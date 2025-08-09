Întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și Vladimir Putin, programată pentru 15 august în Alaska, ar putea fi afectată din cauza acestei erori diplomatice.

Gafa lui Witkoff

Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a avut o întâlnire cu Putin la Kremlin. Conform Bild, Witkoff a înțeles complet greșit unele declarații ale rușilor. El a interpretat cererea Rusiei pentru o „retragere pașnică” a ucrainenilor din Herson și Zaporojie ca fiind o ofertă de retragere a rușilor din aceste regiuni.

„Witkoff nu știe despre ce vorbește”, a declarat un oficial ucrainean pentru Bild. Această opinie este împărtășită și de reprezentanții guvernului german, conform sursei citate.

Pozițiile Rusiei rămân neschimbate

Kremlinul nu și-a schimbat pozițiile maximaliste înainte de summit. Rusia încă dorește controlul complet asupra regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson și Crimeea înainte de a accepta încetarea focului. Singura concesie a fost propunerea unor „încetări sectoriale ale focului”, cum ar fi evitarea atacurilor asupra infrastructurii energetice sau a marilor orașe din spatele frontului.

Putin nu este dispus să oprească ofensivele majore de-a lungul frontului, în ciuda propunerii SUA de a ridica sancțiunile și de a încheia noi acorduri economice. Trump a sugerat chiar un „schimb teritorial”, permițând Rusiei să păstreze părți din Donbas ocupat în schimbul renunțării la alte teritorii, propunere respinsă categoric de președintele ucrainean.

Steve Witkoff este trimisul special al președintelui american Donald Trump la Moscova. Imagine cu caracter iulstrativ. Foto: Hepta

Haos în negocieri. Witkoff a părut copleșit

O teleconferință între oficiali americani și partenerii europeni a scos la iveală haosul din tabăra SUA. Conform Bild, europenii au perceput partea americană ca fiind dezorganizată și divizată.

Witkoff a părut copleșit și incompetent când a discutat despre problemele teritoriale din Ucraina. De asemenea, a existat un dezacord între Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio privind implicarea europenilor în procesul de negociere.

Experții militari critică dur această propunere

Carlo Masala, expert în apărare, a explicat pentru Bild de ce Ucraina se opune: „Propunerile, așa cum sunt acum pe masă, aduc beneficii doar Rusiei din perspectivă militară”. El avertizează că cedarea Donețkului și Luhanskului ar permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală, putând relua oricând luptele dintr-o poziție strategică mult mai bună.

Analistul militar Torsten Heinrich are o opinie similară. El subliniază că Rusia a avut puține succese în Donbas din cauza terenului dificil. O retragere ucraineană ar oferi Rusiei fortificațiile care au ținut-o în șah până acum, slăbind semnificativ Ucraina.

„O Ucraină puternic slăbită ar sta în fața unei Rusii întărite, care așteaptă doar ca America să fie distrasă pentru a lansa un nou atac”, avertizează Heinrich.

