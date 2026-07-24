Fiecare produs pare să coste doar câțiva lei în plus, însă la final, diferența se vede pe bon. Tocmai de aceea, cele mai importante economii nu vin neapărat din renunțarea la anumite produse, ci din cumpărarea acelorași produse esențiale la prețuri mai mici datorită promoțiilor.

Un exemplu concret arată cum poți profita de ofertele promoționale în magazinele Kaufland. Un coș format din produse de bază – precum paste, pulpe de pui, cașcaval, apă, detergent și alte articole necesare într-o gospodărie – ajunge în mod obișnuit la 448,98 lei. Până pe 4 august, același coș poate costa 337,90 lei, ceea ce înseamnă o economie de peste 111 lei la o singură sesiune de cumpărături.

Peste 500 de produse incluse în ofertă

Campania acoperă peste 500 de produse, din categorii esențiale pentru orice gospodărie, iar lista poate fi consultată pe site-ul kaufland.ro. Sunt incluse alimente de bază, produse proaspete, carne, mezeluri, lactate, brânzeturi, cafea, dulciuri, gustări, produse de patiserie, conserve, sosuri, produse congelate, băuturi, articole pentru curățenie și uz casnic, produse de îngrijire personală, produse pentru copii și hrană pentru animale.

Acest lucru înseamnă că nu este nevoie să îți schimbi obiceiurile de cumpărare pentru a economisi. Dacă lista ta conține deja produse din lista selectată există șanse mari ca o parte dintre acestea să se regăsească deja printre produsele cu preț redus.

Reducerea de la raft este doar primul pas

Pentru cei care folosesc aplicația Kaufland Card XTRA, economiile nu se opresc la produsele aflate în ofertă.

Programul de loialitate are un mecanism simplu: pentru fiecare leu cheltuit, utilizatorii primesc un punct XTRA în aplicație. Punctele acumulate pot fi folosite ulterior pentru achiziționarea produselor marcate XTRA la prețul simbolic de 0,01 lei.

În plus, aplicația permite activarea directă a cupoanelor XTRA, care oferă reduceri suplimentare și sunt actualizate săptămânal. Beneficiile sunt personalizate în funcție de cumpărături, astfel încât utilizatorii pot economisi inclusiv la produsele pe care le achiziționează frecvent.

Cu alte cuvinte, reducerea obținută la casa de marcat poate fi completată de avantajele acumulate în aplicație, iar cumpărăturile viitoare pot deveni și mai avantajoase.

Într-o perioadă în care fiecare leu contează, diferența dintre un bon de 448,98 lei și unul de 337,90 lei înseamnă mai mult decât o simplă promoție. Înseamnă peste 111 lei rămași în bugetul familiei, fără să fie nevoie să renunți la produsele pe care le cumperi în mod obișnuit. Iar dacă folosești și Kaufland Card XTRA, economiile pot continua și după ce ai ieșit din magazin, prin punctele și cupoanele pe care le acumulezi la fiecare cumpărătură.

Foto: Kaufland