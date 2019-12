Realizează-ți propriul „audit” financiar

Firmele aplică auditul financiar pentru a verifica situația economică, procesele și tranzacțiile unei societăți în vederea îmbunătățirii profitului. Dacă ar fi să aplicăm acest audit și pentru propriul buget am înțelege rapid care sunt direcțiile în care cheltuim cei mai mulți bani. Organizează-ți la final de an o fișă cu venitul pe care îl obții lunar și o listă cu lucrurile, abonamentele, evenimentele pe care cheltui cei mai mulți bani. Analizează ce cheltuieli pot fi micșorate sau la ce surse de venit suplimentare poți apela anul viitor. Poate ai o pasiune pe care o poți monetiza, cunoști o limbă străină foarte bine și poți preda cursuri personelor care au nevoie să o învețe, sau poate începi proiecte de colaborare independente de jobul actual. Trece toate aceste posibilități pe listă și rămâi deschis altora noi.

Deschide un depozit online

Pușculița pe care o ținem, de obicei, pe hol, lângă ușa de la intrare, și în care strângem mărunțișul rămas de la cumpărături este o metodă bună de a economisi, cu toate că nu are randament mare. Este bine să îți faci un obicei din a strânge zilnic măcar 5-6 lei, însă cum ar fi dacă ai ști că poți economisi o sumă mai mare decât cea care ar încăpea într-o pușculiță? Propune-ți încă de la începutul anului să tai de pe listă cheltuielile lunare inutile și banii astfel rămași să îi economisești sub forma unui depozit online în lei. Dacă alegi banca potrivită, poți avea printre cele mai avantajoase dobânzi din piață și zero costuri pentru deschiderea, administrarea sau retragerea sumelor din depozit în numerar sau prin transfer bancar.

Organizează-ți concediile din timp

Dacă plănuiești ca anul următor să petreci vacanțele într-o destinație din afara țării, începe încă de pe acum să cauți biletele pentru avion. Le vei găsi la prețuri mult mai convenabile decât dacă le cumperi în apropierea concediului. De asemenea, ofertele pentru cazare pot fi căutate și ele din timp. Cele cu prețuri mai avantajoase se vând de obicei primele, așa că asigură-te că te vei număra printre vânătorii de oferte bune. În acest fel vei putea economisi bani cât să îți permiți să pleci chiar și în a doua vacanță.



Renegociază contractele cu furnizorii

Furnizorul de abonamente de telefonie mobilă, internet, cablu și energie electrică poate avea oferte mai atractive decât cele de care beneficiezi în prezent. De asemenea, dacă ai abonamente extra pe care nu le folosești, de exemplu ai un cost suplimentar pentru canale TV pe care le-ai urmărit prea puțin în ultimul an, poți renunța la ofertă și poți alege un abonament mai potrivit. În plus, poți încerca renegociezi data la care să fie emise facturile. Ideal este să le programezi cât mai aproape de ziua în care primești salariul ca să le poți plăti rapid. În acest fel îți vei putea organiza bugetul mult mai eficient. Știi ce sume îți sunt disponibile până la finalul lunii și ce poți face pentru a te încadra în buget fără probleme.

Vinde lucrurile de care nu mai ai nevoie

Se spune că pentru a primi în viață lucruri noi, trebuie mai întâi să le faci loc să vină. Cum poți face asta? Renunțând la lucrurile pe care de mult timp nu le mai folosești și care nu fac altceva decât să îți ocupe spațiu inutil în dulap, șifonier, hol sau balcon. Cu siguranță ai haine pe care nu le mai porți și care sunt încă în stare bună, obiecte de design care nu îți mai plac, cărți care nu mai încap în bibliotecă sau aparate electrocasnice. Orice lucru în plus, care poate fi în continuare utilizat, îl poți vinde fie la târgurile dedicate acestui domeniu, fie prin licitații organizate pe site-urile de socializare.



Așadar, chiar dacă avem tendința de a vedea partea mai puțin plăcută a finanțelor personale, întotdeauna există și metode la care putem apela pentru a îmbunătăți situația financiară.



Sursa foto: Shutterstock



