Cum pot vota moldovenii din diaspora la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova are un sistem parlamentar unicameral, în care Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă din țara vecină. Parlamentul este are în componență 101 de deputați, care sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pentru un mandat de patru ani. Mandatul poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Deputații își exercită atribuțiile în serviciul poporului. Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice. Deputații beneficiază de imunitate parlamentară.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova

Alegerile parlamentare reprezintă scrutinul prin care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot aleg deputații în Parlament, care apoi își asumă responsabilitatea pentru legiferare, supravegherea Guvernului, adoptarea bugetului şi politicii interne şi externe și alte activități și responsabilități. Alegerile parlamentare se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului Electoral nr. 325/2022 și au loc la un interval de 4 ani, dacă parlamentul nu este dizolvat mai devreme în condițiile prevăzute de lege.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

De asemenea, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, sistemul este proporțional, pe listă, într-o circumscripție națională unică. Pragurile electorale sunt de 5% pentru partide, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți. Mandatele se distribuie conform metodei dHondt. Totodată, în cazul alegerilor parlamentare nu se organizează turul al doilea.

Cum se stabilește data alegerilor parlamentare

Data alegerilor parlamentare este stabilită printr-o hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova, care se adoptă cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua alegerilor. Trebuie precizat faptul că, în cazul în care mandatul Parlamentului ajunge la termen, organizarea alegerilor trebuie să aibă loc în cel mult trei luni de la data expirării mandatului.

Aceeași regulă se aplică și în cazul dizolvării Parlamentului. Președintele Republicii Moldova este singurul care are posibilitatea ca, prin decret prezidențial, să dizolve Parlamentul și să fixeze data alegerilor parlamentare anticipate, aflăm din ghidul alegătorului din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În cazul scrutinului care va avea loc în ziua de 28 septembrie, Parlamentul de la Chișinău a adoptat pe 17 aprilie Hotărârea nr. 77 prin care s-a stabilit data de 28 septembrie pentru alegerile parlamentare din acest an, care apoi a fost publicată în Monitorul Oficial.

Cine poate candida pentru un loc în Parlament

Pentru a putea candida la alegerile parlamentare pentru un loc de deputat se impun anumite condiții legale. Astfel, potențialii candidați la un fotoliu în Parlamentul Republicii Moldova trebuie să fie cetățeni ai acestei țări cu drept de vot, care să fi împlinit cel puțin vârsta de 18 ani până în ziua scrutinului. De asemenea, candidatul nu trebuie să fie în situații de ineligibilitate prevăzute de lege, cum ar fi, de exemplu, cea în care a pierdut dreptul de a fi ales, condamnări sau alte restricții stabilite de Codul electoral.

Cine are drept de vot

La scrutinul parlamentar pot lua parte toți cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot. Pentru ca alegerile să fie considerate valabile este necesar ca la urne să se prezinte cel puțin o treime dintre persoanele înscrise pe listele electorale. Validarea și confirmarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare revin Curții Constituționale.

Alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova în 2025 vor avea loc pe 28 septembrie, iar secțiile de votare vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00. Dacă după ora 21:00 în secțiile de votare mai sunt votanți, aceștia vor avea dreptul să-și exercite dreptul de vot.

Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil
Recomandări
Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

Cine poate vota în străinătate

Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care fac majoratul chiar în ziua scrutinului, pot participa la alegerile parlamentare și dacă se află peste hotare, cu excepția celor care au fost lipsiți de acest drept prin prevederile legii. Nu au dreptul să voteze persoanele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cei care nu au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor și persoanele care sunt private de dreptul de vot prin hotărâre judecătorească, odată cu instituirea măsurii de ocrotire judiciară.

Câte secții de votare vor fi peste hotare

Pentru scrutinul din 28 septembrie 2025, autoritățile de la Chișinău au stabilit constituirea a 301 secții de votare în străinătate. Dintre acestea, patru secții vor fi dedicate alegătorilor care au optat pentru votul prin corespondență ca metodă alternativă de exprimare a votului.

Cum pot vota moldovenii din diaspora la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025 - Imagine cu o femeie care votează într-o secţie de votare din Republica Moldova.

