Cum pot vota moldovenii din diaspora la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025

Republica Moldova are un sistem parlamentar unicameral, în care Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă din țara vecină. Parlamentul este are în componență 101 de deputați, care sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pentru un mandat de patru ani. Mandatul poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Deputații își exercită atribuțiile în serviciul poporului. Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice. Deputații beneficiază de imunitate parlamentară.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova

Alegerile parlamentare reprezintă scrutinul prin care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot aleg deputații în Parlament, care apoi își asumă responsabilitatea pentru legiferare, supravegherea Guvernului, adoptarea bugetului şi politicii interne şi externe și alte activități și responsabilități. Alegerile parlamentare se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului Electoral nr. 325/2022 și au loc la un interval de 4 ani, dacă parlamentul nu este dizolvat mai devreme în condițiile prevăzute de lege.

De asemenea, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, sistemul este proporțional, pe listă, într-o circumscripție națională unică. Pragurile electorale sunt de 5% pentru partide, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți. Mandatele se distribuie conform metodei dHondt. Totodată, în cazul alegerilor parlamentare nu se organizează turul al doilea.

Cum se stabilește data alegerilor parlamentare

Data alegerilor parlamentare este stabilită printr-o hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova, care se adoptă cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua alegerilor. Trebuie precizat faptul că, în cazul în care mandatul Parlamentului ajunge la termen, organizarea alegerilor trebuie să aibă loc în cel mult trei luni de la data expirării mandatului.

Aceeași regulă se aplică și în cazul dizolvării Parlamentului. Președintele Republicii Moldova este singurul care are posibilitatea ca, prin decret prezidențial, să dizolve Parlamentul și să fixeze data alegerilor parlamentare anticipate, aflăm din ghidul alegătorului din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În cazul scrutinului care va avea loc în ziua de 28 septembrie, Parlamentul de la Chișinău a adoptat pe 17 aprilie Hotărârea nr. 77 prin care s-a stabilit data de 28 septembrie pentru alegerile parlamentare din acest an, care apoi a fost publicată în Monitorul Oficial.

Cine poate candida pentru un loc în Parlament

Pentru a putea candida la alegerile parlamentare pentru un loc de deputat se impun anumite condiții legale. Astfel, potențialii candidați la un fotoliu în Parlamentul Republicii Moldova trebuie să fie cetățeni ai acestei țări cu drept de vot, care să fi împlinit cel puțin vârsta de 18 ani până în ziua scrutinului. De asemenea, candidatul nu trebuie să fie în situații de ineligibilitate prevăzute de lege, cum ar fi, de exemplu, cea în care a pierdut dreptul de a fi ales, condamnări sau alte restricții stabilite de Codul electoral.

Cine are drept de vot

La scrutinul parlamentar pot lua parte toți cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot. Pentru ca alegerile să fie considerate valabile este necesar ca la urne să se prezinte cel puțin o treime dintre persoanele înscrise pe listele electorale. Validarea și confirmarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare revin Curții Constituționale.

Alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova în 2025 vor avea loc pe 28 septembrie, iar secțiile de votare vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00. Dacă după ora 21:00 în secțiile de votare mai sunt votanți, aceștia vor avea dreptul să-și exercite dreptul de vot.

Cine poate vota în străinătate

Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care fac majoratul chiar în ziua scrutinului, pot participa la alegerile parlamentare și dacă se află peste hotare, cu excepția celor care au fost lipsiți de acest drept prin prevederile legii. Nu au dreptul să voteze persoanele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cei care nu au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor și persoanele care sunt private de dreptul de vot prin hotărâre judecătorească, odată cu instituirea măsurii de ocrotire judiciară.

Câte secții de votare vor fi peste hotare

Pentru scrutinul din 28 septembrie 2025, autoritățile de la Chișinău au stabilit constituirea a 301 secții de votare în străinătate. Dintre acestea, patru secții vor fi dedicate alegătorilor care au optat pentru votul prin corespondență ca metodă alternativă de exprimare a votului.

Cele mai multe secții vor fi organizate în Italia (peste 70). Alte state cu un număr semnificativ de secții vor fi Germania (36), Franța (26), România și Marea Britanie (23) și Statele Unite ale Americii (22). În Ucraina, Israel și Federația Rusă vor fi constituite câte două secții de votare.

Ce este înregistrarea prealabilă

Înregistrarea prealabilă este o procedură prin care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care se află în străinătate, își anunță înainte de ziua alegerilor intenția de a vota într-o localitate de peste hotare, relatează Votează.md. Alegătorii care își declară intenția de a-și exprima votul la „parlamentare” în afara granițelor țării pentru care este disponibilă aplicația vor fi radiați din lista electorală de bază.

