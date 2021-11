Cât de des trebuie spălată mașina și ce greșeli să eviți atunci când speli singur autoturismul

Dar, totuși, cât de des ar trebui spălat un autoturism? Este o întrebare comună la care vom încerca să răspundem în cele ce urmează.

De ce trebuie spălată periodic mașina?

Spălatul mașinii ar trebui să devină o rutină pentru toți conducătorii auto mai ales dacă ne gândim câtă mizerie se poate așeza. Indiferent că vorbim despre noroi, praf, nisip ori despre diverse obiecte care cad pe mașină lăsând tot felul de pete, în general, specialiștii recomandă spălarea periodică a exteriorului.

Pe timpul verii, suntem puși aproape zilnic în fața unor situații în care mașinile sunt „ținta” preferată a păsărilor. Trebuie să știi că găinațul de pasăre conține substanțe active cu rol coroziv, care atacă lacul și vopseaua caroseriei, și, în plus, devine și inestetic pe orice autovehicul.

În același timp, în sezonul de iarnă, drumurile sunt acoperite de zăpadă murdară, gheață, mâzgă, etc., iar acestea pot afecta vopseaua mașinii.

Același efect nociv îl au sarea și celelalte substanțe care sunt împrăștiate la nivelul carosabilului pentru deszăpezirea și prevenirea înghețului. Acestea sunt la fel de corozive, motiv pentru care, după fiecare călătorie mai lungă, este recomandat să mergi cu mașina la spălătorie.

De aceea, dacă nu îți vei spăla periodic mașina, ai putea avea surpriza ca, după un timp, aspectul exterior al acesteia să aibă de suferit.

Cât de des trebuie spălată mașina?

Teoretic, mașina ar trebui spălată de fiecare dată când se murdărește și doar la spălătorii auto profesionale cu personal specializat angajat. Ca regulă generală, această operațiune ar trebui făcută măcar de două ori pe lună, atât la exterior, cât și la interior.

Atenție! Evită pe cât posibil să-ți speli mașina la spălătoriile automate care folosesc perii deoarece acestea se îmbâcsesc adesea cu mizerie ce va zgâria vopseaua.

Experții în domeniu spun că, în cazul unui autovehicul vechi, operațiunea de spălare ar trebui făcută mai des decât în cazul celor mai noi. Spre exemplu, primăvara și vara, mașina trebuie dusă la spălătorie o dată la două-trei săptămâni, iar în sezonul de toamnă şi cel de iarnă săptămânal.

De ce nu trebuie spălată mașina prea des? Ei bine, explicația este aceea că eventualele puncte de rugină apărute la nivelul caroseriei s-ar putea mări la contactul cu jetul puternic de apă. Mai mult decât atât, dacă este spălată prea des, vopseaua își va pierde luciul și se va mătui.

Atunci când ai mers cu mașina la o spălătorie auto ai observat cu siguranță că personalul specializat insistă în locurile unde, sub stratul de mizerie, apare de obicei rugina, și anume sub aripi, în spatele roților ori sub praguri.

Iată și câteva sfaturi practice pentru îngrijirea mașinii

Sfaturi dacă îți speli singur mașina

În cazul în care nu îți permiți să speli mașina la o spălătorie auto și dorești să ți-o speli singur, va trebui să ții cont de câteva detalii, și anume:

Pregătește-ți cu atenție gălețile cu apă şi lavetele și folosește doar produse speciale pentru curățarea mașinii. Dacă mergi la o spălătorie de tip „self car-wash” reglează jetul de apă.

Nu spăla niciodată mașina atunci când soarele este foarte puternic deoarece apa de pe vopseaua caroseriei nu se va evapora rapid. Astfel, nu vei putea vedea zonele murdare și vei lăsa urme.

Nu îndepărta niciodată urmele de găinaț „pe uscat”, ci mai întâi înmoaie petele pulverizând pe zona murdară apă caldă sau o substanță specială. Apoi, șterge cu o cârpă curată.

Folosește lavete din microfibră speciale, nicidecum prosoape de hârtie sau de baie ori un burete aspru pentru că riști să zgârii vopseaua.

Întotdeauna începe cu partea de sus și termina cu partea inferioară a caroseriei. Dacă vei face invers, partea de jos se va stropi cu apa murdară adunată înjurul mașinii sau vei fi nevoit să clătești încă o dată partea inferioară din cauza apei murdare care se va scurge de pe capotă, plafon, geamuri, etc.

Ideal este să ai două găleți, una cu apă și soluție de spălat, iar ca de-a doua cu apă curată cu care vei clăti mașina.

Dacă îți cade pe jos o lavetă nu o mai folosi. Este foarte posibil să se prindă mizerie în microfibre și riști să zgârii mașina.

La interior folosește doar soluții speciale de curățare a tapițeriei, a plasticelor de pe planșa de bord și fețele ușilor, a volanului și schimbătorului de viteze.

