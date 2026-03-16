Cum afli dacă Poliția ți-a luat mașina din Sectorul 1

Pentru a face acest lucru, trebuie intrat pe site-ul primariasector1.ro, apoi mers în secțiunea „Servicii online – Ridicări vehicule” și apoi apăsat pe butonul „Verifică autovehiculul”. În acel moment se deschide o altă pagină în care trebuie doar introdus numărul de înmatriculare al mașinii.

„Noul instrument vă ajută să verificați rapid dacă mașina se află în depozitul de vehicule ridicate, fără drumuri inutile sau telefoane pentru verificări”, a transmis primăria condusă de George Tuță.

Serviciul online este valabil doar pentru masinile ridicate din Sectorul 1.

Cum se ridică mașinile de pe străzi și bulevarde

Mașinile pot fi ridicate de pe domeniul public când sunt parcate neregulamentar pe trecerile de pietoni, pe spațiile verzi, pe locurile destinate persoanelor cu handicap sau încărcării autovehiculelor electrice, ori dacă blochează accesul în parcările de reședință sau în spitale, școli și sedii administrative.

De asemenea, pot fi ridicate și mașinile abandonate. Vehiculele sunt considerate abandonate dacă nu îndeplinesc condițiile legale de circulație, adică inspecția tehnică periodică este expirată sau proprietarul nu deține poliță de asigurare RCA sau dacă mașina nu arată corespunzător. Mai întâi, Poliția Locală face un proces-verbal de constatare și lipește o somație pe mașină prin care solicită proprietarului să o ia de acolo în 10 zile. Dacă nu se respectă acest termen, mașina este ridicată.

Mașinile ridicate se recuperează din Strada Parcului nr. 65. În cazul vehiculelor abandonate sau fără stăpân, ele pot fi recuperate din Șoseaua Odăii nr. 3-5. Restituirea se face proprietarului sau unei persoane împuternicite, după întocmirea procesului-verbal de contravenție și plata sumelor cheltuite de primărie pentru ridicare, transport și depozitare.

Cât te costă să îți recuperezi mașina ridicată

Pentru vehiculele parcate neregulamentar, taxa este de 425 de lei pentru autovehiculele de până la 5 tone și de 545 de lei pentru cele de peste 5 tone, sumă care include ridicarea, transportul și depozitarea. În plus, se percepe o taxă de depozitare de 25 de lei pe zi, începând din momentul în care vehiculul ajunge în parcul auto. Taxa se achită la sediul din Strada Parcului nr. 65.

Pentru vehiculele abandonate sau fără stăpân, taxa de recuperare este de 2.000 de lei și se achită la sediul Direcției Generale Poliția Locală din Calea Griviței nr. 208-210.

Pentru informații suplimentare, proprietarii vehiculelor ridicate pot suna la Dispeceratul Poliției Locale Sector 1, număr 021/9540, disponibil non-stop.

