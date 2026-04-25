Studiile recente arată că sporii Aspergillus calidoustus, o ciupercă extrem de rezistentă, pot supraviețui condițiilor dure ale unei călătorii spațiale și ale mediului marțian.

În cadrul unui experiment, sporii au fost expuși la temperaturi scăzute, radiații ultraviolete și ionizante, precum și la presiunea atmosferică extrem de redusă de pe Marte. În timp ce majoritatea organismelor ar fi distruse rapid, Aspergillus calidoustus a rezistat.

Chiar și camerele ultrasterile ale NASA, considerate printre cele mai curate din lume, nu au reușit să elimine complet această ciupercă.

Acest lucru nu garantează că Marte va fi contaminat, dar ne ajută să evaluăm mai bine riscurile potențiale.

„Microorganismele pot avea o rezistență extraordinară la factorii de stres din mediu”, a declarat Kasturi Venkateswaran, conducătorul studiului de la Jet Propulsion Laboratory al NASA.

Această ciupercă patogenă, care produce mucegai de culoare gri și maro, este deja cunoscută pentru rezistența la medicamente.

Ea poate provoca reacții severe și rare, uneori letale, la persoanele cu imunitate scăzută, cum ar fi pacienții care au trecut prin transplanturi de organe.

Dacă sporii de Aspergillus calidoustus ar ajunge pe Marte, ar putea compromite cercetările pe termen lung și ar putea deveni o specie invazivă pe planetă.

O combinație de temperaturi extrem de scăzute și radiații intense rămâne singura soluție eficientă pentru distrugerea completă a acestor microorganisme.

Marte, a patra planetă de la Soare, are o atmosferă rarefiată și condiții extreme: praf omniprezent, temperaturi foarte scăzute și sezoane dinamice.

Cercetările NASA au indicat în trecut că planeta a fost activă din punct de vedere geologic și posibil locuibilă.

Anul marțian durează 687 de zile terestre, iar ziua este puțin mai lungă decât pe Pământ

Această descoperire subliniază provocările și riscurile asociate cu explorarea spațială, în special în contextul viitoarelor misiuni pe Marte.

