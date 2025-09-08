Te poate salva de daune dezastruoase

Procedura e mult mai ieftină decât o reparație obișnuită. „E nasol cu ​​drumurile și cu înghețul și dezghețul anual al pământului. Și să le repari la timp te poate salva de daune dezastruoase în primăvara următoare”, spun internauții. „Există știință care susține asta. Cheia unui petic bun pe drum este să faci gaura foarte fierbinte. Asta lipește materialele mai bine”, adăugă altcineva.

Deteriorarea mașinii cauzată de gropi poate duce la reparații costisitoare pentru șoferi și la posibile despăgubiri plătite de autoritățile rutiere.

Totodată, este bine cunoscut faptul că gropile din asfalt sunt una dintre principalele cauze ale accidentelor.

Soluție inedită pentru combaterea excesului de viteză

Recent, Suedia a implementat o soluție inovatoare pentru a combate excesul de viteză în zonele urbane cu risc sporit. Potrivit publicației suedeze CarUp, țara scandinavă utilizează denivelări active care „pedepsesc” doar șoferii care depășesc limita de viteză, lăsând netulburați pe cei care respectă regulile de circulație.

Aceste dispozitive, numite ActiBump, au fost dezvoltate de compania Edeva din Linkoping și sunt deja prezente în aproximativ 100 de locații din Suedia. Popularitatea lor a crescut rapid, iar acum numeroase orașe din întreaga lume solicită informații despre implementarea acestei tehnologii.

Sistemul ActiBump constă într-o construcție metalică încorporată în asfalt, cu o placă mobilă la suprafață. Un radar detectează viteza vehiculelor care se apropie. Dacă viteza este conformă cu limita legală, placa rămâne fixă. În cazul depășirii vitezei, placa coboară brusc, creând o denivelare temporară.







