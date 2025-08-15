De câte ori s-au întâlnit Trump și Putin

Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin, programată pentru vineri în Alaska, stârnește îngrijorări în rândul analiștilor și foștilor oficiali americani. Aceștia se tem că Putin ar putea profita din nou de pe urma unei întrevederi cu Trump, așa cum s-a întâmplat în trecut, la summitul de la Helsinki, din 2018.

Cei doi președinți se vor vedea în contextul în care Trump încearcă să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în timp ce Putin a propus, până acum, exclusiv soluții de pace care favorizează puternic Rusia.

În timpul primului mandat al lui Trump, cei doi lideri s-au întâlnit în total de șase ori și au avut mai multe convorbiri telefonice. Aceste interacțiuni i-au alarmat atunci pe mulți dintre consilierii de rang înalt ai lui Trump, care au observat cum președintele american ignora sfaturile lor și îi excludea de la întâlnirile cu liderul rus.

Cel mai cunoscut și controversat moment apărut în urma interacțiunilor celor doi a avut loc în urmă cu șapte ani, la o conferință de presă comună în Finlanda, după summitul de la Helsinki. Donald Trump i-a luat atunci partea lui Vladimir Putin în privința acuzațiilor de amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016.

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Controversa din jurul summitului de la Helsinki

Cei doi lideri s-au întâlnit la invitația lui Sauli Niinistö, președintele finlandez de la acea vreme, pentru a discuta, printre altele, despre prăbușirea relațiilor dintre SUA și Rusia, acuzațiile de ingerință în alegeri și războiul din estul Ucrainei. Întâlnirea a început puțin după prânz, la Palatul Prezidențial, iar în cameră cu Trump și Putin au stat doar interpreții celor doi. Trebuia să se desfășoare pe parcursul a 90 de minute, dar cei doi președinți au ieșit abia după două ore.

Agenda întâlnirii a rămas un mister, și nicio comunicare oficială nu a fost oferită despre ce s-a discutat în cameră. Tot ce știm despre acea întrevedere vine din declarațiile date de cei doi în zilele ce-au urmat. În mare, Trump și Putin au spus că s-au înțeles asupra problemelor despre care au discutat, dar într-un interviu cu Fox News, dat la o zi după summit, Putin indica faptul că nu au ajuns la un acord cu privire la Crimeea. Președintele rus a insistat atunci ca Ucraina să nu adere niciodată la NATO și Crimeea să devină parte a Rusiei, dar Trump nu a fost de-acord.

Cu toate acestea, în momentul în care a ieșit din cameră, Trump părea că a fost complet fascinat de liderul de la Kremlin.

Recomandări Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

Acuzațiile de amestec în alegerile din SUA aduse Rusiei au fost imediat adresate.

„Președintele Putin spune că nu e Rusia (n.r. – vinovată). Nu văd niciun motiv pentru care ar fi”, a declarat Trump, contrazicând astfel informațiile pe care le-au dat propriile sale servicii de informații.

Chiar și republicanii au fost siderați

Declarațiile președintelui american au provocat imediat indignare în rândul politicienilor americani, inclusiv republicani. Paul Ryan, liderul republicanilor din Congres, a reacționat ferm: „Rusia nu este aliatul nostru”. Senatorul John McCain a numit-o „o performanță rușinoasă”, iar consilierul pe probleme de securitate națională al lui Trump la acea vreme, John Bolton, avea să scrie mai târziu: „Putin trebuie să fi râs în hohote de ceea ce a făcut la Helsinki”.

Aceste critici l-au forțat pe Trump să-și schimbe oarecum poziția, declarând ulterior că are „încredere imensă” în serviciile de informații americane.

În lunile care au precedat summitul din Helsinki, Trump și-a exprimat dorința de a normaliza relațiile cu Rusia. El a lăudat Moscova și a criticat SUA pentru relațiile tensionate, pe care le-a atribuit „anilor de prostie din partea Statelor Unite” și „vânătorii de vrăjitoare” a FBI.

