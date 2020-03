De Alina Manolache,

Din ce în ce mai multe persoane sunt bombardate cu e-mail-uri care fac reclamă la măști chirurgicale. Unul dintre acestea are titlul “Măști antigripă înapoi în stoc”. Un altul face reclamă la “Masca medicală cu 3 pliuri și elastic”.

În interiorul mesajelor sunt texte asemănătoare. O fotografie cu un cadru medical ce poartă mască și promisiunea că acestea au preț redus cu 25%. Stocul e limitat, sunt avertizați doritorii.

Libertatea a vrut să verifice situația, astfel încât am accesat site-urile recomandate în e-mail. Este vorba despre același portal, dar domeniile sunt diferite. Este semn că cei care fac afaceri se adaptează repede la vremuri, domeniile au legătură cu gripa. Unul se numește chiar “”mascacoronavirus.com”, iar celălalt “mascachirurgicala.com”.

Măștile se găsesc la secțiunea sănătate și frumusețe. Sunt chiar pe primul loc, înainte de cosmetice, epilatoare și aparate de fitness. În rest, site-ul vinde tot felul de lucruri pentru casă, grădină, bucătărie, electronice, accesorii auto și jucării.

În privința măștilor, un set de 50 de bucăți costă 199 de lei, adică aproape 4 lei bucata. Deși prețul este mult peste cel normal, de 50 de bani, produsul e prezentat ca un chilipir. Ar fi redus de la 269 de lei.

Site-ul inițial se numește topdeals.club. El are design-ul și numele, dar și secțiunile, foarte asemănătoare cu o pagină web cunoscută: top-shop.ro.

În plus, persoana care a primit e-mail-urile spune că nu se abonase la newsletter-ul acestei companii, ceea ce înseamnă că sunt trimise ca spam.

Nu am nici o idee cine sunt, nu m-am abonat la newsletter-ul lor. Am primit e-mail-urile acum câteva zile, practic două e-mail-uri de la două adrese diferite, dar cu același conținut. Mă deranjează spamul pe care îl practică.

Sursa care ne-a scris i-a contactat și pe cei de la firma care a trimis e-mail-urile.

Compania nu își asumă comunicarea cu publicul și spune că altcineva se ocupă de trimiterea e-mail-urilor. O altă problemă semnalată de sursă este că nu funcționează telefonul afișat pe site. Explicația reprezentantului companiei a fost că “liniile telefonice sunt momentan dezactivate, deoarece ne schimbăm operatorul”. Acesta a fost mai deschis când a venit vorba de măștile chirurgicale: a spus că există pe stoc și că ajung la cel care le comandă în 24 de ore.

Am sunat la top-shop.ro pentru a afla ce opinie are compania despre faptul că identitatea sa vizuală este copiată aproape în întregime, dar nu am primit nici un răspuns.

Cât despre topdeals.club, inițial când am sunat, telefonul era închis. Am apelat la chat-ul de pe site și ni s-a spus că putem suna. Telefonul fusese deschis. Reprezentanții firmei nu au dorit să comenteze oficial situația.

