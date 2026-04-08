Regulile pe care trebuie să le respecți când faci grătar în curte

Potrivit legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, focul deschis, inclusiv grătarul, trebuie amplasat la o distanță sigură de clădiri, garduri sau materiale inflamabile. De asemenea, este interzisă aprinderea focului în condiții de vânt puternic sau în apropierea vegetației uscate. Regulile mai stipulează că focul trebuie supravegheat permanent și stins complet după utilizare.

O astfel de activitate este permisă în România, însă încălcarea regulilor privind prevenirea incendiilor poate duce la amenzi considerabile. De asemenea, este important să fie respectată liniștea publică și drepturile vecinilor, pentru a evita eventuale probleme.

Grătarul, ridicat la rang de studiu universitar în China

În altă parte a lumii, grătarul devine o adevărată artă și obiect de studiu. În provincia Hunan din China, Yueyang Open University a lansat un program de studii dedicat exclusiv grătarului. Scopul este de a profesionaliza acest domeniu și de a forma specialiști în selecția cărnii, a sosurilor și în managementul restaurantelor, în parteneriat cu Asociația de Barbecue din Yueyang.