Cele mai multe secții vor fi organizate în Italia (peste 70). Alte state cu un număr semnificativ de secții vor fi Germania (36), Franța (26), România și Marea Britanie (23) și Statele Unite ale Americii (22). În Ucraina, Israel și Federația Rusă vor fi constituite câte două secții de votare.

Ce este înregistrarea prealabilă

Înregistrarea prealabilă este o procedură prin care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care se află în străinătate, își anunță înainte de ziua alegerilor intenția de a vota într-o localitate de peste hotare, relatează Votează.md. Alegătorii care își declară intenția de a-și exprima votul la „parlamentare” în afara granițelor țării pentru care este disponibilă aplicația vor fi radiați din lista electorală de bază.

Înregistrarea prealabilă are rolul de a oferi autorităților o estimare a numărului de alegători care intenționează să voteze peste hotare în ziua scrutinului, pentru a se decide câte secții de votare vor trebui constituite în localitățile solicitate, câte buletine de vot vor fi necesare, etc. Informațiile colectate prin această procedură constituie un temei suplimentar pe care Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova îl utilizează pentru organizarea secțiilor de votare din afara țării.

Câți moldoveni au folosit înregistrarea prealabilă

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, aplicația pentru înregistrarea prealabilă a fost activată încă din ziua de 22 aprilie, iar termenul limită pentru înregistrare a fost 14 august, ora 23:59:59, ora Republicii Moldova. Până la expirarea acestui termen, 16.149 de cetățeni moldoveni și-au exprimat intenția de a vota în afara granițelor țării.

Cele mai multe înregistrări prealabile, 13.040, sunt pentru Federația Rusă, urmată de Italia – 484 de înregistrări, Germania – 435 înregistrări, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – 259 înregistrări și Franța – 263 înregistrări. Trebuie spus că înregistrarea prealabilă nu este obligatorie pentru votul la secțiile de votare din străinătate, dar este obligatorie dacă se dorește votul prin corespondență.

Cum se pot înregistra moldovenii din diaspora

Dacă vor să voteze la secțiile din străinătate, dar nu prin corespondență, cetățenii moldoveni pot să utilizeze înregistrarea prealabilă, care nu este obligatorie, pentru a ajuta la planificarea logistică. Pentru asta va trebui să acceseze platforma oficială a Comisiei Electorale Centrale (CEC) și apoi aplicația de înregistrare prealabilă: alegator.md, inregistrare.cec.md sau ip.cec.md.

De asemenea, alegătorii au posibilitatea să se înregistreze prin cerere scrisă – individuală sau în grup – pe care o pot trimite prin poștă către CEC (str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău, MD-2012), către misiunile diplomatice ori către oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modelul cererii poate fi descărcat aici.

Pentru persoanele care doresc să voteze prin corespondență, înregistrarea prealabilă este obligatorie. Prin această metodă vor putea vota cetățenii moldoveni care se vor afla pe 28 septembrie într-una dintre cele 10 țări acceptate, și anume: SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Australia, Coreea de Sud și Noua Zeelandă.

Acte necesare pentru votul în străinătate

La alegerile parlamentare, care vor avea loc în ultima duminică din septembrie, alegătorii moldoveni din diaspora își vor putea exercita dreptul la vot doar dacă vor prezenta un document de identitate emis de autoritățile din Republica Moldova, și anume:

  • cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
  • cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova;
  • pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv dacă termenul de valabilitate al documentului a expirat, cu condiția să nu fi intervenit alte situații care, conform legii, să-l facă nevalid.

Pentru cetățenii moldoveni care dețin și pașaport românesc, aceștia nu își vor putea exprima votul pe baza acestui act.

Procedura de vot

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot participa la scrutin în orice secție de votare constituită peste hotare. Iată care este procedura de vot ce va trebui respectă de către toți votanții care se prezintă la urne:

Pasul 1. Prezinți actul de identitate operatorului de calculator. Acesta va introduce datele tale în sistemul informatic, care verifică dacă îndeplinești condițiile legale pentru exercitarea dreptului de vot și semnalează dacă ai votat deja la o altă secție pentru aceleași alegeri.

Pasul 2. Mergi la masa biroului electoral al secției de votare unde prezinți actul de identitate unui membru al biroului. Acesta va identifica numele pe lista electorală.

