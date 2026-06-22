Autoutilitarele vizate de noile reguli UE: cine trebuie să monteze tahograf inteligent

Măsura nu se aplică tuturor mașinilor mici de marfă, ci vehiculelor comerciale ușoare folosite în transport internațional sau în cabotaj, adică transport efectuat temporar într-o altă țară decât cea în care este stabilită firma. Este vorba despre autoutilitarele și vehiculele comerciale ușoare cu masa maximă admisă de peste 2,5 tone și până la 3,5 tone, atunci când sunt folosite pentru transport internațional de mărfuri sau cabotaj.

Până acum, obligația de instalare a tahografului era legată în principal de vehiculele de peste 3,5 tone. Prin noile reguli europene, obligația se extinde și la vehicule mai mici, folosite tot mai des în transportul internațional de marfă. Tahograful inteligent G2V2 trebuie să înregistreze activitatea șoferului, timpul de condus, pauzele și perioadele de odihnă. Dispozitivul poate înregistra și trecerile de frontieră, precum și locurile de încărcare și descărcare.

45 de minute pauză la fiecare 4 ore și jumătate de condus

Pentru transportatorii mici, regula poate însemna costuri și obligații noi. Nu este suficientă doar instalarea tahografului. Șoferii trebuie să știe să îl folosească, iar firmele trebuie să respecte regulile privind timpii de condus, pauzele și odihna.

Autoritatea Europeană a Muncii arată că, de la 1 iulie 2026, pentru aceste vehicule se aplică și limitele privind timpul de condus și perioadele obligatorii de repaus. De exemplu, timpul zilnic de condus este de maximum 9 ore, cu posibilitatea de a ajunge la 10 ore cel mult de două ori pe săptămână. După 4 ore și jumătate de condus, șoferul trebuie să ia o pauză de cel puțin 45 de minute. Pauza poate fi împărțită în două părți, una de cel puțin 15 minute și alta de cel puțin 30 de minute.

Ce autoutilitare scapă de noile reguli și nu au nevoie de tahograf

Există și excepții. Potrivit Blic, măsura nu se aplică vehiculelor ușoare de marfă de până la 3,5 tone folosite în principal pentru transportul materialelor spre și de la șantiere sau pentru lucrări pe șantier, dacă circulă pe o rază de cel mult 100 de kilometri.

De asemenea, excepțiile continuă să se aplice pentru transportul unor bunuri realizate artizanal și pentru vehiculele folosite în activități necomerciale, atunci când condusul nu este activitatea principală a șoferului.

În ce țări se aplică noile reguli pentru tahograful inteligent

Regulile se aplică în Uniunea Europeană. Potrivit Blic, ele sunt valabile și în Elveția, Liechtenstein, Norvegia, Islanda și Marea Britanie. Publicația sârbă precizează că statele care intră sub regulile acordului AETR privind timpul de lucru al șoferilor în transportul rutier internațional nu sunt acoperite de această prevedere în același mod.

Organizația internațională IRU a avertizat, în mai 2026, că multe firme nu sunt încă pregătite pentru schimbare. IRU arăta și că instalarea tahografelor rămâne una dintre principalele probleme, din cauza capacității limitate a atelierelor, a costurilor și a compatibilității tehnice.

Pentru firmele care lucrează cu autoutilitare în transport internațional, schimbarea poate afecta programul curselor, pauzele șoferilor și modul în care sunt organizate livrările.

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