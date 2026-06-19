Un studiu Berkeley Lab indică faptul că, la 32°C, interiorul unei mașini negre poate atinge 49°C în 30 de minute de parcare la soare, ceea ce crește utilizarea aerului condiționat și consumul de carburant

O scădere de 0,7 bar în presiunea anvelopelor poate crește consumul de combustibil cu 0,2%, iar întreținerea regulată a mașinii, inclusiv schimbarea uleiului și verificarea frânelor, contribuie la reducerea costurilor.

Căldura verii poate da bătăi de cap șoferilor, mai ales când vine vorba de consumul de combustibil. Există mai multe modalități de a economisi carburant, iar culoarea mașinii ar putea avea un impact semnificativ asupra consumului.

Studiile arată că vehiculele vopsite în culori deschise, precum alb sau argintiu, reflectă aproximativ 60% din lumina soarelui, ceea ce face ca interiorul să rămână mai răcoros. Acest lucru reduce utilizarea aerului condiționat și, implicit, consumul de combustibil.

Un studiu realizat de Berkeley Lab confirmă că mașinile negre sau în culori închise absorb mai multă căldură, ceea ce poate duce la temperaturi de până la 49°C în interior, într-o zi de vară cu 32°C, după doar 30 de minute de parcare la soare.

Culoarea vehiculului poate influența indirect consumul de carburant, deoarece aerul condiționat trebuie să lucreze mai mult pentru a răci interiorul.

Cum să reduci consumul de combustibil vara?

Aer condiționat versus geamuri deschise

Pentru viteze mici, în oraș, este în regulă să circuli cu geamurile deschise pentru a te bucura de briza naturală. Însă, odată ce accelerezi pe autostradă, rezistența aerodinamică crescută cauzată de geamurile deschise poate duce la un consum mai mare de combustibil.

„La viteze mari, este recomandat să închideți geamurile și să folosiți aerul condiționat pentru a economisi carburant”, experții.

Trucul japonez al ușilor

Înainte de a porni aerul condiționat într-o mașină încinsă, există o metodă simplă pentru a elimina aerul cald.

„Coborâți geamul din dreptul pasagerului și deschideți și închideți ușa de pe partea șoferului de 5-6 ori. Acest truc ajută la eliminarea rapidă a aerului fierbinte din interior”, recomandă specialiștii.

Presiunea corectă în anvelope

Un alt factor crucial care afectează consumul este presiunea anvelopelor. O scădere de 0,7 bar în presiunea anvelopelor poate crește consumul de combustibil cu aproximativ 0,2%.

De asemenea, dacă vehiculul este de culoare închisă, va necesita mai multă energie pentru a răci interiorul, ceea ce face ca verificarea regulată a presiunii să fie esențială.

Întreținerea regulată a mașinii

Întreținerea adecvată a mașinii joacă un rol esențial în eficiența consumului de combustibil. „Schimbarea uleiului la timp și verificarea sistemelor de răcire sunt esențiale pentru a evita supraîncălzirea motorului„, subliniază experții.

De asemenea, frânele care nu funcționează optim pot crește consumul, iar sistemele de climatizare neîntreținute pot deveni ineficiente.

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