări.



Atacatorii cibernetici exploatează emoţiile, graba şi încrederea oamenilor pentru a obţine date bancare sensibile, avertizează autorităţile într-un comunicat transmis marţi, citat de News.ro.



Conform datelor furnizate de DNSC, numărul incidentelor de fraudă şi al tentativelor de fraudă a crescut cu peste 90%, în timp ce phishing-ul a înregistrat o creştere de peste 70%.



„Proiectul naţional SiguranţaOnline, iniţiat de Poliţia Română, DNSC şi ARB, cu sprijinul sectorului bancar, atrage atenţia asupra riscurilor crescute de fraudă online în perioada Sărbătorilor Pascale şi lansează «Ghidul practic de protecţie digitală pentru utilizatori»”, se arată în comunicat.

Specialiştii explică faptul că majoritatea fraudelor pornesc de la acţiuni aparent inofensive: accesarea unui link primit pe e-mail sau SMS, furnizarea datelor cardului sau a codurilor de securitate, instalarea unor aplicaţii la cererea unor persoane necunoscute ori urmarea indicaţiilor din apeluri telefonice nesolicitate.



„Perioada Paştelui, caracterizată de cumpărături online, donaţii şi livrări, devine un context favorabil pentru atacatori, care profită de emoţie, grabă şi încredere.



Cele mai frecvente scenarii includ mesaje false despre colete, campanii umanitare fictive sau apeluri telefonice în numele unor instituţii”, au precizat reprezentanţii iniţiativei SiguranţaOnline.

Cum ne putem proteja de fraudele online în perioada Paștelui

Pentru a preveni astfel de situaţii, proiectul SiguranţaOnline pune la dispoziţia utilizatorilor „Ghidul practic de protecţie digitală pentru utilizatori”. Acesta poate fi descărcat gratuit de pe platforma oficială şi conţine recomandări utile, cum ar fi:

Evitarea accesării linkurilor suspecte;

Protejarea datelor bancare şi a codurilor de securitate;

Folosirea autentificării în doi paşi;

Evitarea reţelelor Wi-Fi publice pentru tranzacţii financiare.

De asemenea, autorităţile subliniază că nicio instituţie sau companie legitimă nu va solicita date bancare, parole sau alte informaţii sensibile prin telefon, e-mail sau SMS. În plus, utilizatorii sunt sfătuiţi să verifice întotdeauna sursa mesajelor primite şi să evite să ia decizii sub presiune sau în situaţii de urgenţă.



Specialiştii atrag atenţia că minorii pot deveni ţinte uşoare pentru atacatorii cibernetici, iar părinţii sunt încurajaţi să discute deschis cu aceştia despre riscurile din mediul online.

