Într-un interviu acordat recent, Oana Roman a vorbit despre planurile sale pentru această primăvară. Vedeta dezvăluie că perioada aceasta este una foarte aglomerată, chiar dacă nu mai apare atât de des pe micile ecrane.

„Am contracte. Îmi ocupă foarte mult timp pentru că trebuie să le pregătesc și le fac singură. Eu fac singură tot”, a explicat Oana Roman.

„Conținutul meu pe Instagram și pe Facebook e foarte important pentru că acolo este, practic, legătura mea cu lumea, pentru că la televizor nu prea mă mai duc spre deloc.

Și îmi ocupă foarte mult timp asta. În continuare singură am grijă de ea, dar Isa e mare, e un copil extraordinar, e o bucurie și o încântare continuă să fiu cu ea și să profit de fiecare zi pentru că știu că se apropie perioada în care o să vrea să stea mai mult cu prietenii decât cu mine, așa că până atunci profit de absolut fiecare zi cu ea”, a spus vedeta pentru Wowbiz.

Pe 13 aprilie, Oana Roman va împlini 50 de ani, iar prietenii ei se așteptau la o petrecere spectaculoasă.

„Nu, tocmai. Nu e nicio petrecere, toți prietenii mei așteaptă să-i chem la o petrecere și i-am anunțat pe toți că nu o să-i chem la nicio petrecere, pentru că nu o să fac nicio petrecere”, a dezvăluit ea.

Oana Roman a dezvăluit ce planuri are pentru ziua ei. „O să plec departe, în capătul celălalt al lumii, ca să fiu eu cu Isa de ziua mea. Și să mă bucur și să-mi fac eu mie un cadou”, a spus Oana Roman.