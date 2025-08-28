Ce este o spălătorie auto self-service

O spălătorie self-service, uneori denumită spălătorie auto manuală, este o unitate dotată cu echipamente profesionale de spălare auto, o soluție practică și economică unde şoferii își pot spăla singuri maşinile, fără a apela la servicii profesionale costisitoare, conform Grand Wash Auto. La aceste spălătorii se folosesc aparate automate care eliberează fise pentru care se plătește cu card bancar. Aceste spălătorii oferă diverse opţiuni de curăţare, precum jet de apă cu presiune, perii rotative, spumă sau detergent activ, aplicare ceară lichidă și clătire cu apă osmozată.

Unele spălătorii auto cu autoservire oferă și servicii suplimentare, cum ar fi echipamente de uscare și aspiratoare. Printre avantajele oferite de astfel de spălătorii amintim costurile reduse, flexibilitate în alegerea programului de spălare şi control asupra procesului de curăţare. În plus, unele spălătorii self-service au program non-stop.

Cum se spală corect maşina la o spălătorie self-service

Spălătoriile auto self-service reprezintă o opţiune eficientă şi economică pentru cei care doresc să-şi spele maşinile singuri, având control complet asupra întregului proces. Alegerea tehnicii potrivite și respectarea ordinii corecte a pașilor de curățare pot preveni zgârieturile, petele de apă și spumă, precum și uzura prematură a suprafețelor exterioare. Pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a proteja vopseaua mașinii tale este important să urmezi întocmai pașii de spălare care sunt menționați în incinta spălătoriilor. Iată care sunt acești pași:

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Pasul 1 – Pregătirea pentru spălare. Înainte să te apuci să speli mașina, asigură-te că ai pregătit fise pentru automatul de spălătorie, un prosop din microfibră pentru uscarea caroseriei, o lavetă destinată curățeniei interioare și un spray pentru suprafețele de sticlă și pentru planșa de bord (opțional). Dacă automobilul este acoperit de murdărie persistentă sau de insecte uscate este util să aplici în prealabil o soluție specială pentru degresare, astfel încât procesul de spălare să fie mai eficient.

Pasul 2 – Prespălare. Acesta este pasul inițial și unul dintre cei mai importanți pentru o spălare reușită, mai ales atunci când a trecut mult timp de la ultima curățare. Folosirea jetului de apă sub presiune are rolul de a desprinde depunerile groase, praful acumulat sau urmele lăsate de păsări și de rășina copacilor. Practic, această etapă pregătește suprafața caroseriei pentru următoarele programe și garantează o curățare mult mai eficientă.

Pasul 3 – Aplicarea spumei/detergentului activ. În această fază, regula de bază este să pulverizezi spuma de curățare de jos în sus. În acest fel, substanța va rămâne mai mult timp pe zonele cele mai expuse la murdărie, cum ar fi praguri, partea inferioară a caroseriei și în zona roților, acționând mai bine și mai eficient. Asigură-te că acoperi uniform toată caroseria cu spumă, iar dacă durata programului îți permite, aplic-o în mai multe straturi pentru un efect maxim.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Pasul 4 – Clătirea. Procesul de clătire trebuie realizat în ordine inversă comparativ cu cel de spumare. Mai exact, începe întotdeauna de sus și coboară treptat către partea inferioară a mașinii. Această metodă îți permite să elimini complet atât spuma, cât și murdăria dizolvată. Datorită presiunii ridicate a jetului de apă, clătirea finalizează procesul de spălare al mașinii în profunzime. Este bine să nu întârzii prea mult acest pas, întrucât spuma lăsată să se usuce pe caroserie poate afecta stratul de vopsea și intensitatea culorii. Întotdeauna, stai la o distanță de 1-1,5 metri de mașină pentru a nu te uda, dar și pentru a evita eventuale deformări ale tablei mașinii, deoarece jetul de apă este foarte puternic, se menționează pe WikiHow.com.

Pasul 5 – Aplicarea de ceară lichidă. Chiar dacă mulți șoferi o consideră opțională, ceara lichidă oferă o serie de beneficii pentru caroseria mașinii tale. Pe lângă faptul că protejează vopseaua de factorii externi, aceasta adaugă și un strat suplimentar de luciu. Aplicarea se face tot de sus în jos, iar efectul este vizibil imediat: o caroserie strălucitoare, cu un finisaj plăcut, care atrage atenția.

Pasul 6 – Clătirea cu apă osmozată. Pentru un rezultat impecabil, fără pete de calcar sau urme inestetice, etapa finală de clătire cu apă osmozată este esențială. Această apă special filtrată previne apariția depunerilor minerale, chiar dacă nu usuci manual mașina. Totuși, pentru un aspect perfect, este recomandat să ștergi caroseria cu lavete din microfibră, care îndepărtează ultimele picături de apă și accentuează luciul obținut.

Recomandări Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”

Sfaturi suplimentare pentru spălarea mașinii la o spălătorie self-service

Asigură-te că reglezi setările pulverizatorului de spumă, atunci când este posibil, pentru a evita risipa de detergent (și de bani).

