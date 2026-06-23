Partidele au la dispoziție 30 de minute de consultări cu președintele

Ludovic Orban cere ca Sorin Grindeanu să nu fie desemnat premier și îl numește „nefrecventabil”

Cine face parte din delegația PNL care va fi prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni

Paul Stănescu crede că următorul premier propus ar trebui să fie Sorin Grindeanu

Cine face parte din delegația PSD care merge la consultările de la Palatul Cotroceni

Cine credeți că va fi desemnat prim-ministru al României? ✓ Alexandru Nazare 34% (30 voturi) ✓ Sorin Grindeanu 58% (52 voturi) ✓ Dan Motreanu 8% (7 voturi)

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11:51 - Acum 4 minute AUR cere anticipate, Petrișor Peiu citează din Hamlet înainte de consultări Criza politică din România se adâncește, iar soluțiile pe termen lung par tot mai îndepărtate. Potrivit lui Petrișor Peiu, situația ar putea persista până în 2028 sau până la organizarea unor alegeri anticipate, care devin tot mai probabile. Pe Facebook, Petrișor Peiu acuză lipsa de onestitate și transparență din scena politică actuală și citează din Hamlet. „Asta mai presus de orice: nu te minţi pe tine însuţi/ Căci, aşa cum noaptea urmează după zi/ Nu vei putea nici altora necredincios să fii”, este citatul din Hamlet care sintetizează perfect situația. Într-o atmosferă tensionată, majoritățile parlamentare par să funcționeze doar pe termen scurt, de maximum șase luni, și doar cu obiective limitate, în lipsa unor alegeri anticipate. Timpul ”combinatorilor”, precum Marcel Ciolacu sau Adrian Veștea, pare să apună. Totuși, dacă lideri precum Nicușor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR și USR continuă să ignore opoziția, nu doar că riscă eșecuri electorale, dar și credibilitatea democratică a sistemului politic ar putea avea de suferit.”

11:40 - Acum 15 minute USR exclude susținerea unui guvern PSD Radu Mihaiu, vicepreședintele USR, a declarat că soluția pentru criza politică actuală ar fi un guvern minoritar reformist, format „în jurul USR, PNL și UDMR”. În opinia sa, o astfel de variantă este necesară pentru a implementa măsuri esențiale, chiar dacă acestea vor fi criticate. Despre posibilitatea unui guvern minoritar susținut de PSD, Mihaiu a fost categoric: „USR n-ar vota un guvern PSD, care să conțină PSD. Noi deja am decis acest lucru”. El a adăugat pentru televiziunea Digi24 că politicile social-democraților au contribuit la creșterea partidelor extremiste și izolaționiste din România. Declarațiile vin în contextul discuțiilor dintre USR și primarul general Nicușor Dan, unde Mihaiu a subliniat că, în acest moment, România are nevoie urgentă de o guvernare bazată pe reforme.

11:29 - Acum 26 minute Cine face parte din delegația PSD care merge la consultările de la Palatul Cotroceni Din delegația PSD care va fi prezentă azi la Cotroceni fac parte: Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Natalia Intotero și Doina Fedorovici.

11:16 - Acum 39 minute Paul Stănescu crede că următorul premier propus ar trebui să fie Sorin Grindeanu Senatorul Paul Stănescu, fost secretar general al PSD, a susținut că PSD a greșit atunci când a transmis că nu dorește o colaborare cu AUR.; „PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR.” În viziunea lui Stănescu, eșecul iminent al formulei actuale de guvernare impune trecerea rapidă la o soluție de avarie solidă, capabilă să strângă voturile necesare. Stănescu a indicat clar că Sorin Grindeanu deține experiența administrativă și politică necesară pentru a prelua conducerea Executivului în acest context extrem de volatil.

11:10 - Acum 45 minute Cine face parte din delegația PNL care va fi prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni Delegația PNL care va fi prezentă la consultările de astăzi, marți, 23 iunie, la Palatul Cotroceni, este formată din: Ilie Bolojan, Președinte

Dan Motreanu, Prim-vicepreședinte

Robert Sighiartău, Secretar General

Mircea Abrundean, președintele Senatului

Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaților

10:31 - Acum o ora Ludovic Orban cere ca Sorin Grindeanu să nu fie desemnat premier și îl numește „nefrecventabil” Sorin Grindeanu, liderul PSD, nu ar trebui desemnat premier, susține Ludovic Orban, care subliniază eșecurile anterioare ale partidului din ultimele luni. Guvernele conduse de Eugen Tomac și Adrian Veștea, ambele susținute de PSD, nu au reușit să obțină majoritatea necesară în Parlament, ceea ce a dus la demisii și respingeri succesive. „PSD nu poate primi un al treilea mandat după ce a eșuat de două ori”, a scris Ludovic Orban pe Facebook. Pe lângă problemele de susținere parlamentară, Grindeanu este descris ca un lider politic izolat, „nefrecventabil” pentru celelalte formațiuni politice după acțiuni controversate precum colaborarea cu AUR împotriva guvernului din care făcea parte sau excluderea USR din planurile de guvernare. Potrivit acelorași surse, „nici în PSD, Grindeanu nu mai este susținut”. Orban atrage atenția că desemnarea sa ar putea agrava criza politică și cer președintelui să propună un premier susținut de PNL, USR și UDMR, avertizând că un eventual eșec ar putea duce la alegeri anticipate.

10:31 - Acum o ora Partidele au la dispoziție 30 de minute de consultări cu președintele Fiecare partid are 30 de minute alocate, o reducere față de cele 60 de minute din consultările anterioare. La final, președintele va anunța un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Adrian Veștea a eșuat luni seară în obținerea celor 233 de voturi necesare pentru formarea Guvernului, primind doar 189. Acesta este primul eșec în procesul de desemnare. Conform legii, retragerea mandatului lui Eugen Tomac înainte de vot nu constituie o nominalizare separată. Dacă următoarea propunere e respinsă, președintele poate, dar nu este obligat, să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. Nicușor Dan nu a abordat public această posibilitate. Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE Urmărește cel mai nou VIDEO

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