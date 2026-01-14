Păsările întâmpină dificultăți în găsirea hranei în sezonul rece

În timpul verii, păsările găsesc cu ușurință hrană. Totuși, odată cu venirea sezonului rece, întâmpină dificultăți în găsirea acesteia. Lipsa resurselor devine una dintre principalele cauze ale mortalității în rândul păsărilor, relatează Societatea Ornitologică Română.

Hrănitorile sunt o soluție simplă și eficientă pentru a sprijini păsările în acest sezon dificil. Printre speciile de păsări care pot fi ajutate se numără pițigoii, țiclenii, mierlele, ciocănitorile, toate predominant insectivore, dar care iarna acceptă și alte tipuri de hrană.

De asemenea, păsările granivore, precum vrăbiile, mai rezistente la iarnă, se bucură și ele de o sursă suplimentară de hrană, mai ales în perioadele cu zăpadă abundentă.

Unde și cum amplasăm hrănitorile

Hrănitorile trebuie amplasate în locuri sigure. Este ideal ca în apropiere să existe un arbust sau un copac unde păsările să se poată retrage. În general, este mai bine să aveți mai multe hrănitori mici decât una mare, iar hrana să fie diversificată.

În plus, hrănitorile suspendate descurajează păsările mai mari, precum ciorile sau gaițele, care pot consuma rapid hrana destinată păsărilor mai mici. Amplasarea pe balcon sau în grădină, acolo unde puteți monitoriza activitatea păsărilor, poate fi o alegere ideală.

Cum se îngrijesc corect hrănitorile

Igienizarea hrănitorilor este esențială pentru a preveni îmbolnăvirea păsărilor. Acestea trebuie curățate regulat cu apă și detergent, clătite bine și uscate înainte de a adăuga hrană.

De asemenea, trebuie schimbat periodic locul hrănitorilor și curățată zona din jur pentru a evita acumularea resturilor. Folosiți mănuși și respectați igiena personală în timpul acestor activități.

Care este hrana potrivită pentru păsări

Semințele de floarea-soarelui sunt cele mai potrivite pentru pițigoi și alte păsări insectivore, datorită conținutului lor energetic ridicat. Alte opțiuni includ semințe de cânepă, bostan sau mei, dar și alimente precum mălai, orez, cartofi fierți, morcovi, mere, nuci, arahide sau fructe de pădure uscate.

În lipsa acestora (sau în plus față de acestea), se mai pot da păsărilor: păsat, făină de porumb măcinată mare (sau mămăligă), orez și ovăz (de preferat fierte), cartofi și morcovi fierți, alte zarzavaturi fierte (le vor mânca mai ales mierlele), bucăți de măr, ori alte fructe.

Unele produse de origine animală sunt foarte hrănitoare și apreciate de păsări: slănină (nesărată și neafumata), untură de porc, carnea fiartă (de exemplu cea care a rămas pe oase), ou fiert, brânză. Se pot face amestecuri, de exemplu, de semințe de cânepă cu untură topită sau margarină, care apoi, la frig, se întăresc. Într-un asemenea amestec se pot pune și alte ingrediente dintre cele enumerate mai sus.

Hrana care trebuie evitată

Evitați să oferiți păsărilor sălbatice pâine, hrană sărată, biscuiți sau produse de patiserie, deoarece acestea pot fi dăunătoare. De asemenea, hrana pentru câini și pisici nu este recomandată. Aceasta nu este sănătoasă pentru păsări și, în plus, va atrage în zonă coțofenele, ciorile și pisicile.

Plasați hrana dis-de-dimineață, când păsările pornesc în căutarea hranei, și refaceți-o ori de câte ori este nevoie. Mențineți un program constant de hrănire pentru a nu deruta păsările.