Ai grijă să nu omiți partea interioară a aripilor roților, o zonă care adesea este trecută cu vederea.

Evită să stai în direcția vântului ca să eviți să te uzi.

Folosește întotdeauna întreaga durată alocată pentru aplicarea spumei și pentru clătirea mașinii, potrivit TurtleWaxPro.

Caută o spălătorie self-service care utilizează apă dedurizată și încălzită pentru a preveni depunerile de minerale pe vopseaua automobilului.

Nu pulveriza apă direct în compartimentul motorului, deoarece acest lucru poate deteriora componente electrice esențiale.

Greșeli frecvente la spălătoria auto self-service. Cum le eviți

Spălarea corectă a maşinii nu doar îi îmbunătăţeşte aspectul, ci îi protejează vopseaua și componentele pe termen lung. Însă, nu toți șoferii respectă întocmai instrucțiunile de folosire ale echipamentelor din dotarea spălătoriilor auto self-service, dar nici detalii elementare care fac ca, uneori, munca ta să fie în zadar. Care sunt cele mai des întâlnite greșeli pe care le fac cei care își curăță mașinile la astfel de spălătorii și cum poți să le eviți îți spunem în continuare.

Scrumiera și gunoiul sunt lăsate în mașină. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, chiar înainte de a ajunge la spălătorie, este să golești scrumiera și să arunci toate gunoaiele din interior. Mirosul de țigară sau de alimente alterate nu doar că este neplăcut, dar favorizează și dezvoltarea bacteriilor. Dacă vei face această curățenie preliminară vei economisi timp prețios la spălătoria self-service și vei preveni acumularea surselor de mirosuri nedorite.

Nu ai produse și accesorii suplimentare. Spălătoriile self-service pun la dispoziție doar echipamentele de bază, care uneori nu sunt în cea mai bună stare. Spre exemplu, peria de caroserie poate reține nisip și, necurățată corespunzător, poate zgâria vopseaua. De aceea, este recomandat să ai la tine cârpe din microfibră, un buret multifuncțional sau alte produse de calitate. Un buret moale și absorbant te ajută să elimini murdăria rezistentă fără a deteriora suprafața mașinii, fiind un accesoriu esențial pentru întreținerea regulată a mașinii.

Nu cureți apărătorile de noroi. Aceste bucăți din cauciuc din spatele roților acumulează multă murdărie și umezeală. Dacă nu sunt curățate periodic pot favoriza apariția ruginii. Acordă-le atenție la fiecare spălare pentru a menține mașina în stare bună pe termen lung.

Te miști prea încet. La început este normal să dureze ceva mai mult până te familiarizezi cu aparatele, însă fiecare fisă are un timp limitat, care, de obicei, este de 60-70 de secunde. O strategie bună este să începi cu roțile și apărătorile de noroi, apoi să treci la caroserie și la final, evident, clătirea. Astfel, vei economisi bani și vei obține rezultate mai bune.

Folosești soluția de pre-spălare. Contrar a ceea ce cred mulți șoferi, pre-spălarea nu face minuni. În realitate, este doar detergent diluat distribuit mai lent, care consumă timp și un jeton în plus. Cel mai eficient este să începi direct cu jetul de apă pentru a înmuia murdăria, iar apoi să aplici spuma activă.

Nu clătești suficient mașina. Detergenții folosiți în spălătoriile self-service sunt foarte concentrați. Dacă nu îi îndepărtezi complet printr-o clătire corespunzătoare, aceștia pot afecta vopseaua în timp. De aceea, se recomandă să clătești mașina sistematic, și anume începi cu roțile, continui cu plafonul și termini cu zonele greu accesibile, până când toată spuma este eliminată.

Neglijezi ventilația. În sistemul de ventilație se adună praf și bacterii, iar mulți șoferi își dau seama abia când simt mirosuri neplăcute în habitaclu. Pentru a preveni această problemă, se recomandă să folosești periodic o soluție igienizantă specială pentru instalația de aer condiționat. Spray-urile de tip „one shot” dezinfectează sistemul, elimină mirosurile și asigură un aer mai curat în interiorul automobilului tău, spun specialiștii de la MHL-Shop.ro.

Nu cureți covorașele de plastic/cauciuc. Covorașele acumulează praf, nisip, pietricele și alte impurități. De aceea, este bine să le scoți, să le scuturi bine și să le speli separat, iar la final să le lași la uscat înainte de a le pune la loc.

Speli mașina purtând bijuterii. Accesorii precum ceasuri, inele sau brățări pot zgâria caroseria în timpul spălării mașinii. Este mai sigur să le lași acasă sau să le pui în buzunar până termini spălarea vehiculului.

Nu usuci corect mașina. Uscarea este o etapă crucială în procesul de spălare al unui automobil. Dacă lași apa să se evapore singură există riscul ca pe caroserie să rămână pete greu de îndepărtat. Pentru a usca mașina, folosește o lavetă din microfibră pentru a șterge uniform caroseria și pentru a reda mașinii tale un aspect impecabil.

Citește și: Cât de des trebuie spălată mașina și ce greșeli să eviți atunci când speli singur autoturismul