Pasul 3. După ce primești buletinul de vot va trebui să semnezi pe lista electorală în dreptul numelui tău sau să aplici semnătura electronică simplă, conform procedurii.

Pasul 4. După aceea, vei intra în cabina de vot și îți vei exprima votul în secret. Dacă din motive justificate nu poți vota singur, ai dreptul să soliciți prezența în cabina de vot a unui însoțitor care te va asista și pe care îl vei alege tu.

Pasul 5. Marchează buletinul de vot aplicând ștampila cu inscripția „Votat” în interiorul cercului corespunzător candidatului pe care îl susții. Cercurile corespunzătoare celorlalți candidați vor trebui să rămână necompletate. În cazul în care ai greșit completarea buletinului de vot și nu l-ai introdus încă în urnă, poți solicita eliberarea unui buletin nou, însă doar o singură dată.

Acest incident va fi consemnat în procesul-verbal și se va face mențiunea corespunzătoare în lista electorală la rubrica „Notă”. Este strict interzis să votezi în numele altei persoane, să votezi împreună cu membrii familiei, să fotografieezi buletinul de vot, să expui public buletinul de vot completat, să scoți buletinul de vot din secția de votare sau să-l transmiți unei terțe persoane.

Pasul 6. La final, pliază buletinul de vot și introdu-l în urna special amenajată pentru vot.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini din casa pe care Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat-o. Vor începe amenajarea în curând
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Unica.ro
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
Elle.ro
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
gsp
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.RO
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
GSP.RO
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Gina Pistol și Smiley, nași de poveste în Grecia! Cum a apărut micuța Josephine la petrecerea la care s-a dansat până dimineața
Tvmania.ro
Gina Pistol și Smiley, nași de poveste în Grecia! Cum a apărut micuța Josephine la petrecerea la care s-a dansat până dimineața

Alte știri

Șofer român lăsat fără mașina „dărăpănată”, cu 38 de defecte, pe o șosea din Austria: „Pericol iminent”
Știri România 15:24
Șofer român lăsat fără mașina „dărăpănată”, cu 38 de defecte, pe o șosea din Austria: „Pericol iminent”
Dan Drăghia, politolog, despre miturile fondatoare ale suveranismul românesc: „Nicolae Ceaușescu și Călin Georgescu au făcut un cult pentru daci, care funcționau politic într-o realitate teritorială flexibilă”
Exclusiv Interviu
Știri România 15:00
Dan Drăghia, politolog, despre miturile fondatoare ale suveranismul românesc: „Nicolae Ceaușescu și Călin Georgescu au făcut un cult pentru daci, care funcționau politic într-o realitate teritorială flexibilă”
Parteneri
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Adevarul.ro
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare
Financiarul.ro
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare

Monden

Tudor Ionescu de la Fly Project spune cum a ajuns de la 104 kilograme la 84: „Într-o seară m-am enervat, mi s-a pus pata”
Stiri Mondene 15:29
Tudor Ionescu de la Fly Project spune cum a ajuns de la 104 kilograme la 84: „Într-o seară m-am enervat, mi s-a pus pata”
Imagini din casa pe care Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat-o. Vor începe amenajarea în curând
Stiri Mondene 15:00
Imagini din casa pe care Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat-o. Vor începe amenajarea în curând
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
TVMania.ro
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
ObservatorNews.ro
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
GSP.ro
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
Parteneri
Fost ministru al Apărării despre declarațiile Rusiei: „O nouă provocare la adresa NATO”
Mediafax.ro
Fost ministru al Apărării despre declarațiile Rusiei: „O nouă provocare la adresa NATO”
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
A murit Eugen Ispas, fostul secretar general al Ministerului Transporturilor. O boală necruțătoare i-a adus sfârșitul
KanalD.ro
A murit Eugen Ispas, fostul secretar general al Ministerului Transporturilor. O boală necruțătoare i-a adus sfârșitul

Politic

Ionuț Moșteanu spune pentru prima dată că „se poate și fără Bolojan în România”, dar avertizează că va fi foarte rău
Politică 14:36
Ionuț Moșteanu spune pentru prima dată că „se poate și fără Bolojan în România”, dar avertizează că va fi foarte rău
Cum pot vota moldovenii din diaspora la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025
Politică 14:26
Cum pot vota moldovenii din diaspora la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea