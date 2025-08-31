„Conduceam în spatele unei mașini când am văzut cum bucăți de pământ au început să se miște. Deodată acestea s-au prăbușit, iar mașina din fața mea a dispărut”, a povestit Aftreth.

Șoferul de TIR se îndrepta spre nord pentru a livra cereale la Verdal, când a fost nevoit să frâneze de urgență.

„Am frânat brusc și a trebuit să dau înapoi. În timp ce dădeam cu spatele, s-a prăbușit și marginea de drum din spatele meu. Vorbim de doar câțiva metri distanță. N-am avut timp să gândesc. În cele din urmă a trebuit pur și simplu să opresc camionul, pentru că tremuram tot”, a continuat Aftreth.

Șofer de TIR: E ireal să se întâmple așa ceva pe E6

Potrivit șoferului de TIR, incidentul din Norvegia s-a produs complet pe neașteptate. El descrie cum totul dispărea în fața lui: pământul s-a transformat într-o gaură neagră uriașă, parapetul atârna în aer, iar masele de pământ se prăbușeau de ambele părți.

În plus, a văzut și momentul în care autoturismul a fost prins în alunecarea de teren.

„Mașina avea o barcă tractată după ea. Șoferul a reușit să sară în barcă și să plutească cu apa sub el. Barca a fost salvarea”, a spus Aftreth.

Șoferul mașinii a fost scos de echipajele medicale și transportat la un centru de primiri urgențe.

Recomandări Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Ulterior, șeful intervenției de la fața locului a anunțat că o persoană este dată dispărută. Încă nu se știe exact care este amploarea pagubelor.

„Nu e deloc bine când știi că sunt oameni dați dispăruți. Ca așa ceva să aibă loc pe E6 este ireal, așa ceva nu ar trebui să se întâmple. Sper din suflet să îi găsească pe cei dispăruți și să avem o clarificare”, mai spune Aftreth.

Un om dat dispărut, o mașină luată de ape

Knut Opheim, care locuiește în zonă, a declarat că nu este surprins de alunecarea de teren.

„Este tragic, pentru că s-a mai întâmplat o dată, la câteva sute de metri mai încolo, în 1962. Atunci întreaga linie de cale ferată s-a prăbușit, toată zona a fost distrusă și a trebuit să se construiască o rută nouă. Așa că, atunci când am auzit că s-a întâmplat din nou exact aici, nu pot spune că am fost surprins”, a povestit el.

Alunecarea de teren a afectat atât autostrada E6, cât și calea ferată, lângă Nesvatnet, în apropiere de Åsen, în comuna Levanger.

Poliția a anunțat incidentul sâmbătă dimineața, la ora 8.43. O mașină a ajuns în apă, iar poliția a precizat atunci că există riscul ca și o casă din zonă să fi fost luată de alunecare.

Recomandări Vigilenții anti-migrație din Europa alimentează temerile sociale și extrema dreaptă. România se face că nu-i vede

„Acum e o intervenție pentru salvarea de vieți, deoarece avem o persoană care nu este deocamdată găsită. Căutăm de pe uscat și din aer”, a declarat șeful intervenției, Terje Bolås.

Două case evacuate din cauza alunecării de teren, circulația deviată

Două case, cu trei persoane în total, au fost evacuate. Poliția a adăugat că E6 ar putea fi închisă mai multe zile. Circulația este deviată pe drumul județean 6854, care trece pe partea opusă a lacului față de E6.

Potrivit lui Aftreth, la fața locului sunt în continuare multe echipaje și lumini de avertizare. Totuși, spune el, majoritatea oamenilor s-au retras din zona afectată.

„Eu sunt încă în fața locului unde s-a produs alunecarea de teren și trebuie să dau cu spatele câțiva kilometri pentru a mă întoarce spre Verdal”, a povestit șoferul de camion. Aftreth a adăugat că a primit îngrijiri și sprijin din partea ambulanței și a poliției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE