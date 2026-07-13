Două dintre cele mai puternice forțe ale Europei, Franța și Spania, se vor afla din nou față în față într-un duel programat marți, de la ora 22:00, pe AT&T Stadium din Dallas. Partida va fi transmisă în direct pe Antena 1.

Drumul celor două reprezentative până în „careul de ași” a confirmat statutul lor de favorite. Selecționata Franței a obținut biletul pentru semifinale după ce a trecut în sferturi de Maroc, cu scorul de 2-0. De partea cealaltă, Spania a avut o misiune ceva mai complicată în fața Belgiei, dar s-a impus la limită, scor 2-1, demonstrând încă o dată maturitatea tactică imprimată de Luis de la Fuente.

Obsesia revanșei pentru trupa lui Didier Deschamps

Dincolo de miza uriașă a calificării în ultimul act al turneului mondial, meciul de la Dallas înseamnă o primă mare revanșă pe care francezii sunt dornici să o ia, deoarece ibericii au câștigat ultimele două confruntări directe oficiale.

„Les Bleus” au fost învinși chiar în semifinalele EURO 2024, când Spania s-a impus cu 2-1 și a mers ulterior până la capăt, cucerind trofeul în fața Angliei. Ulterior, cele două rivale s-au întâlnit în semifinalele Ligii Națiunilor, oferind fanilor un adevărat rollercoaster fotbalistic. Campania Spaniei a continuat și atunci, ibericii impunându-se la capătul unui meci nebun cu 9 goluri, scor 5-4, chiar dacă mai apoi au pierdut marea finală în fața Portugaliei la loviturile de departajare.

În plus, partida se joacă pe 14 iulie, chiar de ziua națională a Franței, un îmbold în plus pentru selecționata din Hexagon.

Spania vrea să scape de un „blestem” vechi de 16 ani

Pentru Spania, prezența în această fază a competiției reprezintă o descătușare istorică. „Furia Roja” nu mai ajunsese în semifinalele unui Campionat Mondial din anul 2010. La acea vreme, în Africa de Sud, legendarul fundaș Carles Puyol devenea eroul unei națiuni în meciul câștigat cu 1-0 împotriva Germaniei. În marea finală, selecționata condusă atunci de Vicente del Bosque învingea Olanda în prelungiri și punea mâna pe primul și singurul titlu mondial din istoria Spaniei.

De partea cealaltă, fanii francezi se agață de o statistică formidabilă. „Cocoșii galici” nu au mai pierdut o semifinală de Campionat Mondial din anul 1986, când au fost învinși cu 2-0 de Germania de Vest.

De la acel moment, Franța a mai ajuns de patru ori în „careul de ași” și a avut o rată de succes de 100% în ceea ce privește accesul în finală. În 1998 și 2018 francezii au mers până la capăt și au ridicat trofeul deasupra capului, în timp ce în edițiile din 2006 și 2022 au cedat abia la loviturile de departajare în fața Italiei, respectiv Argentinei.