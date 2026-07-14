Dincolo de spectacolul militar, parada a transmis un mesaj geopolitic extrem de puternic, adresat direct liderilor de la Moscova și Washington: Europa este unită și pregătită să se apere.

Ucraina, în centrul atenției pe Champs-Élysées

Sprijinul pentru Kiev a fost tema centrală a festivităților din acest an. Trupele ucrainene au primit cele mai puternice aplauze și urale din partea mulțimii adunate pe bulevardul parizian, iar președintele Volodimir Zelenski a fost ovaționat de liderii europeni la sosirea sa.

Piloți ucraineni aflați în perioada de instruire în Franța au zburat la bordul a două avioane de vânătoare Mirage 2000B, alături de piloți din forțele aeriene franceze.

Asta în timp ce defilarea la sol a fost deschisă de aproximativ 500 de soldați dintr-o coaliție internațională angajată să asigure securitatea postbelică a Ucrainei.

Spre deosebire de anii trecuți, când doar o singură țară străină era invitată de onoare, anul acesta au mărșăluit trupe din mai multe state partenere. De asemenea, a fost pentru prima dată în ultimele două decenii când soldații britanici au participat la paradă.

„Sunt extrem de mândru să fiu aici, să mărșăluiesc alături de ei. Cred că acest lucru va construi legături mult mai bune cu ei și cu NATO și mă bucur că fac parte din această istorie”, a transmis caporalul Patrick Risso (21 de ani), soldat britanic.

Record de participare și demonstrație de forță aeriană

Parada din acest an a stabilit un record istoric în ceea ce privește numărul de militari mobilizați. Guvernatorul militar al Parisului a confirmat participarea a 7.600 de soldați, o creștere semnificativă față de cei 5.810 prezenți în 2025.

Cerul Parisului a fost survolat de avioane de luptă provenind din 11 țări europene, printre care Germania, Regatul Unit, Croația, Polonia, Danemarca, Grecia, Suedia, Norvegia, Spania și Italia.

Defilarea aeriană a colorat cerul în roșu, alb și albastru, sub privirile a aproximativ 30 de lideri de stat și de guvern din Uniunea Europeană.

Canicula extremă a schimbat planurile de sărbătoare

Festivitățile din acest an s-au desfășurat în condiții meteorologice extreme. Un val de căldură intens, monitorizat sub alertă roșie, alături de incendiile devastatoare de vegetație din țară, i-au obligat pe organizatori să ia măsuri drastice.

Spectatorii s-au protejat de soarele arzător folosind pălării și evantaie, iar tradiționalele focuri de artificii și balurile organizate de pompieri au fost anulate din motive de siguranță.

Semnificația istorică a zilei de 14 iulie

Ziua Bastiliei reprezintă fundamentul identității naționale a Franței. Sărbătoarea comemorează ziua de 14 iulie 1789, când cetățenii Parisului au luat cu asalt fortăreața și închisoarea Bastiliei.

Acest eveniment istoric a declanșat Revoluția Franceză, care a dus la prăbușirea monarhiei absolutiste și la trimiterea regelui Ludovic al XVI-lea și a reginei Maria Antoaneta la ghilotină.

Astăzi, parada militară care pornește de sub Arcul de Triumf construit în epoca napoleoniană rămâne piesa centrală a festivităților – un spectacol grandios care, în trecut, l-a inspirat chiar și pe Donald Trump să organizeze un eveniment similar în Statele Unite.

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