Înregistrarea prealabilă are rolul de a oferi autorităților o estimare a numărului de alegători care intenționează să voteze peste hotare în ziua scrutinului, pentru a se decide câte secții de votare vor trebui constituite în localitățile solicitate, câte buletine de vot vor fi necesare, etc. Informațiile colectate prin această procedură constituie un temei suplimentar pe care Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova îl utilizează pentru organizarea secțiilor de votare din afara țării.

Câți moldoveni au folosit înregistrarea prealabilă

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, aplicația pentru înregistrarea prealabilă a fost activată încă din ziua de 22 aprilie, iar termenul limită pentru înregistrare a fost 14 august, ora 23:59:59, ora Republicii Moldova. Până la expirarea acestui termen, 16.149 de cetățeni moldoveni și-au exprimat intenția de a vota în afara granițelor țării.

Cele mai multe înregistrări prealabile, 13.040, sunt pentru Federația Rusă, urmată de Italia – 484 de înregistrări, Germania – 435 înregistrări, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – 259 înregistrări și Franța – 263 înregistrări. Trebuie spus că înregistrarea prealabilă nu este obligatorie pentru votul la secțiile de votare din străinătate, dar este obligatorie dacă se dorește votul prin corespondență.

Cum se pot înregistra moldovenii din diaspora

Dacă vor să voteze la secțiile din străinătate, dar nu prin corespondență, cetățenii moldoveni pot să utilizeze înregistrarea prealabilă, care nu este obligatorie, pentru a ajuta la planificarea logistică. Pentru asta va trebui să acceseze platforma oficială a Comisiei Electorale Centrale (CEC) și apoi aplicația de înregistrare prealabilă: alegator.md, inregistrare.cec.md sau ip.cec.md.

De asemenea, alegătorii au posibilitatea să se înregistreze prin cerere scrisă – individuală sau în grup – pe care o pot trimite prin poștă către CEC (str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău, MD-2012), către misiunile diplomatice ori către oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modelul cererii poate fi descărcat aici.

Pentru persoanele care doresc să voteze prin corespondență, înregistrarea prealabilă este obligatorie. Prin această metodă vor putea vota cetățenii moldoveni care se vor afla pe 28 septembrie într-una dintre cele 10 țări acceptate, și anume: SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Australia, Coreea de Sud și Noua Zeelandă.

Acte necesare pentru votul în străinătate

La alegerile parlamentare, care vor avea loc în ultima duminică din septembrie, alegătorii moldoveni din diaspora își vor putea exercita dreptul la vot doar dacă vor prezenta un document de identitate emis de autoritățile din Republica Moldova, și anume:

cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova;

pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv dacă termenul de valabilitate al documentului a expirat, cu condiția să nu fi intervenit alte situații care, conform legii, să-l facă nevalid.

Pentru cetățenii moldoveni care dețin și pașaport românesc, aceștia nu își vor putea exprima votul pe baza acestui act.

Procedura de vot

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot participa la scrutin în orice secție de votare constituită peste hotare. Iată care este procedura de vot ce va trebui respectă de către toți votanții care se prezintă la urne:

Pasul 1. Prezinți actul de identitate operatorului de calculator. Acesta va introduce datele tale în sistemul informatic, care verifică dacă îndeplinești condițiile legale pentru exercitarea dreptului de vot și semnalează dacă ai votat deja la o altă secție pentru aceleași alegeri.

Pasul 2. Mergi la masa biroului electoral al secției de votare unde prezinți actul de identitate unui membru al biroului. Acesta va identifica numele pe lista electorală.

Pasul 3. După ce primești buletinul de vot va trebui să semnezi pe lista electorală în dreptul numelui tău sau să aplici semnătura electronică simplă, conform procedurii.

Pasul 4. După aceea, vei intra în cabina de vot și îți vei exprima votul în secret. Dacă din motive justificate nu poți vota singur, ai dreptul să soliciți prezența în cabina de vot a unui însoțitor care te va asista și pe care îl vei alege tu.

Pasul 5. Marchează buletinul de vot aplicând ștampila cu inscripția „Votat” în interiorul cercului corespunzător candidatului pe care îl susții. Cercurile corespunzătoare celorlalți candidați vor trebui să rămână necompletate. În cazul în care ai greșit completarea buletinului de vot și nu l-ai introdus încă în urnă, poți solicita eliberarea unui buletin nou, însă doar o singură dată.

Acest incident va fi consemnat în procesul-verbal și se va face mențiunea corespunzătoare în lista electorală la rubrica „Notă”. Este strict interzis să votezi în numele altei persoane, să votezi împreună cu membrii familiei, să fotografieezi buletinul de vot, să expui public buletinul de vot completat, să scoți buletinul de vot din secția de votare sau să-l transmiți unei terțe persoane.

Pasul 6. La final, pliază buletinul de vot și introdu-l în urna special amenajată pentru vot.

