Printre acestea se numără probleme din nucleul sistemului de operare și din motorul de browser WebKit, potrivit PhoneArena.

Probleme de baterie și supraîncălzire după actualizare

Deși actualizarea a fost menită să protejeze utilizatorii de posibile breșe de securitate, mulți posesori de iPhone au raportat probleme serioase după instalare. Unii utilizatori au observat o descărcare rapidă a bateriei și o supraîncălzire neobișnuită a dispozitivului.

Un utilizator Reddit, deținător de iPhone 16 Pro Max, a scris că „după instalarea iOS 26.5.2, bateria, care ținea foarte mult, acum se descarcă rapid. În plus, telefonul se încălzește foarte repede”.

Acesta a sugerat că vremea caldă ar putea fi un factor, dar semnele sugerează o altă cauză.

Posibile cauze: aplicații consumatoare de resurse

Aceste probleme ar putea fi cauzate de aplicații care rulează în fundal sau de actualizări recente ale unor aplicații populare. Facebook și Instagram, două aplicații Meta, sunt cunoscute pentru consumul excesiv de resurse pe iPhone-uri.

Pentru a verifica dacă o aplicație este vinovată, utilizatorii pot accesa «Setări > Baterie > Vizualizare utilizare baterie» și pot analiza lista aplicațiilor care consumă cel mai mult. Dacă o aplicație arată o activitate de fundal ridicată, se poate limita activitatea acesteia prin «Setări > General > Reîmprospătare aplicație în fundal».

Alternativa iOS 27 beta

Unii utilizatori care au trecut la versiunea beta a iOS 27 au scris că problemele de baterie și supraîncălzire s-au rezolvat. Această versiune include și Siri AI beta, dar fiind o versiune instabilă, Apple recomandă efectuarea unui backup înainte de instalare. Cei interesați pot adera la Programul Beta Software Apple.

Ce urmează? Dacă Apple confirmă că problemele de baterie și supraîncălzire sunt cauzate de iOS 26.5.2, compania ar putea lansa rapid o versiune corectivă, iOS 26.5.3. Până atunci, utilizatorii sunt sfătuiți să monitorizeze utilizarea bateriei și să limiteze aplicațiile problematice.

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