Recomandări Cazul revoltător al tinerei însărcinate, moartă la o maternitate din Timișoara. Mama fetei acuză: „Mi-au zis că n-are nimic. Mi-au dat-o acasă”

La finalul summitului, președintele american a plecat chiar și cu un cadou: o minge de fotbal de la Cupa Mondială 2018 din Rusia, a cărei finală fusese câștigată de Franța cu o zi înainte.

Alte întâlniri între Trump și Putin

Prima întâlnire oficială dintre cei doi lideri a avut loc la summitul G20 din Hamburg în 2017. Trump a fost însoțit doar de secretarul de stat Rex Tillerson și un interpret. După întâlnire, Trump a luat notițele interpretului și i-a interzis să dezvăluie ce a auzit.

În aceeași seară, Trump și Putin au avut o conversație neplanificată la o cină de grup, fără alți americani prezenți. Casa Albă a confirmat întâlnirea doar după ce martori surprinși au vorbit cu reporterii. Întrebat de reporteri despre acea discuție, și dacă a fost legată de alegerile din 2016, Putin a răspuns sec: „Am avut impresia că răspunsurile mele l-au mulțumit”.

Într-un apel telefonic cu un reporter New York Times, Trump a afirmat că Putin i-a spus că Rusia nu putea fi implicată în alegerile din 2016 deoarece operațiunile sale erau atât de sofisticate încât nu ar fi fost detectate niciodată. Trump s-a declarat „foarte impresionat” de acest argument.

Cei doi lideri s-au mai văzut și la summitul G20 din Osaka în 2019, atunci când Trump a glumit cu Putin despre subiectul interferenței electorale. „Nu te amesteca în alegeri!”, a spus Trump cu un zâmbet și un deget ridicat, în timp ce Putin i-a zâmbit.

„Întâlnirile lui Trump cu lideri puternici nu au dus la acorduri de succes”

Analiștii au așteptări reduse privind un progres în chestiunea Ucrainei, așa cum speră Trump să obțină în Alaska. Putin pare să creadă că poate câștiga mai mult pe câmpul de luptă decât în negocieri.

Maria Snegovaya, cercetător senior pentru Rusia și Eurasia la Center for Strategic and International Studies, a remarcat pentru New York Times că în primul mandat Trump a încercat să încheie acorduri majore cu lideri autoritari precum Xi Jinping și Kim Jong-un, cu rezultate limitate.

„În general, istoricul întâlnirilor lui Trump cu lideri puternici precum Xi Jinping sau Kim Jong-un nu a dus la acorduri de succes”, a spus ea. Fiona Hill, fost director senior pentru Europa și Rusia în Consiliul Național de Securitate în prima administrație Trump, a fost de acord că un progres pare puțin probabil.

O nouă ocazie pentru Putin să-și demonstreze abilitățile de manipulator

În prezent, criticii se tem că întâlnirea planificată în grabă va juca în favoarea lui Putin, cunoscut ca un manipulator abil.

„Cred că el consideră că ar trebui să-l atragă din nou pe Trump de partea sa și crede că abilitățile sale de KGB vor reuși asta”, a declarat John Bolton recent, într-un interviu pentru NewsNation.

Putin ar putea profita și de faptul că Trump are acum mai puțini consilieri care să se opună viziunii liderului rus asupra lumii, comparativ cu primul său mandat. De altfel, liderul rus este însoțit în Alaska de ministrul apărării Andrei Belousov și ministrul finanțelor Anton Siluanov, semn că vrea să discute unele aspecte de securitate și caută ridicarea sancțiunilor impuse asupra țării sale.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, stânga, în timpul conferinței de presă comune care a urmat întâlnirii lor de la Helsinki. Sergey Guneev / Sputnik

În afară de cei doi miniștri, Putin îi va mai avea alături pe șeful diplomației ruse Serghei Lavrov și omul responsabil de negocierile cu administrația Trump, Kirill Dmitriev.

Delegația americană nu a fost transmisă până la ora redactării acestui articol, dar se presupune că din aceasta nu va lipsi Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, care s-a întâlnit de mai multe ori cu Putin în ultimele luni. Despre el cotidianul Bild a scris că nu a înțeles corect unele cereri ale rușilor, notând că „nu știe despre ce vorbește”.